A dakari ifjúsági olimpia nagykövete lett Omar Sy

A francia színész és producer a Nemzetközi Olimpiai Bizottság honlapjának azt mondta, büszke erre a feladatra, mert a sportesemény olyan értékeket képvisel, amelyek közel állnak a szívéhez: osztozás, szolidaritás, a saját határok túllépése és a kultúrák közötti találkozások.

Omar Sy, aki édesapja révén szenegáli származású és szoros kapcsolatot ápol az országgal, nagy sportrajongó, a 2024-es párizsi olimpia több eseményére is kilátogatott, tavaly pedig a francia élvonalbeli Paris Basketball kosárlabdacsapatának társtulajdonosa lett.

A dakari ifjúsági olimpiát, amely az első Afrikában sorra kerülő ötkarikás esemény lesz, október 31. és november 13. között rendezik több mint 2700 sportoló részvételével.