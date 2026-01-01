Nemzeti Sportrádió

A dakari ifjúsági olimpia nagykövete lett Omar Sy

2026.01.01. 16:47
Omar Sy nagy sportkedvelő, decemberben Párizsban járt kosárlabda Euroliga-mérkőzésen (Fotó: Getty Images)
Ifjúsági olimpia Dakar Afrika
Az idei dakari ifjúsági olimpia nagykövete lett Omar Sy, a nagysikerű internettelevíziós sorozat, a Lupin és az Életrevalók című film főszereplője.

A francia színész és producer a Nemzetközi Olimpiai Bizottság honlapjának azt mondta, büszke erre a feladatra, mert a sportesemény olyan értékeket képvisel, amelyek közel állnak a szívéhez: osztozás, szolidaritás, a saját határok túllépése és a kultúrák közötti találkozások.

Omar Sy, aki édesapja révén szenegáli származású és szoros kapcsolatot ápol az országgal, nagy sportrajongó, a 2024-es párizsi olimpia több eseményére is kilátogatott, tavaly pedig a francia élvonalbeli Paris Basketball kosárlabdacsapatának társtulajdonosa lett.

A dakari ifjúsági olimpiát, amely az első Afrikában sorra kerülő ötkarikás esemény lesz, október 31. és november 13. között rendezik több mint 2700 sportoló részvételével.

 

