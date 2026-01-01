A dakari ifjúsági olimpia nagykövete lett Omar Sy

Az idei dakari ifjúsági olimpia nagykövete lett Omar Sy, a nagysikerű internettelevíziós sorozat, a Lupin és az Életrevalók című film főszereplője.
A francia színész és producer a Nemzetközi Olimpiai Bizottság honlapjának azt mondta, büszke erre a feladatra, mert a sportesemény olyan értékeket képvisel, amelyek közel állnak a szívéhez: osztozás, szolidaritás, a saját határok túllépése és a kultúrák közötti találkozások.
Omar Sy, aki édesapja révén szenegáli származású és szoros kapcsolatot ápol az országgal, nagy sportrajongó, a 2024-es párizsi olimpia több eseményére is kilátogatott, tavaly pedig a francia élvonalbeli Paris Basketball kosárlabdacsapatának társtulajdonosa lett.
A dakari ifjúsági olimpiát, amely az első Afrikában sorra kerülő ötkarikás esemény lesz, október 31. és november 13. között rendezik több mint 2700 sportoló részvételével.
