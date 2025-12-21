Tiszaföldvári futballgála a fogyatékkal élőkért

Nemzeti Sportrádió

2025.12.21.
A Magyarország All Stars néven pályára lépő csapat, a kép bal szélén Magyar Zoltán fővédnök (Fotó: Imre Magdolna/Pajtafotó)
Az egykori válogatottak közül Juhász Roland, Tököli Attila, Korhut Mihály, Bárányos Zsolt és Plókai Attila is pályára lépett a jótékonysági tornán.

 

Jótékonysági futballgálát rendeztek pénteken Tiszaföldváron a Révay György Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben és a Magyar Speciális Olimpia Szövetség keretei között sportoló, fogyatékkal élő gyermekek sportolási lehetőségeinek támogatására. A Törtei Tamás korábbi NB I-es játékos kezdeményezésére, a Tiszaföldvár SE tiszteletbeli elnöki tisztségét viselő Magyar Zoltán fővédnökségével idén hatodik éve megrendezett program ezúttal a Révay EGYMI labdarúgóinak bemutatójával kezdődött, a TISE, a DEAC és a Gyula U13-as csapatának hármas tornájával folytatódott, végül következtek a sokak által várt öregfiúk-mérkőzések.

Balról jobbra: Juhász Roland, Tököli Attila, Márton István, ifjabb Szergej Kuznyecov és Illés Gyula (Fotó: Imre Magdolna/Pajtafotó)

Pályára lépett a városi sportcsarnokban a Tiszaföldvár mellett a Budapest Honvéd öregfiúkcsapata, valamint a Magyarország All Stars néven futó együttes. Számos korábbi NB I-es futballista mellett egykori válogatott labdarúgók – Juhász Roland, Tököli Attila, Korhut Mihály, Bárányos Zsolt, Plókai Attila – játékát is élvezhették a nézők, akiknek a soraiban feltűnt Feczkó Tamás, a Budapest Honvéd vezetőedzője is. A mérkőzéseket élőben kommentálta Siklós Erik, a jeles riporter. Az ünnepi műsort gálavacsora zárta, melynek kíséretében jótékonysági árverést tartottak, a bevétel szintén a fogyatékkal élő gyermekek megsegítését szolgálta.

Juhász Roland és Tököli Attila átadja az U13-as torna legjobbjának járó elismerő oklevelet a DEAC-ot erősítő Ramos-Kiss Ronel Arcangelnek (Fotó: Imre Magdolna/Pajtafotó)

 

 

