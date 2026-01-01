Nemzeti Sportrádió

Kiengedték a kórházból Anthony Joshuát

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.01.01. 19:19
Anthony Joshua (Fotó: AFP)
kórház Anthony Joshua Nigéria baleset
Kiengedték a kórházból Anthony Joshuát, a britek korábbi nehézsúlyú világbajnok ökölvívóját, aki halálos közúti baleset résztvevője volt egy nigériai autópályán.

A tragédia hétfőn történt Makunban, a Lagos és Ibadan közötti szakaszon. A Joshuát szállító gépkocsi a szemtanúk szerint belerohant egy álló teherautóba - a hatóságok szerint defekt okozhatta az ütközést. A bokszoló a vezető mögött ült, és könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet, de a vezető mellett, valamint a Joshua mellett ülő személy a helyszínen meghalt. Mindkét áldozat az öklöző edzője volt.

A nigériai származású 36 éves Joshua, akinek a profi mérlege 29 győzelem és négy vereség, szerdán hagyhatta el a kórházat, de a következő napokban még az országban marad.

Kapcsolódó tartalom

Jake Paul üzent Joshua autóbalesete után

A youtuberből lett bunyós a közelmúltban kapott ki kiütéssel a 36 éves brittől.

Autóbalesetet szenvedett Anthony Joshua, két stábtagja elhunyt a karambolban

A tragédia egy nigériai gyorsforgalmi úton történt, az ökölvívó kórházban van.

 

