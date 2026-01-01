Kiengedték a kórházból Anthony Joshuát

A tragédia hétfőn történt Makunban, a Lagos és Ibadan közötti szakaszon. A Joshuát szállító gépkocsi a szemtanúk szerint belerohant egy álló teherautóba - a hatóságok szerint defekt okozhatta az ütközést. A bokszoló a vezető mögött ült, és könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet, de a vezető mellett, valamint a Joshua mellett ülő személy a helyszínen meghalt. Mindkét áldozat az öklöző edzője volt.

A nigériai származású 36 éves Joshua, akinek a profi mérlege 29 győzelem és négy vereség, szerdán hagyhatta el a kórházat, de a következő napokban még az országban marad.