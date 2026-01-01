Gála és látvány Fehérváron

Már a 1990-es években remek kispályás futballtornákat rendeztek Székesfehérváron karácsony és szilveszter között, 2000-től pedig a Videoton Baráti Kör vállalta magára a hagyományos viadal megszervezését, amely az esztendők során négy naposra nyúlt.

Nem volt ez máshogy idén sem, a jubileumi 25. fesztivál első napján, december 27-én az amatőrök kupáját rendezték meg, amelyet a korábbi remek élvonalbeli játékosokkal, Sitku Illéssel, Nagy Dániellel, Rehák Viktorral, valamint a sokszoros futsalválogatott kapussal, Reveland Zoltánnal felálló Apukák FC nyert meg. A második napon a női torna volt az egyik esemény, végül a Topolya nyert. A Videoton szurkolóinak kiírt kupát a móri piros-kék fanatikusok vitték el, az U11-eseknek kiírt Botos István Emléktornán pedig a Videoton FC ifjoncai győztek.

December 30-án délelőtt remek bemelegítés volt a kilátogató nézők számára a hatcsapatos öregfiúk-torna, amelyen szintén olyan kiválóságok léptek parkettre, mint a korábbi válogatott Salamon Miklós, Magasföldi József, vagy éppen Posza Zsolt. A viadalt végül a Sárépszer KFT. alakulata nyerte. A legnagyobb érdeklődés a profi tornát övezte, amely december 29-én kezdődött, 30-án pedig a negyeddöntőkkel folytatódott. Kisebb meglepetésre, de megérdemelten végül a magyar U20-as soccaválogatott vitte el a rangos trófeát.

Nyert az U20-as soccaválogatott

Az utolsó napon két gálameccs is színesítette a programot, az elsőn a 2000-ben másodosztályú bajnokságot nyert Videoton lépett pályára a Művész válogatott ellen, a piros-kékeket ezúttal is a Csank János, Vass László, Disztl Péter hármas irányítótta, a feljutó együttesből pályára lépett többek között Csató Sándor, Waltner Róbert, Németh Gábor, Györök Tamás, vagy éppen Lendvai Péter is. A késő délutáni programban az elmúlt 25 év fesztiváljainak All Star-csapata mérkőzött meg a Magyar Sportújságírók Szövetségének együttesévél – Fazekas Zoltán (Nemzeti Sport), Bódi Csaba (Heves Megyei Hírlap), Olasz Gergő (Nemzeti Sportrádió), Zalán Attila (Nemzeti Sport), Joó András (Nemzeti Sportrádió), Csillag Péter (Nemzeti Sport), Selmeczi Richárd (szabadúszó), Bobory Balázs (Nemzeti Sport) – végül a Szoboszlai Zsolttal, Gosztonyi Andrással, Toldi Gáborral felálló fehérváriak 6–2-re nyertek, a sportújságírók mindkét gólját Fazekas Zoltán szerezte.