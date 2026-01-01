Erste Liga: jelentős ICEHL-rutinnal érkezik kanadai csatár a DVTK-hoz
Kanadai csatárral erősítette meg keretét a jégkorong Erste Ligában szereplő DVTK Jegesmedvék.
A klub bemutató cikke szerint a 25 esztendős Brodi Stuart korábban játszott az észak-amerikai WHL-ben, majd Ausztriában igazolt, ahol az Alpesi Ligában csapata legjobb pontszerzője volt, valamint a Linz csapatában 134 ICEHL mérkőzésen lépett jégre.
A támadó a Tusla Oilers csapatától igazol a DVTK Jegesmedvékhez, a szerdai napon pedig meg is érkezett Miskolcra.
Legfrissebb hírek
Erste Liga: hosszabbításban győzött az Újpest és a DVTK is
Jégkorong
2025.12.28. 20:28
Hatalmas hokibulival búcsúzik a Raktár utcai pálya
Hirdetés
2025.12.28. 08:47
Erste Liga: kapott gól nélkül nyert az Újpest
Jégkorong
2025.12.21. 21:17
Ezek is érdekelhetik