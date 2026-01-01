Nemzeti Sportrádió

Erste Liga: jelentős ICEHL-rutinnal érkezik kanadai csatár a DVTK-hoz

2026.01.01.
Brodi Stuart (Fotó: DVTK Jegesmedvék)
Kanadai csatárral erősítette meg keretét a jégkorong Erste Ligában szereplő DVTK Jegesmedvék.

A klub bemutató cikke szerint a 25 esztendős Brodi Stuart korábban játszott az észak-amerikai WHL-ben, majd Ausztriában igazolt, ahol az Alpesi Ligában csapata legjobb pontszerzője volt, valamint a Linz csapatában 134 ICEHL mérkőzésen lépett jégre.

A támadó a Tusla Oilers csapatától igazol a DVTK Jegesmedvékhez, a szerdai napon pedig meg is érkezett Miskolcra.

 

