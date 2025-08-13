Gombás fertőzés támadta meg a győri stadion gyepét

A győriek közösségi oldalán megjelent közleményben arról írnak, hogy az elmúlt hetekben nagy mértékű gombás fertőzés sújtotta a stadion gyepét, mely mostanra komoly károkat okozott a játéktérben.

„Bár minden tőlünk telhető beavatkozást megtett a klub, a fű állapota a megszokottnál jóval rosszabb lesz a találkozó napján. Az ETO FC ezzel párhuzamosan elkezdi a gyepszőnyeg cseréjét érintő előkészítő munkákat, hiszen a teljes klub és a szurkolók érdeke is egy 21. századi, a játék minőségét pozitív értelemben befolyásoló borítás kialakítása. A kialakult körülmény a csütörtöki mérkőzésen mindkét csapatot egyformán érinti, és mindent megteszünk, hogy a nagy érdeklődéssel kísért meccs biztonságosan és szabályosan lejátszható legyen” – írják a győriek Facebook-oldalukon.

Mint ismert, az ETO a múlt héten Svédországban 2–1-re kikapott a Konferencia-liga-selejtező harmadik körében A győriek csütörtökön 19 órától az ETO Stadionban fogadják a visszavágón a Csongvai Áront is foglalkoztató AIK-t.

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

Augusztus 14., csütörtök

19.00: ETO FC–AIK (svéd) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Az első mérkőzést 2–1-re megnyerte az AIK.