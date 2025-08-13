Sportrádió

Gombás fertőzés támadta meg a győri stadion gyepét

2025.08.13. 11:37
Nem lesz túl jó a pálya (Fotó: Földi Imre)
Az ETO FC közleménye szerint gombás fertőzés támadta meg a győri stadion gyepszőnyegét, így a fű állapota a csapat AIK elleni Konferencia-liga-selejtezőjén sokkal rosszabb lesz, mint ami az általánosan megszokott.

A győriek közösségi oldalán megjelent közleményben arról írnak, hogy az elmúlt hetekben nagy mértékű gombás fertőzés sújtotta a stadion gyepét, mely mostanra komoly károkat okozott a játéktérben.

„Bár minden tőlünk telhető beavatkozást megtett a klub, a fű állapota a megszokottnál jóval rosszabb lesz a találkozó napján. Az ETO FC ezzel párhuzamosan elkezdi a gyepszőnyeg cseréjét érintő előkészítő munkákat, hiszen a teljes klub és a szurkolók érdeke is egy 21. századi, a játék minőségét pozitív értelemben befolyásoló borítás kialakítása. A kialakult körülmény a csütörtöki mérkőzésen mindkét csapatot egyformán érinti, és mindent megteszünk, hogy a nagy érdeklődéssel kísért meccs biztonságosan és szabályosan lejátszható legyen” – írják a győriek Facebook-oldalukon.

Mint ismert, az ETO a múlt héten Svédországban 2–1-re kikapott a Konferencia-liga-selejtező harmadik körében A győriek csütörtökön 19 órától az ETO Stadionban fogadják a visszavágón a Csongvai Áront is foglalkoztató AIK-t.

KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
Augusztus 14., csütörtök
19.00: ETO FC–AIK (svéd) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Az első mérkőzést 2–1-re megnyerte az AIK.

Kapcsolódó tartalom

Kikapott az ETO FC Svédországban, de él a remény

A korábbi mezőkövesdi Besirovic találatával gyorsan vezetést szereztek a svédek, Celina növelte az előnyt, Vitális szépített – visszavágó egy hét múlva.

Vitális Milán: A kezünkben volt a mérkőzés

„Elképesztően veszélyesen kontráztak a svédek, erre kell odafigyelni és akkor a visszavágón lehet esélyünk.”

 

 

 

