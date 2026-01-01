Gary Anderson nyolcadszor játszik elődöntőt a darts-vb-n

Ryan Searle Jonny Clayton elleni győzelme után a kétszeres világbajnok Gary Anderson és a vb meglepetésembere, Justin Hood állt az Alexandra Palace színpadára. A 32 éves életvidám angol eddigi legnagyobb pénznyereménye egy versenyen a 2025-ös Players Championship Finals 2. fordulójáért járó 6500 font volt, ezt a világbajnokságon már megfejelte a negyeddöntőért járó százezerrel, és Anderson ellen meg is duplázhatta volna.

Az első szettet Anderson magabiztosan, 98-as átlaggal 3–0-ra megnyerte, majd a közönség támogatását élvező, a nyolcaddöntős meccsét 11/11-es duplázással kezdő Hood a második játszmát 100 pontról befejezve egyenlített.

Hood 100-as kiszállóval nyert szettet

HOOD LEVELS!!



Gary Anderson won the opening four legs, but Hood bites back to clinch set two and level this tie!



📺 https://t.co/59TualjgND #WCDarts | QF pic.twitter.com/TxcTebivU1 — PDC Darts (@OfficialPDC) January 1, 2026

A veterán skót tisztában volt az angol jelentette veszéllyel, 102-es átlagot dobva kiszállóhoz sem engedte ellenfelét a harmadik játszmában. A negyedikben Hood három lehetőséget kapott a duplára, három leget meg is nyert, a harmadikat 120-ról befejezve, így 2:2 után jöhetett a rövid pihenő. Hood ekkor 6/8-cal, Anderson 9/23-mal állt a duplázásban.

Újabb Hood-szettgyőzelem, ezúttal 120-as kiszállóval

HOOD LEVELS AGAIN ✅



What a showman this guy is...



An incredible 120 finish from Justin Hood to take set four, and he took his time about it!



📺 https://t.co/59TualjgND #WCDarts | QF pic.twitter.com/FKSBStFljw — PDC Darts (@OfficialPDC) January 1, 2026

Az első és a harmadik után az ötödik játszmát is 3–0-ra nyerte meg Anderson (ezúttal 104.86-os átlaggal és egy 127-es kiszállóval), így a kezében tartotta az irányítást. A hatodik szettben Hood ugyan megnyerte az első játékot, a következő háromban Anderson hibátlan kiszállózással, 112-es átlaggal, 121-es befejezéssel 4:2-es előnyt szerzett.

A 121-es kiszálló után lett 4:2

AWESOME FROM ANDERSON!



Gary Anderson is starting to motor here!



The Scot follows up 72 and 98 combinations with a delightful 121 to storm into a 4-2 lead against Justin Hood!



📺 https://t.co/59TualjgND #WCDarts | QF pic.twitter.com/eSd8Cau1oa — PDC Darts (@OfficialPDC) January 1, 2026

A záró játszmában a skót megint csak nem engedte oda a kiszállóhoz Hoodot, 107-es átlagot dobott, kiszállt 161-ről, és összességében 99.44-gyel, 46%-os kiszállózással jutott a négy közé.

A 161-es kiszálló

VINTAGE ANDERSON! 🔥



Rolls Royce from The Flying Scotsman!



Anderson hammers in a brilliant 161 checkout to edge closer to the semi-finals!



📺 https://t.co/59TualjgND #WCDarts | QF pic.twitter.com/bnJVkRwj3T — PDC Darts (@OfficialPDC) January 1, 2026

A világranglistán egészen a hatodik helyig előrelépő Anderson a nyolcadik vb-elődöntőjére készülhet a PDC-nél, 2015-ban és 2016-ban világbajnok lett, 2011-ben, 2017-ben és 2021-ben elvesztette a döntőt, míg 2019-ben és 2022-ben az elődöntő jelentette a végállomást. Pénteken Luke Humphries vagy Gian van Veen vár rá.

Az esti programban a világelső Luke Littler a lengyel Krzysztof Ratajski ellen játszik, majd a negyeddöntő utolsó meccsét Humphries és Van Veen vívja egymás ellen.

Az egyik fél hatodik megnyert legjéig tartó elődöntő mérkőzéseit péntek este játsszák, a hét nyert legig tartó fináléra szombat este kerül sor – honlapunkon élő szöveges tudósításban követhetik majd a Sid Waddell-trófea mellett az egymillió fontos fődíjért is folyó összecsapást.

PDC-DARTSVILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

NEGYEDDÖNTŐ

Gary Anderson (skót, 14., 99.44)–Justin Hood (angol, 93.43) 5:2 (3–0, 1–3, 3–0, 2–3, 3–0, 3–1, 3–0)

KORÁBBAN

Ryan Searle (angol, 20., 91.32)–Jonny Clayton (walesi, 5., 93.67) 5:2 (3–1, 3–0, 3–1, 1–3, 3–2, 1–3, 3–0)