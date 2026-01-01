Gary Anderson nyolcadszor játszik elődöntőt a darts-vb-n
Ryan Searle Jonny Clayton elleni győzelme után a kétszeres világbajnok Gary Anderson és a vb meglepetésembere, Justin Hood állt az Alexandra Palace színpadára. A 32 éves életvidám angol eddigi legnagyobb pénznyereménye egy versenyen a 2025-ös Players Championship Finals 2. fordulójáért járó 6500 font volt, ezt a világbajnokságon már megfejelte a negyeddöntőért járó százezerrel, és Anderson ellen meg is duplázhatta volna.
Az első szettet Anderson magabiztosan, 98-as átlaggal 3–0-ra megnyerte, majd a közönség támogatását élvező, a nyolcaddöntős meccsét 11/11-es duplázással kezdő Hood a második játszmát 100 pontról befejezve egyenlített.
Hood 100-as kiszállóval nyert szettet
A veterán skót tisztában volt az angol jelentette veszéllyel, 102-es átlagot dobva kiszállóhoz sem engedte ellenfelét a harmadik játszmában. A negyedikben Hood három lehetőséget kapott a duplára, három leget meg is nyert, a harmadikat 120-ról befejezve, így 2:2 után jöhetett a rövid pihenő. Hood ekkor 6/8-cal, Anderson 9/23-mal állt a duplázásban.
Újabb Hood-szettgyőzelem, ezúttal 120-as kiszállóval
Az első és a harmadik után az ötödik játszmát is 3–0-ra nyerte meg Anderson (ezúttal 104.86-os átlaggal és egy 127-es kiszállóval), így a kezében tartotta az irányítást. A hatodik szettben Hood ugyan megnyerte az első játékot, a következő háromban Anderson hibátlan kiszállózással, 112-es átlaggal, 121-es befejezéssel 4:2-es előnyt szerzett.
A 121-es kiszálló után lett 4:2
A záró játszmában a skót megint csak nem engedte oda a kiszállóhoz Hoodot, 107-es átlagot dobott, kiszállt 161-ről, és összességében 99.44-gyel, 46%-os kiszállózással jutott a négy közé.
A 161-es kiszálló
A világranglistán egészen a hatodik helyig előrelépő Anderson a nyolcadik vb-elődöntőjére készülhet a PDC-nél, 2015-ban és 2016-ban világbajnok lett, 2011-ben, 2017-ben és 2021-ben elvesztette a döntőt, míg 2019-ben és 2022-ben az elődöntő jelentette a végállomást. Pénteken Luke Humphries vagy Gian van Veen vár rá.
Az esti programban a világelső Luke Littler a lengyel Krzysztof Ratajski ellen játszik, majd a negyeddöntő utolsó meccsét Humphries és Van Veen vívja egymás ellen.
Az egyik fél hatodik megnyert legjéig tartó elődöntő mérkőzéseit péntek este játsszák, a hét nyert legig tartó fináléra szombat este kerül sor – honlapunkon élő szöveges tudósításban követhetik majd a Sid Waddell-trófea mellett az egymillió fontos fődíjért is folyó összecsapást.
PDC-DARTSVILÁGBAJNOKSÁG, LONDON
NEGYEDDÖNTŐ
Gary Anderson (skót, 14., 99.44)–Justin Hood (angol, 93.43) 5:2 (3–0, 1–3, 3–0, 2–3, 3–0, 3–1, 3–0)
KORÁBBAN
Ryan Searle (angol, 20., 91.32)–Jonny Clayton (walesi, 5., 93.67) 5:2 (3–1, 3–0, 3–1, 1–3, 3–2, 1–3, 3–0)
Ryan Searle elvesztett két szettet, de ott van a darts-vb elődöntőjében
KÉSŐBB
20.10 (Tv: Sport1)
Luke Littler (angol, 1.)–Krzysztof Ratajski (lengyel)
Luke Humphries (angol, 2.)–Gian van Veen (holland, 10.)
A NEGYEDDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT
Ryan Searle (angol, 20.)–Jonny Clayton (walesi, 5.) 5:2
Gary Anderson (skót, 14.)–Justin Hood (angol) 5:2