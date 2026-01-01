Nemzeti Sportrádió

Az év legnézettebb videói: a gátfutó, aki a nadrágjával is megküzdve nyert futamot

R. D. P.R. D. P.
2026.01.01. 15:47
null
Ő maga is nevetett a történteken... (Fotó: Getty Images)
videó Chris Robinson atlétika
Az év végéhez közeledve összegyűjtöttük a közösségi médiában a Nemzeti Sport legnépszerűbb videóit, amelyek a legtöbb reakciót kapták Facebookon, Instagramon és TikTokon. A 2. helyen az a felvétel szerepel, amelyen Chris Robinson úgy nyeri meg a férfi 400 méteres gátfutás döntőjét az atlétikai Golden Tour-sorozat ostravai állomásán, hogy többször is a rövidnadrágjából kilógó nemi szervét próbálta elrejteni.

A videó ide kattintva tekinthető meg.

3. helyezett: Csoboth Kevin átveszi az Év sportpillanata-díjat
4. helyezett: Schäfer András és felesége
5. helyezett: Szoboszlai Dominik az írek elleni vereség után
6. helyezett: Szoboszlai Dominik találkozása Cristiano Ronaldóval játékoskísérőként, majd ellenfélként
7. helyezett: amikor Szoboszlai Dominik egyenlített Portugália ellen a 91. percben
8. helyezett: amikor Szoboszlai Dominik Cristiano Ronaldóról beszél
9. helyezett: amikor Rasovszky Kristóf elképesztő hajrával Európa-bajnok lett
10. helyezett: amikor bemutatkozott a 13 éves Nagy Kornél
11. helyezett: amikor Gulyás Michelle átvehette az Év Női Sportolójának járó díjat
12. helyezett: amikor meglátta magát a játékban Bolla Bendegúz

 

 

