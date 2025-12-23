Nemzeti Sportrádió

Labdarúgás: csaknem 1400 fiatalperc az NB I 18. fordulójában

2025.12.23. 09:04
A labdarúgó NB I tizennyolcadik fordulójában 1398 percet kaptak a 2005-ben vagy annál később született magyar játékosok. A Puskás Akadémia, a Győri ETO és a Ferencváros adta a legtöbb lehetőséget a fiataloknak.

A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság tizennyolcadik fordulójával folytatjuk a 2005-ben, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.

Pénteken a Diósgyőr–Ferencváros meccsel indult a téli szünet előtti utolsó játékhét; a mérkőzést a zöld-fehérek nyerték 1–0-ra. A DVTK-ban végigjátszotta a találkozót a 20 éves Mucsányi Miron, az FTC-ben pedig a 20 esztendős Tóth Alex és a 18 éves Madarász Ádám.

Szombaton a Zalaegerszeg 1–1-es döntetlent játszott az MTK Budapest ellen. A ZTE-ben az egyaránt 20 éves Bodnár Gergő 90, Pap Csongor 17 percet játszott, valamint

Klausz Milán 25 percet volt pályán, ráadásul gólt is szerzett.

A fővárosiaknál a 18 éves Németh Hunor 80, a 20 éves Átrok Zalán 64, a vele egyidős Kovács Patrik 10 percet szerepelt.

A Paks 2–1-re verte a Nyíregyházát. A tolnai csapatban a 20 éves Horváth Kevint a 82. percben a vele egykorú Pető Milán váltotta. A Spartacusban a 20 éves Manner Balázs 67, a 20 esztendős Oláh Benjámin 45 percet játszott.

A Győr 2–0-ra győzött a Puskás Akadémia ellen, így a tabella élén telel. Az ETO-ban három 20 éves játékos lépett pályára: Vingler László 90, Bánáti Kevin 73, Huszár Marcell 17 percet töltött a gyepen. A felcsúti alakulatban a 20 éves Markgráf Ákos 90, a vele egyidős Michael Okeke 64, a 19 éves Kern Martin 26, a 20 esztendős Vékony Bence 2 percet szerepelt.

Vasárnap az Újpest 2–1-re nyert a Kazincbarcika ellen. A liláknál nem kapott lehetőséget korosztályos játékos, a vendégeknél a 20 éves Major Marcell 58, a 19 éves Kun Olivér 32, a 20 esztendős Ferencsik Dániel 5 percet játszott.

A Debrecen kikapott hazai pályán 1–0-ra a Kisvárdától. A DVSC-ben a 20 éves Szűcs Tamás végig a pályán volt, akárcsak a kisvárdaiak kapusa, a 20 esztendős Ilya Popovich, továbbá a vendégcsapatban a 20 éves Pintér Filip is beállt 13 percre.

A 2005-ÖS VAGY ANNÁL FIATALABB MAGYAR LABDARÚGÓK JÁTÉKPERCEI AZ NB I 2025/26-OS ÉVADÁNAK 18. FORDULÓJÁBAN: 1398
Csapatok:
Puskás Akadémia: 90+64+26+2=182
Győri ETO: 90+73+17=180
Ferencváros: 90+90=180
MTK Budapest: 80+10+64=154
Zalaegerszeg: 90+25+17=122
Nyíregyháza: 67+45=112
Kisvárda: 90+13=103
Kazincbarcika: 58+32+5=95
Diósgyőr: 90
Paks: 82+8=90
Debrecen: 90
Újpest: 0

Játékosok:
Ilya Popovich (Kisvárda): 90
Markgráf Ákos (Puskás Akadémia): 90
Bodnár Gergő (Zalaegerszeg): 90
Tóth Alex (Ferencváros): 90
Madarász Ádám (Ferencváros): 90
Szűcs Tamás (Debrecen): 90
Mucsányi Miron (Diósgyőr): 90
Vingler László (Győri ETO): 90
Horváth Kevin (Paks): 82
Németh Hunor (MTK Budapest): 80
Bánáti Kevin (Győri ETO): 73
Manner Balázs (Nyíregyháza): 67
Michael Okeke (Puskás Akadémia): 64
Átrok Zalán (MTK Budapest): 64
Major Marcell (Kazincbarcika): 58
Oláh Benjámin (Nyíregyháza): 45
Kun Olivér (Kazincbarcika): 32
Kern Martin (Puskás Akadémia): 26
Klausz Milán (Zalaegerszeg): 25
Papp Csongor (Zalaegerszeg): 17
Huszár Marcell (Győri ETO): 17
Pintér Filip (Kisvárda): 13
Kovács Patrik (MTK Budapest): 10
Pető Milán (Paks): 8
Ferencsik Dániel (Kazincbarcika): 5
Vékony Bence (Puskás Akadémia): 2

(Kiemelt képünkön: A 20 éves Klausz Milán (Zalaegerszeg) betalált az MTK Budapest elleni bajnokin Forrás: ZTE FC)

Ezek is érdekelhetik