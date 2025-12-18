Labdarúgás: ismét elmaradt az áttörés utánpótlásfronton

Nem rendeznek már több mérkőzést korosztályos válogatottjaink számára az idén és az utánpótlás-bajnokságok őszi szezonja is lezárult. Érdemes tehát visszatekinteni az évre, és összegezni, hogyan szerepeltek a fiatalok.

Az U21-es nemzeti csapat kilenc mérkőzést játszott 2025-ben, azok közül mindössze egyet nyert meg:

a Feröer elleni felkészülési találkozót. Még tavasszal, ugyancsak barátságos mérkőzésen vereséget szenvedett Izlandtól, Írországtól, Ausztriától és Albániától. Az őszi Eb-selejtezőn aztán döntetlent játszott Litvániával, Ukrajnával és Törökországgal, majd kikapott Horvátországtól. Az együttes a selejtezőcsoportban a 4. helyen áll három ponttal.

Az U19-es válogatott ennél jobban szerepelt, tizenegy összecsapásból négyet megnyert, egyszer játszott döntetlent és hatszor hagyta el vesztesen a pályát. Ki kell emelni, hogy a csapat bejutott az Európa-bajnoki selejtező elitkörébe, miután legyőzte a feröerieket, ikszelt a bolgárokkal és kikapott a franciáktól, így a második helyen zárt csoportjában. Az Eb-kvalifikációhoz óriási bravúr kellene, mert a kvóta csak akkor lesz meg, ha a gárda tavassszal az Olaszországgal, Törökországgal és Szlovákiával kiegészülő négyesben elsőként végez.

A legmegdöbbentőbb vereséget az U17-es válogatott szenvedte el az idén: az Észak-Macedóniában rendezett Európa-bajnoki selejtezőn a sorsdöntő meccsen 7–1-re kapott ki a csehektől, így rosszabb gólkülönbsége miatt – pedig Gibraltárt 8–0-ra verték meg a mieink – csak harmadik lett a csoportban, és biztossá vált, hogy nem lehet ott a 2026-os kontinensviadalon. Az alakulat tizenhét meccset játszott az évben, ötöt megnyert, ötször játszott döntetlent és hétszer maradt alul. Fájó momentum, hogy az Üzbegisztán ellen vívott két felkészülési meccsből csak az egyiken győztek a mieink, a másikon 3–2-re kikaptak…

A három versenykorosztály összesen harminchét mérkőzésen lépett pályára 2025-ben, a mérlege tíz győzelem, kilenc döntetlen, tizennyolc vereség.

Maradva a nemzetközi területen, ám klubfrontra váltva pozitívumként kell megemlíteni a Puskás Akadémia U19-es csapatának teljesítményét. Az együttes az előző évadhoz hasonlóan a jelenlegi kiírásban is bejutott az UEFA Ifjúsági Liga főtáblájára. Érdekesség, hogy a kétszer 90 perc a norvég Brann és a román FCSB ellen sem hozott döntést, így tizenegyespárbaj következett, melyet mindkét alkalommal a felcsúti fiatalok bírtak jobban.

A legjobb 32 között a portugál Sportingot fogadja a magyar együttes,

amely az előző évadban ebben a szakaszban – tehát a legjobb 16 közé jutásért – vérzett el az angol Aston Villa ellen.

A Puskás Akadémia U19-es csapata bejutott az ifi BL 32-es főtáblájára Forrás: Puskás Akadémia

A hazai kiemelt utánpótlás-bajnokságokban szombaton rendezték az utolsó idei fordulókat. A legidősebbek, vagyis az U19-esek tabelláját az MTK Budapest vezeti, a kék-fehéreket két ponttal lemaradva a Budapest Honvéd követi. Az elmúlt három év bajnoka a Puskás Akadémia kissé leszakadva a harmadik helyen áll.

Az U17-es ligában a fővárosi csapatok dominálnak: a Ferencváros áll az élen, az MTK a második, a harmadik – mindössze három pontra a zöld-fehérektől – a Honvéd, a negyedik a Vasas.

Az U16-os bajnokság élmezőnyében nagyon szoros a verseny: a Honvéd vezet 24 ponttal, mögötte a második MTK és a harmadik Győr egyaránt 23 ponttal áll, és a negyedik Kisvárda is „lőtávon belül van”, 21 pontot gyűjtve a tizenegy forduló alatt.

Az U15-ösöknél a Ferencváros az éllovas, két ponttal kevesebbel az MTK a második, a nyolc pont hátrányban lévő Győri ETO a harmadik.

Az U14-esek ligájában nem tizenkét, hanem csak tíz csapat szerepel. A lebonyolítás annyiban más, hogy nem a klasszikus, oda-visszavágós rendszerben játszanak, hanem az NB I-hez hasonlóan mindegy együttes háromszor találkozik valamennyi riválisával. A bajnokságban a Puskás Akadémia vezet 32 ponttal, mögött a Ferencváros helyezkedik el 31-gyel, a dobogóra egyelőre az MTK fér fel 29-cel.

Az MTK Budapest áll az élen az U19-es kiemelt bajnokságban Forrás: MTK Budapest

Érdekesség, hogy az ötből négy bajnokságot fővárosi csapat vezet,

a Ferencváros két tabellán is az élen található. Azt is meg kell jegyezni, hogy az MTK minden korosztályban az első három hely valamelyikét foglalja el, így egy jó tavaszi szerepléssel akár a teljes söprés sem kizárt a kék-fehérektől.

(Kiemelt képünkön: Az U19-es válogatott az elitkörben harcolhat az Eb-részvételért Forrás: MLSZ)