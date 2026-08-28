Nemzeti Sportrádió

Darts: Ha úgy játszom, mint tavaly, minden rendben lesz – Borbély András

SZELECZKI RÓBERTSZELECZKI RÓBERT
2026.08.28. 09:21
null
Borbély András (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
Borbély András darts Hungarian Darts Trophy
A hatodik Hungarian Darts Trophy előtt Borbély Andrással beszélgettünk, aki tavaly zseniális teljesítménnyel rukkolt ki Luke Woodhouse ellen.

Stabilizálódik a helye a PDC European Tour-sorozatában a Hungarian Darts Trophynak, amelyet immáron hatodszor rendeznek meg. Ezúttal is ellátogat a sportág számos nagy neve az MVM Dome-ba, köztük a 2024-es világbajnok angol Luke Humphries, a háromszoros világbajnok holland Michael van Gerwen (aki 2024-ben megnyerte a budapesti tornát), az ET-fordulókon ritkán szereplő kétszeres világbajnok Gary Anderson pedig először versenyez Magyarországon.

A rendező ország versenyzőinek szokás szerint négy helyet tartanak fenn a 48 tagú főtáblán: a július végi selejtezőn Borbély András, Biró Milán, Kádár László és Major Nándor kvalifikált.

„Ekkora közönség előtt játszani mindig kiváltságos, ez és az általuk keltett hangulat a legfőbb különbség a WDF versenyeihez képest, amelyeken inkább a csendet várják el a nézőktől a lakeside-i világbajnokságot leszámítva"– mondta Borbély András, aki harmadszor szerepel a Hungarian Darts Trophyn 2022 és tavaly után.

A tavalyi kiírásban óriási játékot mutatott be Luke Woodhouse ellen, bár végül az akkor világranglista-31. angol 6:4-re legyőzte, Borbély 96 feletti átlagot dobott ellene, három bullos kiszállót dobott, egyszer meghajította a 170-et is.

„Kedves emlék, sokat adott nekem az a meccs, remélem, idén is képes leszek ilyen játékot nyújtani, akkor minden rendben lesz. Azóta eltelt egy év, sok versenyt megjártam, tapasztaltabb lettem, ha ugyanilyen teljesítményt hozok a színpadon, mint Luke ellen, bármi megtörténhet. A hazai selejtezőn szerencsére nagyon jól játszottam, a négy mérkőzésemből az első hármon is kilencven feletti átlagot dobtam, az utóbbin kilencvenheteset, a kijutásról szóló meccsem volt kicsit gyengébb, ott csak hetvenhetes sikerült, de egy ilyen mérkőzésnek mindig más a lélektana. Nagyon elégedett voltam a selejtezős játékommal, és most is kellően felkészültnek érzem magam.”

A hónap elején egy négynapos horvát WDF-tornasorozaton szerepelt, a négy versenyből a legmagasabb, ezüstkategóriásat megnyerte, egy másikon döntőzött.

„Nagyon sikeresen zárult az a hétvége, pluszlöketet ad, kifejezetten jó formában érzem magam, bízom benne, hogy kitart a hazai versenyre is.”

A lakeside-i WDF-világbajnokságra – amelyet idén november 27. és december 6. között rendeznek meg az angliai Frimley Greenben – nagy valószínűséggel kijut: jelenleg a vb-kvalifikációs ranglista 10. helyén áll, innen az első 16 kijut, és kiemeltként a második körben kezd a 48-as főtáblán. Emellett nagy előnnyel vezeti a kelet-európai regionális kvalifikációs ranglistát – a regionális pontversenyekből az első kettő juthat ki. A kvalifikációs időszak november 1-jén zárul. Borbély – aki hétfőn lesz 21 éves – a Hungarian Darts Super League-ben is szerepel, az alapszakaszban, amely október végén fejeződik be, jelenleg harmadik a ranglistán: az első nyolc november 7-én játssza le a nyolcas döntőt, a győztes kijut a PDC-világbajnokságra, ami december 11. és 2027. január 3. között esedékes. Adott esetben tehát választania kell a két vb között.

„Igen, ez előfordulhat. Úgy számoltam, hogy a WDF-világbajnokságon mostanra szinte biztosan ott lehetek, matematikailag már aligha eshet ki, már csak az a kérdés, hogy kiemelt leszek vagy sem. Szeretném a kiemelt helyemet megerősíteni, ennek érdekében elutazom még több versenyre az év hátralévő részében. A Super League-ben is minden bizonnyal ott leszek a rájátszásban, úgyhogy akár az is megtörténhet, hogy választanom kell – remélem, így lesz.”

A csütörtöki sorsoláson kiderült, hogy Borbély a péntek délutáni szakasz utolsó meccsén Dave Chisnall-lal játszik, a második mérkőzésen Biró Milán Andrew Gildinggel csap össze. Az esti szakasz második meccsén Kádár László Daryl Gurneyvel, hatodik mérkőzésén Major Nándor Niels Zonnevelddel harcol.

Egyéb egyéni
18 órája

Kemény meccsek várnak a mieinkre Hungarian Darts Trophyn – elkészült a sorsolás

Pénteken kezdődik a verseny az MVM Dome-ban, Luke Littleren kívül óriási klasszisok jönnek.

A PROGRAM
Péntek
1. forduló, 13.00; 19.00
Benne
Andrew Gilding–Biró Milán, kb. 13.30
Dave Chisnall–Borbély András, kb. 16.30
Daryl Gurney–Kádár László, kb. 19.30
Niels Zonneveld–Major Nándor, kb. 21.30
Szombat
2. forduló, 13.00; 19.00
Vasárnap
3. forduló, 13.00
Negyeddöntő, 19.00
Elődöntő, kb. 21.00
Döntő, kb. 22.30

Borbély András darts Hungarian Darts Trophy
Legfrissebb hírek

Kemény meccsek várnak a mieinkre Hungarian Darts Trophyn – elkészült a sorsolás

Egyéb egyéni
18 órája

Nézőcsúcs lehet a Hungarian Darts Trophyn

Egyéb egyéni
2026.08.26. 10:12

James Wade legyőzte a meglepetésembert, megnyerte az ausztrál dartstornát

Egyéb egyéni
2026.08.22. 16:31

Van Gerwen, Price és a többiek: ismét Budapestre jönnek a darts legjobbjai

Egyéb egyéni
2026.08.14. 13:53

Le tudod győzni Luke Littlert egy legben? A Netflix 210 millió forintot ad érte

Egyéb egyéni
2026.07.28. 17:18

Littler nem kegyelmezett Gerwyn Price-nak a WMP döntőjében

Egyéb egyéni
2026.07.26. 22:41

Littler történelmi rekordokat állít fel a darts World Matchplayen

Egyéb egyéni
2026.07.25. 23:49

Kiderült, hogy kik képviselik a magyar színeket a Hungarian Darts Trophyn

Egyéb egyéni
2026.07.25. 17:29