Darts: Ha úgy játszom, mint tavaly, minden rendben lesz – Borbély András

Stabilizálódik a helye a PDC European Tour-sorozatában a Hungarian Darts Trophynak, amelyet immáron hatodszor rendeznek meg. Ezúttal is ellátogat a sportág számos nagy neve az MVM Dome-ba, köztük a 2024-es világbajnok angol Luke Humphries, a háromszoros világbajnok holland Michael van Gerwen (aki 2024-ben megnyerte a budapesti tornát), az ET-fordulókon ritkán szereplő kétszeres világbajnok Gary Anderson pedig először versenyez Magyarországon.

A rendező ország versenyzőinek szokás szerint négy helyet tartanak fenn a 48 tagú főtáblán: a július végi selejtezőn Borbély András, Biró Milán, Kádár László és Major Nándor kvalifikált.

„Ekkora közönség előtt játszani mindig kiváltságos, ez és az általuk keltett hangulat a legfőbb különbség a WDF versenyeihez képest, amelyeken inkább a csendet várják el a nézőktől a lakeside-i világbajnokságot leszámítva"– mondta Borbély András, aki harmadszor szerepel a Hungarian Darts Trophyn 2022 és tavaly után.

A tavalyi kiírásban óriási játékot mutatott be Luke Woodhouse ellen, bár végül az akkor világranglista-31. angol 6:4-re legyőzte, Borbély 96 feletti átlagot dobott ellene, három bullos kiszállót dobott, egyszer meghajította a 170-et is.

„Kedves emlék, sokat adott nekem az a meccs, remélem, idén is képes leszek ilyen játékot nyújtani, akkor minden rendben lesz. Azóta eltelt egy év, sok versenyt megjártam, tapasztaltabb lettem, ha ugyanilyen teljesítményt hozok a színpadon, mint Luke ellen, bármi megtörténhet. A hazai selejtezőn szerencsére nagyon jól játszottam, a négy mérkőzésemből az első hármon is kilencven feletti átlagot dobtam, az utóbbin kilencvenheteset, a kijutásról szóló meccsem volt kicsit gyengébb, ott csak hetvenhetes sikerült, de egy ilyen mérkőzésnek mindig más a lélektana. Nagyon elégedett voltam a selejtezős játékommal, és most is kellően felkészültnek érzem magam.”

A hónap elején egy négynapos horvát WDF-tornasorozaton szerepelt, a négy versenyből a legmagasabb, ezüstkategóriásat megnyerte, egy másikon döntőzött.

„Nagyon sikeresen zárult az a hétvége, pluszlöketet ad, kifejezetten jó formában érzem magam, bízom benne, hogy kitart a hazai versenyre is.”

A lakeside-i WDF-világbajnokságra – amelyet idén november 27. és december 6. között rendeznek meg az angliai Frimley Greenben – nagy valószínűséggel kijut: jelenleg a vb-kvalifikációs ranglista 10. helyén áll, innen az első 16 kijut, és kiemeltként a második körben kezd a 48-as főtáblán. Emellett nagy előnnyel vezeti a kelet-európai regionális kvalifikációs ranglistát – a regionális pontversenyekből az első kettő juthat ki. A kvalifikációs időszak november 1-jén zárul. Borbély – aki hétfőn lesz 21 éves – a Hungarian Darts Super League-ben is szerepel, az alapszakaszban, amely október végén fejeződik be, jelenleg harmadik a ranglistán: az első nyolc november 7-én játssza le a nyolcas döntőt, a győztes kijut a PDC-világbajnokságra, ami december 11. és 2027. január 3. között esedékes. Adott esetben tehát választania kell a két vb között.

„Igen, ez előfordulhat. Úgy számoltam, hogy a WDF-világbajnokságon mostanra szinte biztosan ott lehetek, matematikailag már aligha eshet ki, már csak az a kérdés, hogy kiemelt leszek vagy sem. Szeretném a kiemelt helyemet megerősíteni, ennek érdekében elutazom még több versenyre az év hátralévő részében. A Super League-ben is minden bizonnyal ott leszek a rájátszásban, úgyhogy akár az is megtörténhet, hogy választanom kell – remélem, így lesz.”

A csütörtöki sorsoláson kiderült, hogy Borbély a péntek délutáni szakasz utolsó meccsén Dave Chisnall-lal játszik, a második mérkőzésen Biró Milán Andrew Gildinggel csap össze. Az esti szakasz második meccsén Kádár László Daryl Gurneyvel, hatodik mérkőzésén Major Nándor Niels Zonnevelddel harcol.