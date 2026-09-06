Borbély Balázs: Nem állt mellénk a szerencse, többet tettünk a győzelemért

Borbély Balázs, a Ferencváros vezetőedzője

– Hogyan értékeli élete első derbijét a Ferencváros vezetőedzőjeként?

– Jó, küzdelmes meccset játszottunk, volt irama és dinamikája a találkozónak. Négy gól is esett, de az érem másik oldala, hogy ezúttal picit balszerencsések voltunk, nem volt annyira igazságos a futball. A második félidőben irányítottunk, említeném Lisztes Krisztián két nagy helyzetét, Corbu Máriusz lehetőségét és Kristoffer Zachariassen meccslabdáját, ezért állítom, hogy többet tettünk a győzelemért, mint az ellenfelünk. Remélem, a sors visszaadja ezt a két elveszített pontot.

– Noha már szenvedett vereséget az FTC trénereként, ez a döntetlen a legfájdalmasabb eredménye a csapat kispadján?

– Nehéz erre mit mondani. Sohasem kellemes a hazai pontvesztés, de úgy érzem, a srácok mindent beleadtak, nincs hiányérzetem a teljesítményük miatt, csak az eredménnyel nem lehetek elégedett. Nyolc meccsel többet játszottunk, mint az Újpest, és csak egy napunk volt felkészülni – de ez nem kifogás, csupán tény.

– A csatár Lenny Joseph hiánya látványosan megmutatkozik. Mikor térhet vissza a sérüléséből?

– Leghamarabb a válogatott szünet után.

LABDARÚGÓ NB I

7. FORDULÓ

FERENCVÁROSI TC–ÚJPEST FC 2–2 (2–1)

Budapest, Groupama Aréna, 20 107 néző. Vezette: Karakó Ferenc (Tóth Vencel, Buzás Balázs)

FTC: Dibusz – Osváth, Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Nagy Á. (N. Keita, 65.), Corbu – Zachariassen, Bagi (Lisztes, a szünetben), Arzani (Birmancsevics, 65.) – Yusuf. Vezetőedző: Borbély Balázs

ÚJPEST: Szappanos – Ujváry, Heitor, Stronati, Zeke – Szendrei N., Mucsányi Miron (Vlijter, a szünetben) – Matko, Ljujics (Fenyő, 75.), Horváth Krisztofer (Ademi, 81.) – Amenyido (Scharmer, 75.). Vezetőedző: Szélesi Zoltán

Gólszerző: Yusuf (20.), Zachariassen (44.), ill. Stronati (45+2.), Matko (55.)

Sárga lap: Raemaekers (23.), Zachariassen (85.), Yusuf (90+1.), Borbély Balázs (90+4. – a kispadon), ill. Mucsányi Miron (8.), Ljujics (86. – a kispadon), Szélesi Zoltán (90. – a kispadon)

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