Nemzeti Sportrádió

Európai kézilabdaligák: Pődör Rebeka nyolc gólt lőtt

2026.09.06. 21:39
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Fotó: Facebook/SCM Craiova
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Pődör Rebeka légiósok Máthé Dominik
Pődör Rebeka nyolc góllal járult hozzá az SCM Universitatea Craiova 27–24-es győzelméhez a CSM Iasi otthonában a román női kézilabda-bajnokság vasárnapi játéknapján.

A liga honlapja szerint az NB I előző két idényének gólkirálya tíz lövésből szerezte nyolc találatát, amellyel holtversenyben a mezőny legeredményesebb játékosa volt.

Csíkos Luca négy, Szabó Anna három góljával a Thüringer HC 41–30-re nyert a VfL Oldenburg otthonában a német bajnokságban.

Máthé Dominik a mezőny legeredményesebb játékosaként 11 gólt dobott az Európa Kupa-címvédő GRK Ohridban, amely hazai pályán 28–28-as döntetlent játszott az Eurofarm Peliszterrel az északmacedón bajnokságban.

Leimeter Csaba háromszor volt eredményes az újonc Balingen-Weilstetten együttesében, amely otthon 31–30-ra kikapott a címvédő SC Magdeburgtól a német élvonalban.

 

Pődör Rebeka légiósok Máthé Dominik
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