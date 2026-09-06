Nemzeti Sportrádió

NB III: az Újpest hatot rúgott a Szegednek, a Cigánd ötöt vágott Nyíregyházán

H. Á.H. Á.
2026.09.06. 20:49
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Fotó: ujpestfc.hu
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Újpest Cigánd NB III
A labdarúgó NB III 7. fordulójának vasárnapi mérkőzésein az Újpest FC szerezte a legtöbb gólt, a lilák második csapata 6–1-re győzött a Szegedi VSE ellen, öt gólt szerzett a Cigánd a Nyíregyháza otthonában, az MTK II 4–2-re nyert a Dunaharaszti ellen.

NB III
7. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Kisvárda Master Good II–Ózd-Sajóvölgye 2–3
Nyíregyháza Spartacus FC II–Bacsó Beton-Cigánd SE 1–5
Tarpa SC–Tiszafüredi VSE 0–1
Hajdúnánás FK–Füzesabonyi SC 0–1

 


ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
ETO Akadémia–1908 SZAC Budapest 0–0
Puskás Akadémia FC II–Sárisápi BSE 1–2
Haladás FC–Komárom VSE 1–0
DÉLKELETI CSOPORT
Újpest FC II–Szegedi VSE 6–1
ESMTK–Vasas FC II 2–0

 

DÉLNYUGATI CSOPORT
MTK Budapest II–Dunaharaszti MTK 4–2

 

 

 

Újpest Cigánd NB III
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