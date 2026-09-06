Nemzeti Sportrádió

Korai ZTE-gól pecsételte meg a Puskás Akadémia sorsát – képgaléria

V. B.V. B.
2026.09.06. 22:59
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Fotó: Unger Tamás
Címkék
ZTE NB I Puskás Akadémia Zalaegerszeg képgaléria
A ZTE 1–0-ra nyert hazai pályán a Puskás Akadémia ellen a labdarúgó NB I 7. fordulójának vasárnapi játéknapján. Cikkünkben megtekinthetőek a meccs legjobb képei.
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fotó 2026.09.06.

Korai ZTE-gól pecsételte meg a felcsútiak sorsát – Zalaegerszeg–Puskás Akadémia 1–0 (Fotók: Unger Tamás)

LABDARÚGÓ NB I
7. FORDULÓ
ZALAEGERSZEGI TE FC–PUSKÁS AKADÉMIA FC 1–0 (1–0)
Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 2658 néző. Vezette: Csonka Bence (Szalai Dániel, Horváth Zoltán)
ZTE: Gundel-Takács – Csonka A., Penalba, Diogo Silva, Calderón – Babos B. (Henrique, 64.), Kujovic, Amato – Maxsuell, Machado (Kiss B., 68.), Krevszun (Richards, 83.). Vezetőedző: Filipe Celikkaya
PUSKÁS AKADÉMIA: Lehoczki – Orján (Farkas Bendegúz, 78.), Golla, Harutjunjan, Nagy Zs. – Soisalo (Krupa, 56.), Varga Zs. (Kern, 74.), L. Duarte (Okeke, 74.), Dárdai P. (Colley, 56.) – Németh A., Lukács D. Vezetőedző: Babó Levente
Gólszerző: Machado (2.)
Sárga lap: Calderón (54.), ill. Orján (54.), Okeke (81.), Babó Levente (vezetőedző, 81.), Krupa (90+1.)

Labdarúgó NB I
7 órája

Az eddig utolsó ZTE a friss érkezője góljával legyőzte az éllovas Puskás Akadémiát

Matheus Machado már a második percben betalált, ezzel pedig a Zalaegerszeg megduplázta a pontjai számát.

 

 

ZTE NB I Puskás Akadémia Zalaegerszeg képgaléria
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