Korai ZTE-gól pecsételte meg a Puskás Akadémia sorsát – képgaléria

LABDARÚGÓ NB I

7. FORDULÓ

ZALAEGERSZEGI TE FC–PUSKÁS AKADÉMIA FC 1–0 (1–0)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 2658 néző. Vezette: Csonka Bence (Szalai Dániel, Horváth Zoltán)

ZTE: Gundel-Takács – Csonka A., Penalba, Diogo Silva, Calderón – Babos B. (Henrique, 64.), Kujovic, Amato – Maxsuell, Machado (Kiss B., 68.), Krevszun (Richards, 83.). Vezetőedző: Filipe Celikkaya

PUSKÁS AKADÉMIA: Lehoczki – Orján (Farkas Bendegúz, 78.), Golla, Harutjunjan, Nagy Zs. – Soisalo (Krupa, 56.), Varga Zs. (Kern, 74.), L. Duarte (Okeke, 74.), Dárdai P. (Colley, 56.) – Németh A., Lukács D. Vezetőedző: Babó Levente

Gólszerző: Machado (2.)

Sárga lap: Calderón (54.), ill. Orján (54.), Okeke (81.), Babó Levente (vezetőedző, 81.), Krupa (90+1.)