Ikszelt a Barcika a Kecskeméttel, először győzött ősszel a Misleny, fölényesen nyert a Soroksár – ez történt az NB II-ben

LABDARÚGÓ NB II

7. FORDULÓ

GYIRMÓT FC GYŐR–KARCAGI SC 2–0 (2–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Győr-Gyirmót, Alcufer Stadion. 782 néző. Vezette: Rúsz Márton (Nagy Viktor, Kulman Tamás)

GYIRMÓT: Papp L. – Nagy T., Kiss N., Pejovics, Medgyes S. – Madarász M. (Németh T., 79.), Berecz Zs. – Szabó M., Rácz B., Iván A. (Miknyóczki, 79.) – Novák Cs. (Vasvári, 33.) Vezetőedző: Weitner Ádám

KARCAG: Gergely R. – Kovalovszki (Győri Á., a szünetben), Szekszárdi T., Mona Á., László D. – Lólé (Fekete O., a szünetben), Györgye (Pap Zs., 82.), Szűcs K., Girsik Á. (Varga K., a szünetben) – Halácsi (Asztalos N., a szünetben), Könyves. Vezetőedző: Varga Attila

Gólszerző: Novák Cs. (16.), Iván A. (46.)

MESTERMÉRLEG

Weitner Ádám: – A cél az volt, hogy stabilizáljuk a csapatot és legyen meg a három pont, ez sikerült, és jó játékot is láttam.

Varga Attila: – Remek védekező taktikát talált ki ellenünk a hazai csapat szakmai stábja. A mai teljesítményünk kritikán aluli volt, így nem lehet nyerni.

BVSC-ZUGLÓ–FC NAGYKANIZSA 0–1 (0–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, BVSC-Zugló Stadion, 480 néző. Vezette: Sipos Tamás (Király Zsolt, Szabó Dániel).

BVSC: Mészáros D. – Benkő-Bíró (Farkas B., a szünetben), Vinícius (Törőcsik, 62.), Lehoczky – Babós (Kovács N., a szünetben), Katona M. (Papp Cs., a szünetben), Ominger G., Király Á. – Csernik – Dénes A., Marosi M. (Ivády, a szünetben). Vezetőedző: Kincses Ádám

NAGYKANIZSA: Mészáros D. – Magyar, Stefan, Horváth M., Varga D. – Kovács B. (Szanyi, 83.), Lőrincz A. – Jován (Pintér M., 83.), Kapornai (Godzsajev, 75.), Zsolnai R. (Puskás Zs., 75.) – Heles (Kiss M., 62.). Vezetőedző: Jeney Gyula

Gólszerző: Zsolnai R. (21.)

MESTERMÉRLEG

Kincses Ádám: – Az első félidőben gyengén játszottunk, a másodikban viszont mindent megtettünk a pontszerzés érdekében, de ez is kevés volt.

Jeney Gyula: – Ez a győzelem nagyon ráfért már a csapatra. Szeretnénk elérni célunkat, a biztos bennmaradást.

TISZAKÉCSKEI LC–SZENTLŐRINC 2–0 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Tiszakécske, Városi Sportcentrum, 500 néző. Vezette: Juhász Bálint (Bertalan Dávid, Holpár Gergely)

TISZAKÉCSKE: Esery – Szekér Á. (Kócs-Washburn, 81.), Heil, Polgár, Milicz (Éger, 89.) – Varga J., Lucas – Pataki B., Bódi (Takács T., 89.), Sós B. (Balla, 69.) – M. Ramos (Wirth, 81.). Vezetőedző: Pintér Csaba

SZENTLŐRINC: Kostyák – Rac (Czérna, 62.), Poór, Milovanovics (Bolla G., a szünetben), Kiss-Szemán – Szolgai, Kun B. (Pálfalvi, 32.) – Sámson (Harsányi I., 62.), Varga B., Gruber R. (Oláh B., a szünetben) – Rideg. Vezetőedző: Nikházi Márk

Gólszerző: M. Ramos (37.), Pataki B. (90.)

MESTERMÉRLEG

Pintér Csaba: – Nem volt könnyű meccs, persze sejtettük, hogy így lesz. Nehezen találtuk a ritmust az elején, ám így is kontrolláltuk a mérkőzést, aztán feljavultunk, és jókor rúgtuk a gólt. A második félidő ugyanúgy indult, mint az első, de fordulópontot jelentett, hogy Esery Desmond tizenegyest védett, onnantól pedig mintha új meccs kezdődött volna. Jól szálltak be a cserék, kézben tartottuk a mérkőzést, a végén pedig Pataki Bence jó egyéni megmozdulásával lezártuk a találkozót.

Nikházi Márk: – Nehéz mit mondani ilyen mérkőzés után. Ha valaki ránéz az eredményre, azt gondolhatja, sima hazai siker született, de azért ez így nem igaz. Tizenegyest hibáztunk, volt több lehetőségünk egyenlíteni, ám egyikkel sem tudtunk élni, ráadásul sérülések is nehezítették az életünket meccs közben. Rossz látni az oldalvonal mellől, hogy küzdenek a játékosok, mégsem sikerül pontot szerezni.

FC AJKA–SOROKSÁR SC 0–3 (0–2) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Ajka, Városi Sportcentrum, 800 néző. Vezette: Papp Ádám (Máyer Gábor, Szabados Dániel).

AJKA: Simon B. – Tóth G., Bacsa B. (Kopácsi Á., 80.), Tar, Papp Máté (Szarka Á., a szünetben) – Csizmadia Z., Németh E. – Mohos (Doncsecz, a szünetben), Szabó B., Artner D. – Pintér F. (Papp. Milán, a szünetben). Vezetőedző: Artner Tamás

SOROKSÁR: Radnóti – Lukács D. (Lukács L., 78.), Kékesi, Hidi P., Horváth K. – Köböl, Bencze M. (Vass Á., 73.) – Szabó Sz., Kuznyecov (Kálnoki-Kis Zs., 78.), Halmai (Gólik, 65.) – Lovrencsics B. Vezetőedző: Korolovszky Gábor

Gólszerző: Kuznyecov (13.), Lovrencsics B. (27.), Köböl (76.)

Kiállítva: Tar Zs. (22.)

MESTERMÉRLEG

Gaál Bálint: – Aki itt volt, látta, hogy a huszonkettedik percben sok minden eldőlt. A Soroksár megérdemelten nyert, de az nem hangzik rosszul, hogy egyelőre ez az egyetlen vereségünk az idényben.

Korolovszky Gábor: – A második félidő elején úgy éreztem, mintha ráültünk volna az eredményre, de a harmadik gólnál már megnyugodtam.

KOLORCITY KAZINCBARCIKA–KECSKEMÉTI TE 2–2 (1–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Kazincbarcika, Kolorcity Aréna 600 néző. Vezette: Iványi Gábor (Tőkés Róbert, Varga Tamás)

KAZINCBARCIKA: Kocsis B. – Szőke, Nagy Zs., Rácz L., Ferenczi (Veprik, 69.) – Hudák M., Babják (Trencsényi, 80.), Ferencsik – Gresó (Koliada, 90+1.), Pascal, Schuszter (Kártik, 69.). Vezetőedző: Kuttor Attila

KECSKEMÉT: Ruisz – Szépe, Szűcs Sz., Gajág (Szilágyi, 76.) – Haris, Szabó B. (Berki, 76.), Göblyös, Eördögh – Kovács B., Bolyki (Nyári, 82.), Németh B. (Beke, 31.) Vezetőedző: Tímár Krisztián

Gólszerző: Gresó (22.), Kártik (86.), ill. Szabó B. (30. –11-esből), Beke (56.)

MESTERMÉRLEG

Kuttor Attila: – A szezon eddigi legjobb teljesítményét nyújtottuk, minimum egy pontra rászolgáltunk, sajnálom, hogy az ellenfél egy véleményes tizenegyessel visszajött a mérkőzésbe. Férfias teljesítményt nyújtottunk, a kétes helyzetek most nem a mi javunkra dőltek el, de jól tudtunk reagálni. Mindig győzni szeretnénk, így elégedettnek azért nem mondanám magam.

Tímár Krisztián: – Inkább küzdelmes, mint látványos meccs volt, a kiegyenlített első félidő után a másodikban kicsit bealudtunk és az ellenfél beszorított minket. Egy kontrából mégis megszereztük a vezetést és közel álltunk a győzelemhez is. Nem játszottunk úgy, ahogy szoktunk, a Barcika ránk erőltette az akaratát, bár helyzetük nem igazán volt, talán egy picivel jobban játszottak. Gyorsabban kellett volna játszanunk és jobban megtartanunk a labdát, sajnálom, hogy a végén nem sikerült kihúznunk és megnyernünk a meccset, de összességében igazságos döntetlen született és értékes pontot szereztünk.

HR-RENT KOZÁRMISLENY–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 2–0 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Kozármisleny, Feleki Attila Sportközpont, 400 néző. Vezette: Farkas Tibor (Dobos Dominik, Mózsa Ábel)

KOZÁRMISLENY: Lékai – Freyer, Vajda R., Fehér Cs. – Herczeg, Kocsis D., Stumpf (Bene, 75.), Turi – Szűcs P. (Zamostny, 69.), Gellér (Geiger, 69.), Kirchner (Molnár P., 60.). Vezetőedző: Márton Gábor

MEZŐKÖVESD: Winter – Csatári (Ternován, 69.), Csörgő V., Keresztes B., Vajda S. – Ottucsák, Zachán, Silling (Lőrinczy, 62.) – Mamusits (Rab Bence, 69.), Kovács P. (Varjas, 75.), Vörös (Keresztes Z., a szünetben). Vezetőedző: Máté Péter

Gólszerzők: Szűcs P. (27.), Vajda R. (83.)

MESTERMÉRLEG

Márton Gábor: – A végére kissé elfáradt a csapat, de az akarattal nem volt gond. A játékon még javítani kell, ám ezúttal a győzelem volt a legfontosabb.

Máté Péter: – Edzőváltás volt az ellenfélnél, ez mentális erőt adott a riválisunknak. Szerencsével talán egy pontot szerezhettünk volna.

Vasárnap játsszák:

17.00: Aqvital FC Csákvár–Szeged-Csanád GA

Hétfőn rendezik:

19.30: Videoton FC Fehérvár–DVTK

