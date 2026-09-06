Újpest, új érzés; Makélélé: A mi Realunkhoz senki sem fog felérni

A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

Kétgólos Fradi-előny sem volt elég: ikszelt az Újpest az Üllői úton. A vasárnapi derbiről minden, amit tudni érdemes két oldalon, Preisinger Sándor szakértő véleményével, nyilatkozatokkal, osztályzatokkal, elemzéssel – no meg a Zalaegerszeg váratlan Puskás-verésével és a Győr–Honvéd futballkrimivel, amelynek csak a hosszabbításában három gól esett.

Claude Makélélé Budapesten adott nagyinterjút a Nemzeti Sportnak. A világ valaha volt egyik legjobb szűrő középpályása vb-döntőt nem, de BL-t nyert – ezekről, a mai francia válogatottról és egykori görögországi játékosáról, Ádám Martinról is beszélt Smahulya Ádámnak.

Dél-Korea ellen a csoportmásodik hely lesz a tét a női kosárlabda-vb-n. Fazekas Zoltán fáradt, ám boldog csapattagokat kérdezett, akik egy nem kívánatos tűzriadón is túl vannak, már biztos a továbbjutásuk is, azt viszont megjósolhatatlan, hogy a folytatásban ki vár rájuk, hiszen a párhuzamos csoportban mindenki azonos pontszámmal áll.

Szántó Dávid sportrajongóból lett tévés, majd helyettes államtitkár. A magyar sport második számú vezetője Kovács Erikának az előtte álló feladatokról, a versenysport és a szabadidősport összehangolásáról és arról is beszélt, hogy eddig az úszóknak dolgozott, most viszont 94 sportszövetség tartozik hozzá…

És ha hétfő, akkor Népsport-melléklet +4 oldalon: a 75 éve született montreali tőrvívóbajnokkal, Tordasi Ildikóval; az 1966-ban éppen ellenünk a válogatottban bemutatkozó Johan Cruyff-fal; a 80 éve született első „10 mp alatti” sprinterrel, Jim Hinesszal; és a Népsport egykori legendás főmunkatársával, Szombathy Istvánnal.

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