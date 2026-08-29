Hungarian Darts Trophy: Gary Anderson győzelemmel mutatkozott be Budapesten, kiesett a tavalyi győztes Niko Springer

Nem viszi túlzásba a European Tour-szereplést a kétszeres világbajnok Gary Anderson, mérsékelve az utazásokat – az elmúlt két évben lemondta Budapestet, idén viszont elutazott hozzánk, először versenyez Magyarországon, a Hungarian Darts Trophyn. A 2015-ben és 2016-ban vb-győztes skót, UK Opent, World Matchplayt, Players Championship Finalst nyert hosszú pályafutása során, de kétszeres Premier League- és egyszeres PDC-csapatvilágbajnok is. A világranglistáról kvalifikált az MVM Dome-ba, tizedik kiemeltként a második körben kezdett, és a most is világranglista-10. Anderson nem sok esélyt hagyott Krzysztof Ratajskinak. Nagyon magabiztosan dobálta a duplákat (10/6, 60%), az előző ET-fordulót július közepén Leverkusenben megnyerő, a legutóbbi vb-n negyeddöntős lengyel 0–4 után hozott csak két kezdést. Anderson négy 180 mellett a torna eddigi legnagyobb átlagát dobta 105.27-tel.

„Februárban először versenyeztem Lengyelországban, Krakkóban, egy ideje már Budapestet is kitűztem célul, és Prágában sem játszottam még, jövő héten lehet, elmegyek oda is – így a meccs után Anderson. – Nem számítottam ilyen jó hangulatra, bár az már feldobott, hogy előző este néhány szurkoló már várt, amikor megérkeztem a hotelhez. Négy hete játszottam legutóbb egy bemutatón, azóta voltam a családommal Portugáliában nyaralni, azóta most játszottam először, de a család az első minden körülmények között, a darts csak utána jön. Ehhez képest sokkal jobban ment a játék, mint számítottam rá. Eszembe jutott, hogy vasárnapra esetleg nem maradok versenyben, és lesz időm körülnézni Budapesten, de elviselem, hogy nem így alakult! Igazán nagyszerű a létesítmény, most már ezt is kipipálhatom a bakancslistámról!”

A tavalyi vb-n és a két évvel ezelőtti Hungarian Darts Trophyn elődöntős angol Ryan Searle kiejtette a duplákkal bajlódó budapesti címvédőt, Niko Springert. Searle egy 121-es kilépővel hátsó pályáról nyert leget 1–1-nél, de a német hamarosan egy 111-es kiszállóval zárkózott, majd a 3–3-ért visszabrékelt. A gyenge tömegelést megbüntetve Searle azonnal újra elvette ellenfele kezdését, és kézben tartotta a meccset – a végén Springer 164-es kiszállóval versenyben maradhatott volna, a két tripla 19 után a bull viszont nem sikerült, Searle pedig megoldotta a dupla 20-at, és 6–4-re nyert.

A 2018-as világbajnok angol Rob Cross minőségi meccsen nyert másodszor is döntő legben, Beau Greaves után ezúttal Luke Woodhouse-t legyőzve. Mindketten 100 feletti átlaggal végeztek, 1–0-s Cross-vezetés után oda-vissza brékelték egymást. Woodhouse hiába dobott öt 180-at és két 100 feletti kiszállót is – 136-tal brékelt, és 5–4-nél kezdhetett a győzelemért, ám Cross visszabrékelt, és 130-cal nyerte meg a meccset.

A szakasz zárásaként a 2025-ös vb-n elődöntős Chris Dobey jelentős beragadás után 0–4-ről fordított Tom Sykesszal szemben, akinek a 62.5 százalékos (8/5) kiszállózás sem volt elég végül – Dobey hét 180-nat hajított, és döntő legben győzött.

Az esti szakasz második meccsét Kádár László Jonny Claytonnal, hatodik meccsét Major Nándor Gian van Veennel játssza.

DARTS

HUNGARIAN DARTS TROPHY, MVM DOME

A 16 közé jutásért

Délutáni program

Ross Smith (angol, 101.33)–William O’Connor (ír, 97.41) 6–2

Dave Chisnall (angol, 100.47)–Wessel Nijman (holland, 89.43) 6–2

Jermaine Wattimena (holland, 96.67)–Andrew Gilding (angol, 90.80) 6–4

Danny Noppert (holland, 94.01)–Ritchie Edhouse (angol, 90.93) 6–4

Ryan Searle (angol, 97.31)–Nico Springer (német, 94.23) 6–4

Rob Cross (angol, 100.54)–Luke Woodhouse (angol, 100.12) 6–5

Gary Anderson (skót, 105.27)–Krzysztof Ratajski (lengyel, 88.26) 6–2

Chris Dobey (angol, 93.33)–Tom Sykes (angol, 91.64) 6–5

Esti program (19.00, Tv: Max4)

Stephen Bunting (angol)–Jonas Masalin (finn)

Jonny Clayton (walesi)–Kádár László

Madars Razma (lett)–Keane Barry (ír)

Luke Humphries (angol)–Dirk van Duijvenbode (holland)

Michael van Gerwen (holland)–James Hurrell (angol)

Gian van Veen (holland)–Major Nándor

Nathan Aspinall (angol)–Ryan Joyce (angol)

Josh Rock (angol)–Joe Cullen (angol)