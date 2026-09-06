Nemzeti Sportrádió

A 98. percben jött a dráma az ETO és a Honvéd meccsén – képgaléria

V. B.V. B.
2026.09.06. 22:53
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Fotó: Kovács Péter
Címkék
NB I ETO ETO FC Kispest-Honvéd FC Bp. Honvéd képgaléria
Az ETO 3–2-re nyert hazai pályán a Kispest-Honvéd FC ellen a labdarúgó NB I 7. fordulójának záró mérkőzésén. Cikkünkben megtekinthetőek a meccs legjobb képei.
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fotó 2026.09.06.

A 98. percben jött a dráma Győrben – ETO–Honvéd 3–2 (Fotók: Kovács Péter)

LABDARÚGÓ NB I
7. FORDULÓ
ETO FC–KISPEST-HONVÉD FC 3–2 (0–0)
Győr, ETO Stadion, 5456 néző. Vezette: Katona Balázs (Bornemissza Norbert, Ország Péter)
ETO: Petrás – Urblík N., Umathum (Bánáti, 86.), Krpics – Bennette (Selyem, 78.), Szép (Bödő, 86.), Agba, Stefulj – Njie (Huszár M., 60.), Djukanovics (Rotaru, 78.) – Kulenovic. Vezetőedző: Efraín Juárez
HONVÉD: Hadzikic – Kállai Kevin (Kántor K., 83.), Baki, Boldor, Hangya – Somogyi Á., Csontos – Zuigeber (Pinte, 61.), Ed-Darradzs (Szafronov, 84.), Szamosi (Somogyi T., 61.) – Alic (Pekár I., 90+3.). Vezetőedző: Maurizio Jacobacci
Gólszerző: Stefulj (67.), Urblík N. (90+2.), Krpics (90+8. – 11-esből), ill. Ed-Darradzs (75.), Pekár I. (90+3.)
Sárga lap: Urblík N. (63.), ill. Baki (2.), Ed-Darradzs (72.), Hangya (88.), Csontos (90+2.), Pekár I. (90+5.), Hadzikic (90+7.)

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Három gól a 90. perc után – az ETO őrült hajrá végén tizenegyesből szerzett góllal verte meg a Honvédot

A kispesti csapat kétszer is rövid időn belül egyenlített, ám a legvégén erre már nem maradt ideje.

 

NB I ETO ETO FC Kispest-Honvéd FC Bp. Honvéd képgaléria
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