A 98. percben jött a dráma az ETO és a Honvéd meccsén – képgaléria

LABDARÚGÓ NB I

7. FORDULÓ

ETO FC–KISPEST-HONVÉD FC 3–2 (0–0)

Győr, ETO Stadion, 5456 néző. Vezette: Katona Balázs (Bornemissza Norbert, Ország Péter)

ETO: Petrás – Urblík N., Umathum (Bánáti, 86.), Krpics – Bennette (Selyem, 78.), Szép (Bödő, 86.), Agba, Stefulj – Njie (Huszár M., 60.), Djukanovics (Rotaru, 78.) – Kulenovic. Vezetőedző: Efraín Juárez

HONVÉD: Hadzikic – Kállai Kevin (Kántor K., 83.), Baki, Boldor, Hangya – Somogyi Á., Csontos – Zuigeber (Pinte, 61.), Ed-Darradzs (Szafronov, 84.), Szamosi (Somogyi T., 61.) – Alic (Pekár I., 90+3.). Vezetőedző: Maurizio Jacobacci

Gólszerző: Stefulj (67.), Urblík N. (90+2.), Krpics (90+8. – 11-esből), ill. Ed-Darradzs (75.), Pekár I. (90+3.)

Sárga lap: Urblík N. (63.), ill. Baki (2.), Ed-Darradzs (72.), Hangya (88.), Csontos (90+2.), Pekár I. (90+5.), Hadzikic (90+7.)