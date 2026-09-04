Szombati sportműsor: kezd az ETO a női kézi BL-ben, Nigériával játszunk a kosár-vb-n
SZEPTEMBER 5., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
7. FORDULÓ
17.30: MTK Budapest–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.00: Paksi FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB II
7. FORDULÓ
16.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!
17.00: FC Ajka–Soroksár SC – élőben az NSO-n!
17.00: HR-Rent Kozármisleny–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!
18.00: Gyirmót FC Győr–Karcagi SC – élőben az NSO-n!
19.00: BVSC-Zugló–FC Nagykanizsa – élőben az NSO-n!
19.00: Tiszakécskei LC–Szentlőrinc – élőben az NSO-n!
NB III
7. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
16.00: Gödöllői SK–Eger SE
16.00: Debreceni VSC II–Termálfürdő FC Tiszaújváros
16.00: Mátészalkai MTK–Debreceni EAC
16.00: Salgótarjáni BTC–Diósgyőri VTK II-Opus Titánok
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
16.00: Bicskei TC–VSC 2015 Veszprém
16.00: Credobus Mosonmagyaróvár–Zalaegerszegi TE FC II
16.00: Opus Tigáz Tatabánya–Király SE
17.30: FC Sopron–Balatonalmádi SE
19.00: Dorogi Bányász FC–Frutti Drink-Perutz FC Pápa
DÉLKELETI CSOPORT
16.00: III. kerületi TVE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II
16.00: Gyulai Termál FC–Meton-FC Dabas SE
16.00: Szolnoki MÁV FC–Kispest-Honvéd FC II
16.00: Hódmezővásárhelyi FC–Sándorfalvi SKE
16.00: Csepel SC–Békéscsaba 1912 Előre
16.00: Monor SE–BKV Előre
DÉLNYUGATI CSOPORT
16.00: PTE-PEAC–Paksi FC II
16.00: Kaposvári Rákóczi FC–Pécsi MFC
16.00: Iváncsa KSE–ReBase Majosi SE
16.00: Érdi VSE–Ferencvárosi TC II
16.00: Sárbogárd SE–Szekszárdi UFC
17.00: BFC Siófok–Budaörs
PREMIER LEAGUE
3. FORDULÓ
13.30: Newcastle United–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)
16.00: Brentford–Sunderland
16.00: Fulham–Crystal Palace
16.00: Brighton & Hove Albion–Leeds United
16.00: Manchester City–Coventry City (Tv: Spíler1)
16.00: Nottingham Forest–Tottenham Hotspur (Tv: Match4)
18.30: Hull City–Aston Villa (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
3. FORDULÓ
17.15: Lens–Lorient
20.45: Le Havre–Brest
20.45: Nice–Le Mans
NÉMET BUNDESLIGA
2. FORDULÓ
15.30: Bayer Leverkusen–Union Berlin (Tv: Arena4)
15.30: Mönchengladbach–Elversberg
15.30: Paderborn–Freiburg
15.30: Werder Bremen–RB Leipzig
15.30: Hoffenheim–Borussia Dortmund
18.30: Schalke–Bayern München (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
3. FORDULÓ
15.00: Fiorentina–Torino
18.00: Internazionale–Napoli (Tv: Match4)
20.45: Roma–Atalanta (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
4. FORDULÓ
16.15: Athletic Bilbao–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
18.30: Rayo Vallecano–Racing Santander (Tv: Spíler2)
21.00: Villarreal–Deportivo (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
18.08: Gyémánt Liga-döntő, Brüsszel, 2. nap
FORMULA–1
OLASZ NAGYDÍJ, MONZA
12.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
16.00: időmérő (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
KAJAK-KENU
Duna Life Medical országos bajnokság, Szolnok
10.45: döntők
KERÉKPÁR
13.33: Vuelta a Espana országúti körverseny, 14. szakasz, Jaén–Sierra de La Pandera, 154.5 km, hegyi befutó
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
1. FORDULÓ
A-CSOPORT
16.00: Dortmund (német)–Esbjerg (dán) (Tv: Sport1)
16.00: Ljubljana (szlovén)–CSM Bucuresti (román)
B-CSOPORT
18.00: Podravka Koprivnica (horvát)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.00: Storhamar (norvég)–Metz (francia)
FÉRFI NB I
18.00: Eger Eszterházy SzSE–Csurgói KK
18.00: OTP Bank-Pick Szeged–ETO University HT
NŐI NB I
17.00: Váci NKSE–Mol Esztergom
18.00: Szombathelyi KKA–MTK Budapest
19.00: Alba Fehérvár KC–Vasas SC
KOSÁRLABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, BERLIN
2. FORDULÓ
A-CSOPORT
11.30: Mali–Spanyolország
18.00: Németország–Japán
B-CSOPORT
14.15: Magyarország–Nigéria (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.45: Franciaország–Dél-Korea
MOTORSPORT
Supermoto-világbajnokság
9.00: Magyar Nagydíj, Visonta (Black Star Speedway)
RÖPLABDA
Női Európa-bajnokság, Isztambul, elődöntő
SPORTLÖVÉSZET
Vb-válogató és KSI-kupa, Fehér úti Nemzeti lőtér
Férfiak: 10 m légpisztoly
Nők: 10 m légpisztoly
Férfiak: 10 m légpuska
Nők: 10 m légpuska
STRANDRÖPLABDA
9.00: Futures-verseny, Budapest Garden
TENISZ
US OPEN, NEW YORK
17.00: férfi és női egyes, 3. forduló; női páros, 2. forduló; férfi páros, 1. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)
Benne: Sebastián Báez, Marozsán Fábián (argentin, magyar)–Alekszandr Bublik, Sang Csün-cseng (kazah, kínai)
VÍZILABDA
Benu Magyar Kupa, férfiak
Negyeddöntő, 1. mérkőzés
16.00: VasasPlaket–Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell, Komjádi uszoda
Visszavágó
17.00: BVSC-Manna ABC–Semmelweis OSC, Laky uszoda
17.00: Kaposvári VK–Szolnoki Dózsa, Kaposvár
19.30: FTC-Telekom–Endo Plus Service-Honvéd, Komjádi uszoda
Ob I, nők
11.30: KSI SE–BVSC-Manna ABC, Komjádi uszoda
12.00: Valdor-Szentes–FTC-Telekom, Szentes
16.00: III. Kerületi TVE–Dunaújvárosi FVE–Kalap utca
16.00: Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell–One Eger, Szeged
18.00: GYVSE-Uni Győr–UVSE, Győr
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Szalai Kristóf, L. Pap István, Károlyi Andrea
Szerkesztő: Szalai Kristóf
6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire
7:00: Női kosárlabda-világbajnokság: kapcsoljuk Berlint
7:40: Danyi Gábort hívjuk telefonon
8:00: A szerencsés és a szerencsétlen Benfica-játékos
8:40: Mike Dean Premier League-játékvezető őszinte vallomása
9:00: Bánki József érkezik a stúdióba
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Tóth Béla
14.00: Közvetítés a Magyarország–Nigéria női kosárlabda-világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Nyáguly Gergely. Szakértő: Károlyi Andrea
16.00: Elemzés és interjúk a női kosárlabda-válogatott tagjaival
16.35: Kezdődik a hokiidény
17.00: Ez történt a Formula–1 Olasz Nagydíjának időmérő edzésén
17.30: Közvetítés az MTK–Kisvárda NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Jó András. Szakértő: Wukovics László
20.00: Közvetítés a Paks–Debrecen NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál. Szakértő: Wukovics László
22.15: Sportvilág Katona Lászlóval