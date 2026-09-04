Szombati sportműsor: kezd az ETO a női kézi BL-ben, Nigériával játszunk a kosár-vb-n

SZEPTEMBER 5., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

7. FORDULÓ

17.30: MTK Budapest–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

20.00: Paksi FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB II

7. FORDULÓ

16.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!

17.00: FC Ajka–Soroksár SC – élőben az NSO-n!

17.00: HR-Rent Kozármisleny–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!

18.00: Gyirmót FC Győr–Karcagi SC – élőben az NSO-n!

19.00: BVSC-Zugló–FC Nagykanizsa – élőben az NSO-n!

19.00: Tiszakécskei LC–Szentlőrinc – élőben az NSO-n!

NB III

7. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

16.00: Gödöllői SK–Eger SE

16.00: Debreceni VSC II–Termálfürdő FC Tiszaújváros

16.00: Mátészalkai MTK–Debreceni EAC

16.00: Salgótarjáni BTC–Diósgyőri VTK II-Opus Titánok

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

16.00: Bicskei TC–VSC 2015 Veszprém

16.00: Credobus Mosonmagyaróvár–Zalaegerszegi TE FC II

16.00: Opus Tigáz Tatabánya–Király SE

17.30: FC Sopron–Balatonalmádi SE

19.00: Dorogi Bányász FC–Frutti Drink-Perutz FC Pápa

DÉLKELETI CSOPORT

16.00: III. kerületi TVE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II

16.00: Gyulai Termál FC–Meton-FC Dabas SE

16.00: Szolnoki MÁV FC–Kispest-Honvéd FC II

16.00: Hódmezővásárhelyi FC–Sándorfalvi SKE

16.00: Csepel SC–Békéscsaba 1912 Előre

16.00: Monor SE–BKV Előre

DÉLNYUGATI CSOPORT

16.00: PTE-PEAC–Paksi FC II

16.00: Kaposvári Rákóczi FC–Pécsi MFC

16.00: Iváncsa KSE–ReBase Majosi SE

16.00: Érdi VSE–Ferencvárosi TC II

16.00: Sárbogárd SE–Szekszárdi UFC

17.00: BFC Siófok–Budaörs

PREMIER LEAGUE

3. FORDULÓ

13.30: Newcastle United–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)

16.00: Brentford–Sunderland

16.00: Fulham–Crystal Palace

16.00: Brighton & Hove Albion–Leeds United

16.00: Manchester City–Coventry City (Tv: Spíler1)

16.00: Nottingham Forest–Tottenham Hotspur (Tv: Match4)

18.30: Hull City–Aston Villa (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

3. FORDULÓ

17.15: Lens–Lorient

20.45: Le Havre–Brest

20.45: Nice–Le Mans

NÉMET BUNDESLIGA

2. FORDULÓ

15.30: Bayer Leverkusen–Union Berlin (Tv: Arena4)

15.30: Mönchengladbach–Elversberg

15.30: Paderborn–Freiburg

15.30: Werder Bremen–RB Leipzig

15.30: Hoffenheim–Borussia Dortmund

18.30: Schalke–Bayern München (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

3. FORDULÓ

15.00: Fiorentina–Torino

18.00: Internazionale–Napoli (Tv: Match4)

20.45: Roma–Atalanta (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

4. FORDULÓ

16.15: Athletic Bilbao–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

18.30: Rayo Vallecano–Racing Santander (Tv: Spíler2)

21.00: Villarreal–Deportivo (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

18.08: Gyémánt Liga-döntő, Brüsszel, 2. nap

FORMULA–1

OLASZ NAGYDÍJ, MONZA

12.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.00: időmérő (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KAJAK-KENU

Duna Life Medical országos bajnokság, Szolnok

10.45: döntők

KERÉKPÁR

13.33: Vuelta a Espana országúti körverseny, 14. szakasz, Jaén–Sierra de La Pandera, 154.5 km, hegyi befutó

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ

A-CSOPORT

16.00: Dortmund (német)–Esbjerg (dán) (Tv: Sport1)

16.00: Ljubljana (szlovén)–CSM Bucuresti (román)

B-CSOPORT

18.00: Podravka Koprivnica (horvát)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

18.00: Storhamar (norvég)–Metz (francia)

FÉRFI NB I

18.00: Eger Eszterházy SzSE–Csurgói KK

18.00: OTP Bank-Pick Szeged–ETO University HT

NŐI NB I

17.00: Váci NKSE–Mol Esztergom

18.00: Szombathelyi KKA–MTK Budapest

19.00: Alba Fehérvár KC–Vasas SC

KOSÁRLABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, BERLIN

2. FORDULÓ

A-CSOPORT

11.30: Mali–Spanyolország

18.00: Németország–Japán

B-CSOPORT

14.15: Magyarország–Nigéria (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

20.45: Franciaország–Dél-Korea

MOTORSPORT

Supermoto-világbajnokság

9.00: Magyar Nagydíj, Visonta (Black Star Speedway)

RÖPLABDA

Női Európa-bajnokság, Isztambul, elődöntő

SPORTLÖVÉSZET

Vb-válogató és KSI-kupa, Fehér úti Nemzeti lőtér

Férfiak: 10 m lég­pisztoly

Nők: 10 m légpisztoly

Férfiak: 10 m légpuska

Nők: 10 m légpuska

STRANDRÖPLABDA

9.00: Futures-verseny, Budapest Garden

TENISZ

US OPEN, NEW YORK

17.00: férfi és női egyes, 3. forduló; női páros, 2. forduló; férfi páros, 1. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

Benne: Sebastián Báez, Marozsán Fábián (argentin, magyar)–Alekszandr Bublik, Sang Csün-cseng (kazah, kínai)

VÍZILABDA

Benu Magyar Kupa, férfiak

Negyeddöntő, 1. mérkőzés

16.00: VasasPlaket–Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell, Komjádi uszoda

Visszavágó

17.00: BVSC-Manna ABC–Semmelweis OSC, Laky uszoda

17.00: Kaposvári VK–Szolnoki Dózsa, Kaposvár

19.30: FTC-Telekom–Endo Plus Service-Honvéd, Komjádi uszoda

Ob I, nők

11.30: KSI SE–BVSC-Manna ABC, Komjádi uszoda

12.00: Valdor-Szentes–FTC-Telekom, Szentes

16.00: III. Kerületi TVE–Dunaújvárosi FVE–Kalap utca

16.00: Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell–One Eger, Szeged

18.00: GYVSE-Uni Győr–UVSE, Győr

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szalai Kristóf, L. Pap István, Károlyi Andrea

Szerkesztő: Szalai Kristóf

6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire

7:00: Női kosárlabda-világbajnokság: kapcsoljuk Berlint

7:40: Danyi Gábort hívjuk telefonon

8:00: A szerencsés és a szerencsétlen Benfica-játékos

8:40: Mike Dean Premier League-játékvezető őszinte vallomása

9:00: Bánki József érkezik a stúdióba

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Tóth Béla

14.00: Közvetítés a Magyarország–Nigéria női kosárlabda-világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Nyáguly Gergely. Szakértő: Károlyi Andrea

16.00: Elemzés és interjúk a női kosárlabda-válogatott tagjaival

16.35: Kezdődik a hokiidény

17.00: Ez történt a Formula–1 Olasz Nagydíjának időmérő edzésén

17.30: Közvetítés az MTK–Kisvárda NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Jó András. Szakértő: Wukovics László

20.00: Közvetítés a Paks–Debrecen NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál. Szakértő: Wukovics László

22.15: Sportvilág Katona Lászlóval