Először két magyar továbbjutó a Hungarian Darts Trophy történetében

Ilyen sem volt még: két magyart is a Hungarian Darts Trophy második fordulójában üdvözölhetünk! Bár a péntek délután színpadra lépő két honfitársunk, Borbély András és Biró Milán játékában is voltak pozitív pillanatok, a java estére maradt: két, egyaránt döntő leges meccsen Kádár László és Major Nándor is győzött.

Az 57 éves Kádár László tapasztalt, 2010 óta járja a WDF-tornákat, ötöt megnyert közülük, WDF-világbajnokságon háromszor szerepelt – de ez volt az első PDC-színpadi meccse. Ehhez képest olyan természetességgel játszott a világranglista-30. északír Daryl Gurney ellen (aki korábban World Grand Prix-t, Players Championship Finalst és tavaly PDC-csapat-vb-t is nyert, illetve kétszer negyeddöntőzött a PDC-vb-n), hogy ez fel sem tűnt senkinek!

Gurney brékkel kezdett, ám aztán egyre többet rontott. Kádár a 3–2-es vezetésért 90-ről 20, 20, bull megoldással szállt ki, és miután Gurney tévesztett a dupla 16-ra, Kádár vele ellentétben megdobta, és megint brékelt. Gurney aztán újra feljött, 111-es kiszállóval nyert hátsó pályán leget, majd ismét egyenlített, de nem csúszott ki a meccs Kádár kezéből. A hajrában a 161-re és a meccsért a 170-re is rápróbált, mindkétszer a bull maradt ki – utóbbinál a 25-öt oldotta meg. Összesen négy darab 180-at dobott, kimagaslóan kiszállózott (14/6, 42.84%), döntő legben hozva a kezdését megnyerte a meccset!

„Daryl szuper játékos, de ahogy egyre többet hibázott, erőt adott nekem, bíztam magamban, hogy legyőzhetem. A tapasztalatom mellett a közönség óriási erőt adott, nemegyszer arra gondoltam: dobj még egy triplát meg duplát, mert hihetetlen, ahogy buzdítanak! Utólag azt mondom, egyszerűen kár lett volna, ha nem dobok száznyolcvanat egyszer sem, olyan volt a hangulat! A százhatvanegyre alapból nem is dobtam volna rá, mert Daryl nem volt kiszállón, de ilyen körülmények között meg akartam próbálni. Közösen csináltuk meg, ők értem, én értük – mondta a marosvásárhelyi születésű, magyar-román kettős állampolgár Kádár, aki civilben tanár, iskolaigazgató a Maros megyei Mezőrücsön. Innen a „The Teacher” színpadi név. Kérdésre arról is beszélt, nem próbálná-e ki magát többször PDC-szinten. – Az iskolában nem hagyhatok ki több napot, most is azért próbáltam meg a hazai selejtezőt július végén, mert tudtam, hogy ezúttal nem szeptemberben, hanem augusztus végén lesz a torna. Nem tervezek PDC-játékossá válni, egyrészt mostanra már benne vagyok a korban, másfelől pedig szeretem a szakmámat, nem tervezem félretenni.”

Kádár László nem tervez PDC-játékossá válni (Fotó: Árvai Károly)

Estére pedig jutott még egy szenzáció! Major Nándornak ez a negyedik European Tour-versenye, és a harmadik hazai pályán – ő már megtapasztalta, milyen itthon nyerni ET-n, 2023-ban a német Ricardo Pietreczkót ejtette ki az első körben. Mostani ellenfele, a holland Niels Zonneveld 28 éves kora ellenére tapasztalt PDC-játékos, idén két ET-fordulón volt már elődöntős, 2021-ben negyeddöntős volt a World Series Finalsön, rendszeres résztvevője a PDC-vb-knek, 36. a világranglistán.

Major 120-as kiszállóval nyitott, a következő legben majdnem megvolt a 130 is. Zonneveld felpörgött, jött sorozatban négy megnyert leg a hollandtól. 1–1-nél keményen megdobta a 96-ot tripla 20, dupla 18-cal, nemsokára 3–1-re vezetett. A rivális azonban a folytatásban egyre többet rontott a duplákra, Major visszajött 3–3-ra, majd körökön át nem találta el a triplát az ellenfél. 4–4-nél Major sem 32-nél, sem 8-nál nem járt sikerrel, büntetett is Zonneveld, ám aztán nem tudta befejezni első pályáról a meccset – erre jött Major kezdése, és 124-nél a szimpla 20-as után úgy vágta be a tripla 18, bull kombinációt, hogy csak füstölt!

„Nem is tudom rendesen megfogalmazni az érzéseimet – így Major Nándor. – Már a színpad mögött, a bemelegítésnél is jól ment, éreztem, hogy ebből jó meccs lehet. Erősen kezdtem, utána ő fordított, ellépett három egyre, aztán visszajöttem, és amikor öt ötnél visszabrékeltem, egyszerűen azt éreztem, ezt meg kell csinálni. Évről évre fejlődik a magyar darts, nagyon nagy szó, hogy ketten is nyertünk, persze legszívesebben szombaton is továbbjutnék.”

Az esti szakaszban játszott többek mellett a 2018-as világbajnok Rob Cross és a WDF-nél háromszoros világbajnok Beau Greaves – a tourkártya-selejtezőn szerzett indulási jogot, első nőként állhatott színpadra European Touron. Éles meccset vívtak, mindketten 100 feletti átlaggal, 50 százalék feletti kiszállózással. Greaves többször is vezetett, ám a döntő legben első pályáról rontott a kerekítőre, így nem jutott meccsnyílhoz, Cross pedig kiszállt 61-ről.

Mindkét magyar továbbjutó szombat este játszik, Kádár László a második meccsen a walesi Jonny Claytonnal, Major Nándor pedig a hatodik mérkőzésen a holland Gian van Veennel.

PDC EUROPEAN TOUR, 11. ÁLLOMÁS, HUNGARIAN DARTS TROPHY, MVM DOME

1. FORDULÓ

Esti szakasz

Dirk van Duijvenbode (holland, 90.71)–David Písek (cseh, 77.24) 6–1

Kádár László (93.90)–Daryl Gurney (északír, 91.75) 6–5

Krzysztof Ratajski (lengyel, 92.57)–Callan Rydz (angol, 94.82) 6–5

Joe Cullen (angol, 97.55)–Adam Leek (ausztrál, 92.43) 6–3

Rob Cross (angol, 101.90)–Beau Greaves (angol, 104.88) 6–5

Major Nándor (88.69)–Niels Zonneveld (holland, 88.87) 6–5

Tom Sykes (angol, 101.20)–Cameron Menzies (skót, 96.84) 6–1

James Hurrell (angol, 99.70)–Damon Heta (ausztrál, 100.67) 6–5

Korábban

Délutáni szakasz

Jonas Masalin (finn, 76.03)–Kevin Doets (holland, 80.24) 6–4

Andrew Gilding (angol, 95.94)–Biró Milán (85.83) 6–0

Ritchie Edhouse (angol, 88.90)–Connor Scutt (angol, 75.89) 6–1

Niko Springer (német, 95.06)–Maik Kuivenhoven (holland, 91.35) 6–1

William O’Connor (ír, 97.10)–Samuel Price (angol, 89.45) 6–2

Keane Barry (ír, 100.77)–Martin Schindler (német, 95.97) 6–2

Ryan Joyce (angol, 86.87)–Cristo Reyes (spanyol, 96.11) 6–3

Dave Chisnall (angol, 89.11)–Borbély András (80.49) 6–3