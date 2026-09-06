Nemzeti Sportrádió

Szélesi Zoltán: Reálisan ez volt benne a mérkőzésben

2026.09.06. 20:57
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Szélesi Zoltán (Fotó: Czinege Melinda)
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Újpest FTC labdarúgó NB I Szélesi Zoltán Ferencváros
Mint ismert, az Újpest kétgólos hátrányból felállva 2–2-es döntetlent játszott a Ferencváros elleni rangadón a labdarúgó NB I 7. fordulójában. Mutatjuk Szélesi Zoltán mérkőzés utáni értékelését.

 

Szélesi Zoltán, az Újpest FC vezetőedzője

– A szurkolóik úgy ünnepeltek, mintha győzött volna a csapatuk.
– Amióta én és Dárdai Pál megérkeztünk, nagy a fluktuáció, új úton indultunk el. A győzelem bravúr lett volna, mert erős a Fradi, jó játékosokból áll, remek edző vezeti, és a nemzetközi porondon is megállja a helyét, úgyhogy az Üllői úti pontszerzésnek súlya van – értékelik a szurkolóink ezt a fricskát.

– Mi kellett volna a győzelemhez?
– Kapok majd ezért, de azt gondolom, reálisan ennyi volt a meccsben. Volt egy tizenegyes-szituáció, amelyet vissza kell néznem, de onnantól kezdve nem akadt sok lehetőségünk. A Fradi nyomott a végén, úgyhogy kellett némi szerencse, hogy nem dőlt el a javukra a derbi. A srácok bátrak voltak, elégedett lehetek velük.

– Mint tizenegy argentin bérgyilkos – így jellemezte csapatát Preisinger Sándor, lapunk szakértője. Ennek is tulajdonítható, hogy talpra álltak kétgólos hátrányból?

– Ha ilyen százalékban végzik ki az ellenfelet, az nem lesz jó a jövőre nézve. Próbáltunk agresszívan letámadni, az átmenetekből hatékonyak lenni, vannak jó pontrúgás-variációink. Nagy változáson ment keresztül a keret, erősebbek lettünk, de van még min csiszolni. Mindenesetre pozitívum, hogy hátrányból vissza tudunk kapaszkodni: a Vasas ellen fordítottunk, most pedig pontot szereztünk.

LABDARÚGÓ NB I
7. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–ÚJPEST FC 2–2 (2–1)
Budapest, Groupama Aréna, 20 107 néző. Vezette: Karakó Ferenc (Tóth Vencel, Buzás Balázs)
FTC: Dibusz – Osváth, Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Nagy Á. (N. Keita, 65.), Corbu – Zachariassen, Bagi (Lisztes, a szünetben), Arzani (Birmancsevics, 65.) – Yusuf. Vezetőedző: Borbély Balázs
ÚJPEST: Szappanos – Ujváry, Heitor, Stronati, Zeke – Szendrei N., Mucsányi Miron (Vlijter, a szünetben) – Matko, Ljujics (Fenyő, 75.), Horváth Krisztofer (Ademi, 81.) – Amenyido (Scharmer, 75.). Vezetőedző: Szélesi Zoltán
Gólszerző: Yusuf (20.), Zachariassen (44.), ill. Stronati (45+2.), Matko (55.)
Sárga lap: Raemaekers (23.), Zachariassen (85.), Yusuf (90+1.), Borbély Balázs (90+4. – a kispadon), ill. Mucsányi Miron (8.), Ljujics (86. – a kispadon), Szélesi Zoltán (90. – a kispadon)

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Újpest FTC labdarúgó NB I Szélesi Zoltán Ferencváros
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