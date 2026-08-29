Nemzeti Sportrádió

Kádár remekül játszott Clayton ellen, de ő is és Major is kiesett a Hungarian Darts Trophyn

R. P.R. P.
2026.08.29. 22:13
null
Kádár László jóü meccset játszott Jonny Claytonnal (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
Major Nándor darts Kádár László MVM Dome Hungarian Darts Trophy
A pénteken egyaránt bravúros győzelmet aratott Kádár László és Major Nándor szombaton kikapott világklasszis ellenfelétől, így nem jutott nyolcaddöntőbe az MVM Dome-ban zajló Hungarian Darts Trophyn.

Kádár László az első fordulóban pénteken nagy meglepetésre 6–5-ös eredménnyel kiejtette a világranglistán harmincadik északír Daryl Gurneyt, szombaton, a 32 között pedig a világranglistán ötödik walesi Jonny Clayton volt az ellenfele. Ezúttal jóval nehezebb dolga volt, és nem is borult a papírforma, Clayton 6–3-ra nyert.

Major Nándor ugyancsak 6–5-re nyert pénteken a holland Niels Zonneveld (36.) ellen. Szombat este az idén vb-döntős holland Gian van Veennel (7.) csapott össze, aki ellen nem volt esélye. A holland sztár 98-as körátlagot produkált és szinte tökéletesen kiszállózott, így 6–0-ás sikerrel jutott tovább.

Bővebben hamarosan.

DARTS
HUNGARIAN DARTS TROPHY, MVM DOME
A 16 közé jutásért
Esti program
Stephen Bunting (angol, 97.86)–Jonas Masalin (finn, 88.88) 6–1
Jonny Clayton (walesi, 92.79)–Kádár László (85.43) 6–3
Keane Barry (ír, 91.89)–Madars Razma (lett, 88.60) 6–2
Dirk van Duijvenbode (holland, 98.34)–Luke Humphries (angol, 92.67) 6–3
Michael van Gerwen (holland, 93.77)–James Hurrell (angol, 91.91) 6–4
Gian van Veen (holland, 98.02)–Major Nándor (82.14) 6–0

Később
Nathan Aspinall (angol)–Ryan Joyce (angol)
Josh Rock (angol)–Joe Cullen (angol)

Délutáni eredmények
Ross Smith (angol, 101.33)–William O’Connor (ír, 97.41) 6–2
Dave Chisnall (angol, 100.47)–Wessel Nijman (holland, 89.43) 6–2
Jermaine Wattimena (holland, 96.67)–Andrew Gilding (angol, 90.80) 6–4
Danny Noppert (holland, 94.01)–Ritchie Edhouse (angol, 90.93) 6–4
Ryan Searle (angol, 97.31)–Nico Springer (német, 94.23) 6–4
Rob Cross (angol, 100.54)–Luke Woodhouse (angol, 100.12) 6–5
Gary Anderson (skót, 105.27)–Krzysztof Ratajski (lengyel, 88.26) 6–2
Chris Dobey (angol, 93.33)–Tom Sykes (angol, 91.64) 6–5

 

Major Nándor darts Kádár László MVM Dome Hungarian Darts Trophy
Legfrissebb hírek

Hungarian Darts Trophy: Gary Anderson győzelemmel mutatkozott be Budapesten, kiesett a tavalyi győztes Niko Springer

Egyéb egyéni
3 órája

Először két magyar továbbjutó a Hungarian Darts Trophy történetében

Egyéb egyéni
22 órája

Hungarian Darts Trophy: Borbély András és Biró Milán búcsúzott, a címvédő Niko Springer továbbment

Egyéb egyéni
Tegnap, 19:12

Darts: Ha úgy játszom, mint tavaly, minden rendben lesz – Borbély András

Egyéb egyéni
Tegnap, 9:21

Kemény meccsek várnak a mieinkre Hungarian Darts Trophyn – elkészült a sorsolás

Egyéb egyéni
2026.08.27. 17:23

Nézőcsúcs lehet a Hungarian Darts Trophyn

Egyéb egyéni
2026.08.26. 10:12

James Wade legyőzte a meglepetésembert, megnyerte az ausztrál dartstornát

Egyéb egyéni
2026.08.22. 16:31

Van Gerwen, Price és a többiek: ismét Budapestre jönnek a darts legjobbjai

Egyéb egyéni
2026.08.14. 13:53