Kádár remekül játszott Clayton ellen, de ő is és Major is kiesett a Hungarian Darts Trophyn

Kádár László az első fordulóban pénteken nagy meglepetésre 6–5-ös eredménnyel kiejtette a világranglistán harmincadik északír Daryl Gurneyt, szombaton, a 32 között pedig a világranglistán ötödik walesi Jonny Clayton volt az ellenfele. Ezúttal jóval nehezebb dolga volt, és nem is borult a papírforma, Clayton 6–3-ra nyert.

Major Nándor ugyancsak 6–5-re nyert pénteken a holland Niels Zonneveld (36.) ellen. Szombat este az idén vb-döntős holland Gian van Veennel (7.) csapott össze, aki ellen nem volt esélye. A holland sztár 98-as körátlagot produkált és szinte tökéletesen kiszállózott, így 6–0-ás sikerrel jutott tovább.

Bővebben hamarosan.

DARTS

HUNGARIAN DARTS TROPHY, MVM DOME

A 16 közé jutásért

Esti program

Stephen Bunting (angol, 97.86)–Jonas Masalin (finn, 88.88) 6–1

Jonny Clayton (walesi, 92.79)–Kádár László (85.43) 6–3

Keane Barry (ír, 91.89)–Madars Razma (lett, 88.60) 6–2

Dirk van Duijvenbode (holland, 98.34)–Luke Humphries (angol, 92.67) 6–3

Michael van Gerwen (holland, 93.77)–James Hurrell (angol, 91.91) 6–4

Gian van Veen (holland, 98.02)–Major Nándor (82.14) 6–0

Később

Nathan Aspinall (angol)–Ryan Joyce (angol)

Josh Rock (angol)–Joe Cullen (angol)

Délutáni eredmények

Ross Smith (angol, 101.33)–William O’Connor (ír, 97.41) 6–2

Dave Chisnall (angol, 100.47)–Wessel Nijman (holland, 89.43) 6–2

Jermaine Wattimena (holland, 96.67)–Andrew Gilding (angol, 90.80) 6–4

Danny Noppert (holland, 94.01)–Ritchie Edhouse (angol, 90.93) 6–4

Ryan Searle (angol, 97.31)–Nico Springer (német, 94.23) 6–4

Rob Cross (angol, 100.54)–Luke Woodhouse (angol, 100.12) 6–5

Gary Anderson (skót, 105.27)–Krzysztof Ratajski (lengyel, 88.26) 6–2

Chris Dobey (angol, 93.33)–Tom Sykes (angol, 91.64) 6–5