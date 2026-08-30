Hungarian Darts Trophy: kiesett a nyolcaddöntőben Van Gerwen és Cross

A 2014-ben, 2017-ben és 2019-ben is világbajnok és Budapesten két éve győztes Van Gerwen ezúttal messze elmaradt a legjobbjától, még a kilencvenpontos körátlagot sem érte el az angol Nathan Aspinall ellen, aki így 6–4-gyel búcsúztatta az egyik legnagyobb közönségkedvencet. Két szoros csata megnyerése után Cross is kiesett, őt Dirk van Duijvenbode múlta felül, aki minden főbb mutatóban jobb volt ellenfelénél. Utóbbi játékos így egymást követő két napon győzött le világbajnokot, szombaton Luke Humphries felett diadalmaskodott.

Szintén meglepetést jelentett, hogy a világranglistán ötödik Jonny Clayton is befejezte szereplését a 16 között, a walesi sztár – aki szombaton Kádár Lászlót búcsúztatta – hiába dobott jobban az angol Ross Smith-nél, a kiszállóknál annyira pontatlannak bizonyult – tizenötből csak négy kísérlete volt sikeres –, hogy a riválisa jutott negyeddöntőbe.

A 19 órakor kezdődő esti programban Aspinall, Van Duijvenbode és Smith mellett táblához lép még a magyar fővárosban a 2023-ban legjobbnak bizonyuló angol Dave Chisnall, a 2015-ben és 2016-ban világbajnok skót Gary Anderson, továbbá a holland Danny Noppert, az idén vb-döntős holland Gian van Veen és az angol Chris Dobey is.

A világ legjobb játékosait tömörítő PDC szervezet European Tour-sorozatába tartozó viadalon a világelső Luke Littlert, valamint Gerwyn Price-t és James Wade-et leszámítva szinte minden világsztárt láthat a hazai közönség.

DARTS

PDC EUROPEAN TOUR, 11. ÁLLOMÁS

HUNGARIAN DARTS TROPHY, MVM DOME

Nyolcaddöntő

Dirk van Duijvenbode (holland, 98.94)–Rob Cross (angol, 91.38) 6–4

Danny Noppert (holland, 93.32)–Ryan Searle (angol, 97.19) 6–4

Ross Smith (angol, 92.83)–Jonny Clayton (walesi, 96.85) 6–4

Dave Chisnall (angol, 94.54)–Keane Barry (ír, 89.98) 6–2

Gian van Veen (holland, 95.56)–Jermaine Wattimena (holland, 94.26) 6–3

Gary Anderson (skót, 97.36)–Stephen Bunting (angol, 95.01) 6–5

Nathan Aspinall (angol, 95.42)–Michael van Gerwen (holland, 89.47) 6–4

Chris Dobey (angol, 93.86)–Josh Rock (angol, 90.14) 6–3

A negyeddöntő párosítása (19.00, Tv: Max4)

Dirk van Duijvenbode (holland)–Danny Noppert (holland)

Ross Smith (angol)–Dave Chisnall (angol)

Gian van Veen (holland)–Gary Anderson (skót)

Nathan Aspinall (angol)–Chris Dobey (angol)