Vasárnapi sportműsor: FTC–Újpest, ZTE–PAFC, ETO FC–Kispest Honvéd

SZEPTEMBER 6., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

7. FORDULÓ

15.30: Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.45: Ferencvárosi TC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

20.00: ETO FC–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB II

7. FORDULÓ

17.00: Aqvital FC Csákvár–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!

NB III

7. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Kisvárda Master Good II–Ózd-Sajóvölgye

11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Bacsó Beton-Cigánd SE

16.00: Tarpa SC–Tiszafüredi VSE

16.00: Hajdúnánás FK–Füzesabonyi SC

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: ETO Akadémia–1908 SZAC Budapest

11.00: Puskás Akadémia FC II–Sárisápi BSE

18.00: Haladás FC–Komárom VSE

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Újpest FC II–Szegedi VSE

16.00: ESMTK–Vasas FC II

DÉLNYUGATI CSOPORT

13.00: MTK Budapest II–Dunaharaszti MTK

PREMIER LEAGUE

3. FORDULÓ

15.00: Everton–Manchester United (Tv: Spíler1)

17.30: Arsenal–Chelsea (Tv: Spíler1)

Angol másodosztály

13.00: Birmingham–Wolverhampton (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

3. FORDULÓ

15.00: Troyes–Strasbourg

17.15: Angers–Rennes

20.45: Olympique Marseille–Paris FC

NÉMET BUNDESLIGA

2. FORDULÓ

15.30: Hamburg–Mainz (Tv: Arena4)

17.30: Eintracht Frankfurt–Augsburg (Tv: Arena4)

Német másodosztály

13.30: Hertha–Magdeburg (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

3. FORDULÓ

15.00: Frosinone–Venezia

15.00: Parma–Monza (Tv: Match4)

18.00: Bologna–Sassuolo (Tv: Match4)

20.45: Juventus–Milan (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

4. FORDULÓ

16.15: Valencia–Barcelona (Tv: Spíler2)

18.30: Alavés–Osasuna (Tv: Spíler2)

18.30: Málaga–Levante

21.00: Espanyol–Sevilla (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

8.00: 41. Wizz Air Budapest Félmaraton, országos bajnokság (Budapest, Pázmány Péter sétány)

BASEBALL

19.30: MLB, Miami Marlins–Chicago Cubs (Tv: Sport2)

FORMULA–1

OLASZ NAGYDÍJ, MONZA

8.10: Formula–3, főfutam (Tv: M4 Sport)

9.40: Formula–2, főfutam (Tv: M4 Sport)

15.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KERÉKPÁR

Vuelta a Espana országúti körverseny

14.50: 15. szakasz, Palma del Río–Córdoba, 189.7 km (Valter Attila) (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ

A-CSOPORT

16.00: Buducsnoszt Podgorica (montenegrói)–FTC-Toyota Kovács (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

16.00: Sola (norvég)–Brest (francia)

B-CSOPORT

14.00: Blomberg-Lippe (német)–Bistrita (román) (Tv: Sport1)

16.00: NFH (dán)–Odense (dán)

FÉRFI NB I

18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–Mol Tatabánya KC (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, BERLIN

2. FORDULÓ

C-CSOPORT

11.30: Törökország–Ausztrália

17.45: Puerto Rico–Belgium

D-CSOPORT

14.30: Kína–Csehország

20.45: Olaszország–Egyesült Államok

LÓSPORT

13.00: Kincsem Park (Tv: Sport2)

LOVAGLÁS

14.00: Champions Tour, Valkenswaard (Tv: Eurosport2)

MOTORSPORT

Supermoto-világbajnokság

8.30: Magyar Nagydíj, Visonta (Black Star Speedway)

Motokrossz

12.00: világbajnokság, Törökország (Tv: Eurosport2)

RÖPLABDA

Női Európa-bajnokság, Isztambul

A 3. helyért

15.00: Lengyelország–Szerbia

Döntő

18.00: Olaszország–Törökország

SPORTLÖVÉSZET

Koronglövő országos bajnokság, Sarlóspuszta

Vb-válogató és KSI-kupa, Fehér úti Nemzeti lőtér

Férfiak: 10 m légpisztoly, 10 m légpuska

Nők: 10 m légpisztoly, 10 m légpuska

STRANDRÖPLABDA

9.00: Futures-verseny, Budapest Garden

TENISZ

US OPEN, NEW YORK

17.00: férfi és női egyes, nyolcaddöntő; női és férfi páros, 2. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

Benne: Stollár Fanny, Asia Muhammad (magyar, amerikai, 16.)–Andreja Klepac, Hozumi Eri (szlovén, japán)

VÍZILABDA

BENU férfi Magyar Kupa, negyeddöntő, visszavágó

16.00: Szegedi VE–VasasPlaket

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szabó Szilvia, Szőke Viktória

Szerkesztő-műsorvezető: Erdei Márk

6.00: Tajti-Márton Anita lett a Magyar Atlétikai Szövetség új elnöke

7.00: A siker láthatatlan oldala – Faludi Viktóriával beszélgettünk

8.00: Gólok, győzelmek, fordulatok – így telik a hétvége a sport világában. A labdarúgó NB I 7. fordulójáról: Bene Ferenc

9.00: Szabó Álmos a paraúszó Európa-bajnokság magyar főszereplőiről. Ancsin László a veszprémi utánpótlás szumó Eb előtt

10.00: Sportdélelőtt, benne: Buli, Nyári Sándor gondolatai a női röplabda Eb után, Battai Sugár és edzője, Dávid László

12.00: Sporthely Bera Emesével

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Szabó Bence

15.00: Labdarúgás, a vasárnapi NB I-es mérkőzések felvezetése Bene Ferenccel

15.30: Labdarúgás, élő közvetítés a ZTE–Puskás Akadémia NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő, Erdei Márk. Szakértő: Bene Ferenc

17.45: Labdarúgás, élő közvetítés a Ferencváros–Újpest NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél, Tóth Béla. Szakértő: Bene Ferenc

20.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Győr–Honvéd NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Katona László. Szakértő: Bene Ferenc

22.00: Értékelés a Formula–1-es Olasz Nagydíj után

22.15: Sportvilág