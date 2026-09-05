Vasárnapi sportműsor: FTC–Újpest, ZTE–PAFC, ETO FC–Kispest Honvéd
SZEPTEMBER 6., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
7. FORDULÓ
15.30: Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.45: Ferencvárosi TC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.00: ETO FC–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB II
7. FORDULÓ
17.00: Aqvital FC Csákvár–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!
NB III
7. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Kisvárda Master Good II–Ózd-Sajóvölgye
11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Bacsó Beton-Cigánd SE
16.00: Tarpa SC–Tiszafüredi VSE
16.00: Hajdúnánás FK–Füzesabonyi SC
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: ETO Akadémia–1908 SZAC Budapest
11.00: Puskás Akadémia FC II–Sárisápi BSE
18.00: Haladás FC–Komárom VSE
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Újpest FC II–Szegedi VSE
16.00: ESMTK–Vasas FC II
DÉLNYUGATI CSOPORT
13.00: MTK Budapest II–Dunaharaszti MTK
PREMIER LEAGUE
3. FORDULÓ
15.00: Everton–Manchester United (Tv: Spíler1)
17.30: Arsenal–Chelsea (Tv: Spíler1)
Angol másodosztály
13.00: Birmingham–Wolverhampton (Tv: Match4)
FRANCIA LIGUE 1
3. FORDULÓ
15.00: Troyes–Strasbourg
17.15: Angers–Rennes
20.45: Olympique Marseille–Paris FC
NÉMET BUNDESLIGA
2. FORDULÓ
15.30: Hamburg–Mainz (Tv: Arena4)
17.30: Eintracht Frankfurt–Augsburg (Tv: Arena4)
Német másodosztály
13.30: Hertha–Magdeburg (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
3. FORDULÓ
15.00: Frosinone–Venezia
15.00: Parma–Monza (Tv: Match4)
18.00: Bologna–Sassuolo (Tv: Match4)
20.45: Juventus–Milan (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
4. FORDULÓ
16.15: Valencia–Barcelona (Tv: Spíler2)
18.30: Alavés–Osasuna (Tv: Spíler2)
18.30: Málaga–Levante
21.00: Espanyol–Sevilla (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
8.00: 41. Wizz Air Budapest Félmaraton, országos bajnokság (Budapest, Pázmány Péter sétány)
BASEBALL
19.30: MLB, Miami Marlins–Chicago Cubs (Tv: Sport2)
FORMULA–1
OLASZ NAGYDÍJ, MONZA
8.10: Formula–3, főfutam (Tv: M4 Sport)
9.40: Formula–2, főfutam (Tv: M4 Sport)
15.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
KERÉKPÁR
Vuelta a Espana országúti körverseny
14.50: 15. szakasz, Palma del Río–Córdoba, 189.7 km (Valter Attila) (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
1. FORDULÓ
A-CSOPORT
16.00: Buducsnoszt Podgorica (montenegrói)–FTC-Toyota Kovács (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
16.00: Sola (norvég)–Brest (francia)
B-CSOPORT
14.00: Blomberg-Lippe (német)–Bistrita (román) (Tv: Sport1)
16.00: NFH (dán)–Odense (dán)
FÉRFI NB I
18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–Mol Tatabánya KC (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, BERLIN
2. FORDULÓ
C-CSOPORT
11.30: Törökország–Ausztrália
17.45: Puerto Rico–Belgium
D-CSOPORT
14.30: Kína–Csehország
20.45: Olaszország–Egyesült Államok
LÓSPORT
13.00: Kincsem Park (Tv: Sport2)
LOVAGLÁS
14.00: Champions Tour, Valkenswaard (Tv: Eurosport2)
MOTORSPORT
Supermoto-világbajnokság
8.30: Magyar Nagydíj, Visonta (Black Star Speedway)
Motokrossz
12.00: világbajnokság, Törökország (Tv: Eurosport2)
RÖPLABDA
Női Európa-bajnokság, Isztambul
A 3. helyért
15.00: Lengyelország–Szerbia
Döntő
18.00: Olaszország–Törökország
SPORTLÖVÉSZET
Koronglövő országos bajnokság, Sarlóspuszta
Vb-válogató és KSI-kupa, Fehér úti Nemzeti lőtér
Férfiak: 10 m légpisztoly, 10 m légpuska
Nők: 10 m légpisztoly, 10 m légpuska
STRANDRÖPLABDA
9.00: Futures-verseny, Budapest Garden
TENISZ
US OPEN, NEW YORK
17.00: férfi és női egyes, nyolcaddöntő; női és férfi páros, 2. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)
Benne: Stollár Fanny, Asia Muhammad (magyar, amerikai, 16.)–Andreja Klepac, Hozumi Eri (szlovén, japán)
VÍZILABDA
BENU férfi Magyar Kupa, negyeddöntő, visszavágó
16.00: Szegedi VE–VasasPlaket
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Szabó Szilvia, Szőke Viktória
Szerkesztő-műsorvezető: Erdei Márk
6.00: Tajti-Márton Anita lett a Magyar Atlétikai Szövetség új elnöke
7.00: A siker láthatatlan oldala – Faludi Viktóriával beszélgettünk
8.00: Gólok, győzelmek, fordulatok – így telik a hétvége a sport világában. A labdarúgó NB I 7. fordulójáról: Bene Ferenc
9.00: Szabó Álmos a paraúszó Európa-bajnokság magyar főszereplőiről. Ancsin László a veszprémi utánpótlás szumó Eb előtt
10.00: Sportdélelőtt, benne: Buli, Nyári Sándor gondolatai a női röplabda Eb után, Battai Sugár és edzője, Dávid László
12.00: Sporthely Bera Emesével
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Szabó Bence
15.00: Labdarúgás, a vasárnapi NB I-es mérkőzések felvezetése Bene Ferenccel
15.30: Labdarúgás, élő közvetítés a ZTE–Puskás Akadémia NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő, Erdei Márk. Szakértő: Bene Ferenc
17.45: Labdarúgás, élő közvetítés a Ferencváros–Újpest NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél, Tóth Béla. Szakértő: Bene Ferenc
20.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Győr–Honvéd NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Katona László. Szakértő: Bene Ferenc
22.00: Értékelés a Formula–1-es Olasz Nagydíj után
22.15: Sportvilág