Női kosár-vb: negyeddöntős a címvédő Egyesült Államok is

A torna toronymagas favoritja a nyitó körben 94–61-re verte az ázsiaiakat, vasárnap pedig a két perccel a vége előtt még vezető olasz csapatot verte meg, ezzel sorozatban a 39. diadalát aratta európai rendezésű vb-ken. Legutóbb 1967-ben, Prágában kapott ki az „öreg kontinensen”, méghozzá Bulgáriától – érdekes módon akkor előzőleg az olaszok is legyőzték az amerikaiakat.

A D-csoport másik összecsapásán Kína hosszabbítás után legyűrte Csehországot, az előző „túlórázós” vb-meccs még 2018-ban volt, amikor Japán 45 perc alatt bizonyult jobbnak Belgiumnál. Az elmúlt két Európa-bajnokságon aranyérmes belgák is veretlenek a második forduló után, a háromszor az Euroliga legjobbjává választott Emma Meesseman vezette gárda a vb előzetes erősorrendjében az utolsó helyre tett Puerto Ricót verte meg 12 ponttal a C jelű kvartettben. Ugyancsak továbbjutottak a törököket legyőző ausztrálok, a csoportelsőség a két élcsapat hétfői találkozóján dől el.

KOSÁRLABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, BERLIN

2. FORDULÓ

C-CSOPORT

Ausztrália–Törökország 87–71

Belgium–Puerto Rico 76–64

Az állás: 1. (és már továbbjutott) Ausztrália 4 pont (157–125), 2. (és már továbbjutott) Belgium 4 (165–139), 3. Puerto Rico 2 (118–146), 4. Törökország 2 (146–176)

D-CSOPORT

Kína–Csehország 74–70 – hosszabbítás után

Egyesült Államok–Olaszország 55–52

Az állás: 1. (és már negyeddöntős) Egyesült Államok 4 pont, 2. (és már továbbjutott) Olaszország 3 (115–109), 3. (és már továbbjutott) Kína 3 (135–164), 4. Csehország 2