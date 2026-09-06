Idegenben tartott gólfesztivált a Strasbourg, Sinayoko-tripla okozta Marseille vesztét

Jól kezdett a Troyes a Strasbourg ellen, Antoine Mille góljával már 9. percben vezetést szereztek a hazaiak. Az első félidőben végig fölényben játszó elzásziak dominanciája a az első félidő végére érett be, s egyből meg is fordították az állást: a 40. percben a spanyol Jacobo Ortega, két perccel később a portugál középpályás, Diogo Sousa vette be Patrick Beach kapuját. A vendéglátók sorsa a szünet után sem fordult jobbra, sőt! A második játékrész első negyedórájának vége felé közelítve előbb Giovanni Reyna növelte a strasbourgi előnyt, majd a 80. és a 83. perc között Samuel Amo-Ameyaw talált be kétszer, a hosszabbításban Conrad Harder góljával már 6–1-re vezettek a látogatók. A vendéglátók a meccs legvégén Jérémy Le Douaron találatával foglalták keretbe a hat kapott gólt, de ettől aligha voltak boldogabbak... 2–6

Bő negyedóra alatt kétgólos vezetésre tett szert az Angers otthonában a Rennes: előbb a lengyel védő, Przemyslaw Frankowski vette be a Loire-partiak kapuját, majd Jordan Lefort révén ők maguk ügyetlenkedték a saját gólvonaluk mögé a labdát. Több mint fél óra elteltével szépítettek a hazaiak: a nyári világbajnokságon is látott haiti védő, Carlens Arcus szögletből fejelt a bal alsó sarokba. Ennél többre azonban nem futotta Stéphane Gilli tanítványainak erejéből, így az új idényben még nem tudtak pontot szerezni hazai pályán. 1–2

Nem kellett sokáig várnia a Stade Vélodrome közönségének az első gólra a Paris FC marseille-i vendégjátékán, igaz, ettől a hazaiak nem voltak boldogok, hiszen az 1. percben Luca Koleosho remek labdájából a párizsiak mali centere, Lassine Sinayoko talált az Olympique kapujába. A sokkból hamar eszmélt a hazai csapat, amely középcsatára, Amin Guiri révén hét perccel később egyenlíteni tudott – igaz, az algériai találatához hatalmas védelmi hiba kellett. Lassine Sinayoko azonban úgy gondolta, visszaveszi a kezdeményezést kollégájától, és a 20. percben fejjel szerzett újra vezetést a fővárosiaknak. A térfélcserét követően folytatódott a centerek különversenye, az 54. perben megint Amin Guiri rázta meg magát, és ágyúzott kapásból Kevin Trapp hálójába. Kereken fél óráig volt egy pont képzeletbeli birtokosa a hazai csapat, ekkor ugyanis kezezés miatt tizenegyest kaptak a vendégek, a büntetőnek ki más, mint Lassine Sinayoko futott neki, és megszerezte saját és csapata harmadik gólját. 2–3

FRANCIA LIGUE 1

3. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Troyes–Strasbourg 2–6 (Mille 9., Le Douaron 90+6., ill. J. Ortega 40., Diogo Sousa 42., G. Reyna 57., Amo-Ameyaw 80., 83., Harder 90+2.)

Angers–Rennes 1–2 (Arcus 35., ill. P. Frankowski 9., Lefort 17. – öngól)

Olympique Marseille–Paris FC 2–3 (Guiri 8., 54., ill. Sinayoko, 1., 20., 86. – a harmadikat 11-esből)

Szombaton játszották

Lens–Lorient 0–1 (Mamadou Koné 54.)

Kiállítva: Sagnan (Lens, 90+2.)

Le Havre–Brest 1–2 (R. Fofana 79. – 11-esből, ill. K. Doumbia 12., 51. – az első 11-esből)

Kiállítva: Mwanga (Le Havre, 45+2.)

Nice–Le Mans 1–1 (Wahi 44., ill. Buraba 13.

Pénteken játszották

Lyon–Auxerre 3–1 (Bacher 28., Athekame 31., Nuamah 53., ill. Archer 42.)

PSG–Monaco 1–2 (Marquinhos 31., ill. Nazinho 58., Idumbo 72.)

Csütörtökön játszották

Toulouse–Lille OSC 0–1 (Ueda, 73.)