Lamine Yamal duplázott, az FC Barcelona öt gólig jutott Valenciában

VALENCIA–FC BARCELONA

Ha tíz gólt rúg a Barca, a Valencia akkor sem szólhatott volna egy szót sem, nemhogy osztálynyi, inkább kétosztálynyi különbség mutatkozott vasárnap a két együttes között. A statisztikai adatokat böngészgetve: a katalánok 4.06-os várható gólszámot (xG) produkáltak, hogy ez milyen magas kalkulus, ahhoz csak annyit: olyan, mintha öt tizenegyest végezhettek volna el a meccsen. A 25 lövésükből 19-et a Valencia tizenhatosán belülről eresztettek el, csak ott egyébként 55-ször értek labdához. Lamine Yamal duplázott, Fermín López gólja mellett két gólpasszal jelentkezett, a csereként pályára lépő Dani Olmo ugyancsak adott két gólpasszt. A csapatkapitány Raphinha megint megvillant, ami annyit tesz, az első négy bajnokiján egyaránt betalált – erre minden idők legnagyobb Barca-futballistája, Lionel Messi sem volt képes. Zlatan Ibrahimovic mondjuk igen… A brazil center négy bajnokin hat gólnál jár, ha így folytatja, nem csak az Aranycipőre jelentkezhet be, de egy ugyanilyen színű labdára is…

„Látom az edzéseken, milyen tudás rejlik a csapatban, úgyhogy pontosan tudom, mire vagyunk képesek – válaszolta a Barcát irányító Hansi Flick a mérkőzés után arra a kérdésre, számított-e ennyire pazar idénykezdetre. – Majdnem tökéletesen játszottunk. Uraltuk a találkozót, ez az, amit rendre kérek a csapattól. Ami azt illeti, nem is majdnem, hanem tökéletes meccset játszottunk.”

Mi tagadás, nem lennénk a szerdán a Camp Nouba BL-mérkőzésre érkező Feyenoord-játékosok helyében…

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SPANYOL LA LIGA

4. FORDULÓ

Vasárnapi mérkőzések

Valencia–FC Barcelona 0–5 (Yamal 6., 84., Fermín López 22., Raphinha 50., Pedri 79.)

Később

18.30: Alavés–Osasuna

18.30: Málaga–Levante (Tv: Spíler2)

21.00: Espanyol–Sevilla (Tv: Spíler2)

Hétfőn játsszák

19.00: Getafe–Celta Vigo

21.30: Elche–Real Sociedad

Szombaton játszották

Athletic Bilbao–Atlético Madrid 3–0 (N. Williams 46., R. Navarro 48., Sancet 90.)

Rayo Vallecano–Racing Santander 3–2 (Ratiu 17., Camello 43., 47., ill. Canales 4., P. García 28.)

Kiállítva: F. Pérez (Rayo, 85.)

Villarreal–Deportivo 2–3 (Pépé 19., A. Traoré 76. – öngól, ill. Luismi 43., Eddahchouri 79., Aubameyang 88.)

Pénteken játszották

Real Betis–Real Madrid 1–0 (Parrott 81.)