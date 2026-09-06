US Open: Stollárék párosban kiestek, Szabalenka egyesben tovább menetel

Stollárék a szlovén Andreja Klepac és a japán Hozumi Eri elleni mérkőzésén az első játszma brékváltással indult, amelyből a rivális jött ki jobban, és 2:1-es vezetését követően 42 perc alatt szettelőnyhöz jutott. A második játszmában – és így a mérkőzésen is – döntőnek bizonyult, hogy Klepacék a második szett elején ismét brékelőnyre tettek szert, ezt meg is őrizve végül kiszerválták az 1 óra 35 percig tartó meccset. A győztes páros nyolcaddöntős ellenfele a kanadai Gabriela Dabrowski és a brazil Luisa Stefani alkotta, második helyen kiemelt duó lesz. Bondár Anna az ukrán Anhelina Kalinyina oldalán már szombaton bejutott a nyolcaddöntőbe.

Anmit a nőiz egyesek küzdelmét illeti: a világelső, első kiemelt és címvédő, fehérorosz Arina Szabalenka hektikus összecsapás végén 1 óra 15 perc alatt kerekedett az amerikai Taylor Townsend fölé. Az első szett első nyolc játéka közül hét brék lett, míg a másodikban Townsend már 3:1-re vezetett, onnantól azonban csak Szabalenka gyűjtötte a gémeket. A fehérorosz sztár – aki 2024-ben és 2025-ben is megnyerte a New York-i tornát – negyeddöntős ellenfele a 6.-ként rangsorolt cseh Linda Nosková lesz, aki óriási izgalmak végén döntő szettes mérkőzésen múlta felül a 11. kiemelt ukrán Marta Kosztyukot. A 21 éves cseh teniszező, aki megnyerte az idei Wimbledont, eddigi legjobb szereplését szállítja a US Openen idén – eddigi legjobbja a tavalyi harmadik körös szereplése volt.

US OPEN, NEW YORK (108 000 000 dollár, kemény pálya)

NŐK

NYOLCADDÖNTŐ

Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Townsend (amerikai) 6:4, 6:3

Nosková (cseh, 6.)–Kosztjuk (ukrán, 11.) 7:5, 5:7, 6:4.

PÁROS, 2. FORDULÓ

Hozumi, Klepac (japán, szlovén)–Stollár Fanny, Muhammad (magyar, amerikai, 16.) 6:4, 6:4.

LÁNYOK, 1. FORDULÓ

Hazelitt (amerikai, 16.)–Beviz Lujza 7:6, 7:5

A későbbi mérkőzések eredményeivel cikkünket frissítjük.