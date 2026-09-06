Négy gól, FTC-bánat és Újpest-öröm – ilyen volt képekben az ikszes derbi a Groupama Arénában

LABDARÚGÓ NB I

7. FORDULÓ

FERENCVÁROSI TC–ÚJPEST FC 2–2 (2–1)

Budapest, Groupama Aréna, 20 107 néző. Vezette: Karakó Ferenc (Tóth Vencel, Buzás Balázs)

FTC: Dibusz – Osváth, Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Nagy Á. (N. Keita, 65.), Corbu – Zachariassen, Bagi (Lisztes, a szünetben), Arzani (Birmancsevics, 65.) – Yusuf. Vezetőedző: Borbély Balázs

ÚJPEST: Szappanos – Ujváry, Heitor, Stronati, Zeke – Szendrei N., Mucsányi Miron (Vlijter, a szünetben) – Matko, Ljujics (Fenyő, 75.), Horváth Krisztofer (Ademi, 81.) – Amenyido (Scharmer, 75.). Vezetőedző: Szélesi Zoltán

Gólszerző: Yusuf (20.), Zachariassen (44.), ill. Stronati (45+2.), Matko (55.)

Sárga lap: Raemaekers (23.), Zachariassen (85.), Yusuf (90+1.), Borbély Balázs (90+4. – a kispadon), ill. Mucsányi Miron (8.), Ljujics (86. – a kispadon), Szélesi Zoltán (90. – a kispadon)