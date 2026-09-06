Nemzeti Sportrádió

Négy gól, FTC-bánat és Újpest-öröm – ilyen volt képekben az ikszes derbi a Groupama Arénában

V. B.V. B.
2026.09.06. 22:42
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Fotó: Török Attila
Címkék
Újpest FTC NB I Újpest FC képgaléria Ferencváros
Az FTC 2–2-es döntetlent játszott hazai pályán az Újpesttel a labdarúgó NB I 7. fordulójában. Cikkünkben megtekinthetőek a derbi legjobb képei.
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fotó 2026.09.06.

Négy gól, hazai bánat és vendégöröm az ikszes derbin – FTC–Újpest 2–2 (Fotók: Török Attila)

LABDARÚGÓ NB I
7. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–ÚJPEST FC 2–2 (2–1)
Budapest, Groupama Aréna, 20 107 néző. Vezette: Karakó Ferenc (Tóth Vencel, Buzás Balázs)
FTC: Dibusz – Osváth, Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Nagy Á. (N. Keita, 65.), Corbu – Zachariassen, Bagi (Lisztes, a szünetben), Arzani (Birmancsevics, 65.) – Yusuf. Vezetőedző: Borbély Balázs
ÚJPEST: Szappanos – Ujváry, Heitor, Stronati, Zeke – Szendrei N., Mucsányi Miron (Vlijter, a szünetben) – Matko, Ljujics (Fenyő, 75.), Horváth Krisztofer (Ademi, 81.) – Amenyido (Scharmer, 75.). Vezetőedző: Szélesi Zoltán
Gólszerző: Yusuf (20.), Zachariassen (44.), ill. Stronati (45+2.), Matko (55.)
Sárga lap: Raemaekers (23.), Zachariassen (85.), Yusuf (90+1.), Borbély Balázs (90+4. – a kispadon), ill. Mucsányi Miron (8.), Ljujics (86. – a kispadon), Szélesi Zoltán (90. – a kispadon)

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Kétgólos hátrányból állt fel az Újpest, döntetlennel zárult a 248. bajnoki derbi

A Ferencváros hiába vezetett 2–0-ra, majd nyomott az egyenlítés után is, nem tudta legyőzni legnagyobb riválisát.

 

 

Újpest FTC NB I Újpest FC képgaléria Ferencváros
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