Három gól a 90. perc után – az ETO őrült hajrá végén tizenegyesgóllal verte meg a Honvédot

LABDARÚGÓ NB I

7. FORDULÓ

ETO FC–KISPEST-HONVÉD FC 3–2 (0–0)

Győr, ETO Stadion, 5456 néző. Vezette: Katona Balázs (Bornemissza Norbert, Ország Péter)

ETO: Petrás – Urblík N., Umathum (Bánáti, 86.), Krpics – Bennette (Selyem, 78.), Szép (Bödő, 86.), Agba, Stefulj – Njie (Huszár M., 60.), Djukanovics (Rotaru, 78.) – Kulenovic. Vezetőedző: Efraín Juárez

HONVÉD: Hadzikic – Kállai Kevin (Kántor K., 83.), Baki, Boldor, Hangya – Somogyi Á., Csontos – Zuigeber (Pinte, 61.), Ed-Darradzs (Szafronov, 84.), Szamosi (Somogyi T., 61.) – Alic (Pekár I., 90+3.). Vezetőedző: Maurizio Jacobacci

Gólszerző: Stefulj (67.), Huszár M. (90+2.), Krpics (90+8. – 11-esből), ill. Ed-Darradzs (75.), Pekár I. (90+3.)

Sárga lap: Urblík N. (63.), ill. Baki (2.), Ed-Darradzs (72.), Hangya (88.), Pekár I. (90+5.), Szafronov (90+7.)

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Egyre bátrabban nyúl a nyáron érkező játékosokhoz Efraín Juárez, az ETO vezetőedzője: a Kispest ellen először kapott kezdőként szerepet a Ferencváros ellen két edzés után tizenegyest hibázó Luka Kulenovic, valamint a jobb oldalon Jewison Bennette. A poszton látványosan keresi a mexikói tréner a megoldást, hiszen Bíró Barnabás, Selyem Bálint és a rég elfeledett Stefan Vladoiu sem tudja megközelíteni Daniel Stefulj játékának színvonalát. A horvát bekk a Honvéd ellen is villogott az első perctől, ráadásul Viktor Djukanovics balra vezénylésével új játszótársra lelt. A kispestiek alapvetően abban bízhattak, hogy szívós ellenállással kihasználhatják a mélyponton lévő győriek rossz formáját, e cél eléréséhez az első negyedórában előforduló labdavesztéseket mindenképpen vissza kellett szorítaniuk.

Stefulj és Nfansu Njie mélységi indulásai rejtettek magukban veszélyt, de a legnagyobb lehetőség Kulenovic gyenge fejesénél adódott, amely után Osman Hadzikic könnyedén szaladt ki a labdával indítani a vendégek támadását. A Kispest előrejátéka eleinte nem adott okot a hazaiaknak aggodalomra, sokáig csak Csontos Dominik távoli lövése okozott felzúdulást, majd Zuigeber Ákos valamivel közelebbről lőtt mellé. A 36. percben végre megtornáztatták az egyik kapust, Samuel Petrás vetődött Csontos újabb, már pontosabb kísérleténél, aztán nem sokkal később Somogyi Ádám is próbára tette. Hiába a győriek rengeteg igazolása, fogadkozása, az alapvetően jóval szerényebb képességűnek tetsző kispesti csapattal szemben sem tudták érvényesíteni akaratukat, beszorultak. Nagy kérdés, vajon hány új futballista kell még Efraín Juáreznek, hogy az ETO legalább megközelítse az előző idényben mutatott lehengerlő játékot, és ne a védekezést helyezze előtérbe.

Az első félidő kevés izgalmat hozott, a második annál többet (Fotó: Kovács Péter)

A szünetben a klubház étkezőjében a Vasas vezetőedzőjéről, a Győrhöz ezer szállal kötődő Erős Gáborról nehezen lehetett megállapítani, hogy a mérkőzés vagy a vaníliás fánkra hajazó péksütemény okozza az egykedvű arckifejezését. A termék igencsak gusztusosnak tűnt, így több ezer nézőtársához hasonlóan inkább a mérkőzés színvonala múlhatta alul a várakozásait. A Kispest jól folytatta a második félidőben, Hangya Szilveszter többször is beadott balról, Adi Alic egyszer közelről fejelhetett, de Miljan Krpics közbelépett. Árulkodó Nfansu Njie teljesítményéről, hogy a hazai lelátón üdvrivalgás tört ki a lecserélésekor... Helyére Efraín Juárez szupercseréje, a kevés játékperccel is rendre jól gazdálkodó Huszár Marcell érkezett.

A 67. percben a magyar bajnokhoz méltó megmozdulást is láthattunk: Luka Kulenovic kiugratása után az előző idényben mutatott formáját a mostanira is átmentő Daniel Stefulj parádés góllal szerzett vezetést. Csakhogy nem sokáig vezetett a csapata: Reda ed-Darradzs remek köténnyel hozta magát lövőhelyzetbe, de a többi már Samuel Petráson múlt. A szlovák kapus rendkívül ügyetlenül nyúlt a labdához, amely bepattant róla a kapuba. Az előző három mérkőzésen a harmadik olyan hibája volt ez, amelyből gólt kapott az ETO.

Osman Hadzikic nem tudott hárítani a végén (Fotó: Kovács Péter)

Aztán hihetetlen végjátékot kapott a közönség, amiért végigülte a kilencven percet: előbb Huszár Marcell szabadrúgásánál pattant a labda Urblík Norbertről a kapuba, de gyakorlatilag a középkezdésből a Kispest saját szupercseréje, a pillanatokkal korábban pályára lépő Pekár István egyenlített. Még itt sem volt vége: Olekszandr Szafronov teljesen feleslegesen lefejelte Bödő Efraimot a tizenhatoson belül, a megítélt büntetőből Miljan Krpics lezárta a mérkőzést – emlékezetes győzelmet aratott az ETO. 3–2

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