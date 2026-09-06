A Milan egyetlen kaput eltaláló lövésig jutott el – a Juve a 92. percben egyenlített
A Ferencváros két olasz Európa-liga-ellenfele találkozott vasárnao este az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 3. fordulójában: a Milan szerezte meg a vezetést, de a jóval több helyzetet kialakító Juventus a 92. percben egyenlített. Mindkét gólt cserejátékos szerezte.
SERIE A
3. FORDULÓ
Juventus–AC Milan 1–1
Torino, Allianz Stadion. V: M. Mariani
Juventus: Vicario – Kalulu, Lucumí, Bremer, Celik – Douglas Luiz (Woltemade, 76.), Locatelli – F. Conceicao, N. González (T. Koopmeiners, 64.), Aljabegovic (Boga, 64.) – Kolo Muani. Vezetőedző: Luciano Spalletti
Milan: Maignan – De Winter, Gila, Pavlovic – Saelemaekers (Loftus-Cheek, 61.), Musah, Rabiot (Chukwueze, 61.), Estupinan – Modric (Jashari, 82.), Moreira (A. Cisse, 61.) – G. Ramos. Vezetőedző: Rúben Amorim
G: Gatti (92.) ill. A Cisse (69.)
Összefoglaló hamarosan
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