A Milan egyetlen kaput eltaláló lövésig jutott el – a Juve a 92. percben egyenlített

SERIE A

3. FORDULÓ

Juventus–AC Milan 1–1

Torino, Allianz Stadion. V: M. Mariani

Juventus: Vicario – Kalulu, Lucumí, Bremer, Celik – Douglas Luiz (Woltemade, 76.), Locatelli – F. Conceicao, N. González (T. Koopmeiners, 64.), Aljabegovic (Boga, 64.) – Kolo Muani. Vezetőedző: Luciano Spalletti

Milan: Maignan – De Winter, Gila, Pavlovic – Saelemaekers (Loftus-Cheek, 61.), Musah, Rabiot (Chukwueze, 61.), Estupinan – Modric (Jashari, 82.), Moreira (A. Cisse, 61.) – G. Ramos. Vezetőedző: Rúben Amorim

G: Gatti (92.) ill. A Cisse (69.)

Összefoglaló hamarosan