Vívó-vk: bronzérmes a magyar női párbajtőrcsapat Saint-Maurban

A Muhari Eszter, Büki Lili, Nagy Blanka, Borsody Emma összeállítású együttes a 32 között kapcsolódott be a küzdelembe és ott 45:34-re megverte a brazilokat. A nyolcaddöntőben 45:37-re nyertek a mieink a svájciak ellen, majd remeklésüket folytatva a negyeddöntőben 40:36-ra legyőzték az olaszokat. A döntőért a dél-koreaiakkal csaptak össze, és kis híján újabb bravúrt hajtottak végre: az ötödik pár után már 13 találatnyi volt a különbség az ázsiaiak javára, de sikerült visszakapaszkodni és 45:44-re kapott ki a magyar együttes – a viadal eredményközlője alapján.

A bronzéremért a franciákat kellett legyőzni, ami szoros mérkőzésen 45:44-re sikerült. A Párizshoz közeli vk-fordulón 34 csapat indult.