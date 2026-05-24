Vívó-vk: bronzérmes a magyar női párbajtőrcsapat Saint-Maurban

A Muhari Eszter, Büki Lili, Nagy Blanka, Borsody Emma összeállítású együttes a 32 között kapcsolódott be a küzdelembe és ott 45:34-re megverte a brazilokat. A nyolcaddöntőben 45:37-re nyertek a mieink a svájciak ellen, majd remeklésüket folytatva a negyeddöntőben 40:36-ra legyőzték az olaszokat. A döntőért a dél-koreaiakkal csaptak össze, és kis híján újabb bravúrt hajtottak végre: az ötödik pár után már 13 találatnyi volt a különbség az ázsiaiak javára, de sikerült visszakapaszkodni és 45:44-re kapott ki a magyar együttes – a viadal eredményközlője alapján.
A bronzéremért a franciákat kellett legyőzni, ami szoros mérkőzésen 45:44-re sikerült. A Párizshoz közeli vk-fordulón 34 csapat indult.
A magyar férfiválogatott meglepetésre nagyon hamar, már a nyolcaddöntő előtt, a 32 között befejezte szereplését Bernben, mivel meglepetésre 34:33-ra kikapott az osztrákoktól. Az együttes abban az összeállításban szerepelt, amelyben győzött a 2024-es párizsi olimpián, azaz Siklósi Gergely, Koch Máté, Nagy Dávid és a svájci viadalon egy nappal korábban egyéniben ezüstérmes Andrásfi Tibor vívott. Az összecsapáson sokáig szoros volt az állás, de a nyolcadik asszóban öttusos különbség alakult ki, végül Nagy 6:2-re nyert, de így is az osztrákok léphettek tovább. A mieink a 18. helyen végeztek a 41 csapatot felvonultató mezőnyben.