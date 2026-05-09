Vívás: négy magyar a férfi párbajtőrözők kolumbiai GP-viadalának főtábláján

Az elmúlt időszakban általában két magyar kiemelt volt a férfi párbajtőrözők nemzetközi versenyein, s bár Siklósi Gergely ezúttal kihagyta a medellíni Grand Prix-viadalt, a szám nem változott, hiszen április közepén, a budapesti GP-verseny megnyerésével Nagy Dávid, amúgy pályafutása során először, „kikötött” a világranglista legjobbai között – mellette Koch Máté is felmentést kapott a kolumbiai GP-verseny pénteki, selejtezős napja alól.

További öt magyar viszont nem, igaz, Andrásfi Tibor és Kovács Gergely viszonylag rövid időt töltöttek a vívóteremben a verseny első napján, mindketten hibátlanul vívtak a csoportkörben, így egyből főtáblára jutottak.

Keszthelyi Zsombornak, Fenyvesi Csabának és Kulcsár Viktornak ugyanez nem sikerült, ehhez legközelebb Keszthelyi állt, a második, a 64 közé jutásért vívót asszóját azonban elveszítette.

Szombaton, magyar idő szerint este következik a nők selejtezője, amelyben Büki Lili és Nagy Blanka is pástra lép – Muhari Eszter kiemeltként csak a főtáblán kezd vasárnap.

VÍVÁS

GRAND PRIX-VERSENY, MEDELLÍN

Párbajtőr. Férfiak. Egyéni. A csoportmérkőzéseken: Koch Máté, Nagy Dávid (kiemeltek), Andrásfi Tibor 6 győzelem/0 vereség, Kovács Gergely 6/0, Keszthelyi Zsombor 5/1, Kulcsár Viktor 3/3, Fenyvesi Csaba 3/3. A 96 közé jutásért: Keszthelyi–Dorati (panamai) 15:6, Mumenthaler (svájci)–Fenyvesi 15:8, F. Limardo (venezuelai)–Kulcsár 15:10. A 64 közé jutásért: Armaleo (olasz)–Keszthelyi 15:6