Vívó Eb: Muhari Eszter érmes Antonyban

„Gyerünk, Eszti, gyerünk!” – a vívóberkekben jól ismert biztatás többször felhangzott csütörtökön Antonyban, 19 óra környékén pedig egyre gyakrabban.

A kontinensviadal harmadik napján a női párbajtőrözők és a férfi tőrözők egyéni viadalát rendezik Antonyban: Büki Lili, Nagy Blanka, Muhari Eszter és Borsody Emma remekül rajtolt, a 32 között is ott volt minden magyar, onnan Büki már nem lépett tovább, Nagynak és Borsodynak sem sok hiányzott a nyolcas táblához – oda Muhari jutott be egyedül a mieink közül, s ott hazaiak vívója, világranglista élmezőnyéhez tartozó francia Alexandra Louis Marie várt olimpiai bronzérmesünkre.

Az asszó végjátékában meg szükség is volt a fenti biztatásra, mert a francia úgy vélte, mégiscsak utolérheti a magyart. Tett erre egy-két kísérletet, fel is jegyezhetett magának egy-két tust, Muhari azonban nem engedte ki a kezéből a győzelmet.

Bármit is hoz az este, ez a mostani biztos, hogy Muhari pályafutásában a legsikeresebb egyéni Eb lesz, hiszen korábban még sohasem szerzett érmet egyéniben kontinensviadalon.

Muhari Eszter az elődöntőt az észt Katrina Lehis ellen vívja – „papíron” 20.40-kor (de csúszás van a versenyen…).

VÍVÓ EURÓPA-BAJNOKSÁG, ANTONY

Egyéni. Párbajtőr. Nők. A csoportmérkőzéseken: Büki 5 győzelem/1 vereség, Nagy B. 5/1, Muhari 4/2, Borsody 4/2. A 32 közé jutásért: Muhari–Raposo (spanyol) 15:8, Büki–Muridova (grúz) 15:7, Borsody–Bieleszova (cseh) 15:10, Nagy B.–Fiamingo (olasz) 15:10. A 16 közé jutásért: Muhari–Hess Sancho (német) 11:6, Borsody–Csurkaja (orosz) 15:14, Nagy B.–Brovko (ukrán) 15:9, Prosina (litván)–Büki 15:9. Nyolcaddöntő: Muhari–Von Kerssenbrock 15:14, Ehler (német)–Borsody 15:11, Lehis (észt)–Nagy B. 15:12. Negyeddöntő: Muhari–Louis Marie (francia) 15:13