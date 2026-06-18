Nemzeti Sportrádió

Eb-bronzérmes a párbajtőröző Muhari Eszter

2026.06.18. 21:29
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Muhari Eszter bronzérmes lett az Eb-n (Fotó: Czinege Melinda)
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vívás vívó Eb női párbajtőr Muhari Eszter
Bronzérmet nyert Muhari Eszter a franciaországi vívó Európa-bajnokság női párbajtőr egyéni versenyében, csütörtökön.

 

A párizsi olimpián harmadik magyar sportoló a spanyol Dana Raposo, a német Gala Hess Sancho, illetve a francia Diane von Kerssenbrock és Alexandra Louis Marie legyőzésével jutott el az elődöntőig. Ott az észt olimpiai bajnok Katrina Lehisszel találkozott, aki a 16 között Nagy Blankát búcsúztatta. Az asszó során Lehis gyorsan komoly előnyre tett szert és nem engedte közel magához Muharit, aki 15:10-re győzött le.

Muhari Eszter karrierje első felnőtt Európa-bajnoki érmét szerezte meg, egyúttal a magyar küldöttség második dobogós helyét gyűjtötte be. Szerdán a kardozó Szatmári András lett harmadik.

Részletek később. 

 

vívás vívó Eb női párbajtőr Muhari Eszter
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