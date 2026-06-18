Eb-bronzérmes a párbajtőröző Muhari Eszter

A párizsi olimpián harmadik magyar sportoló a spanyol Dana Raposo, a német Gala Hess Sancho, illetve a francia Diane von Kerssenbrock és Alexandra Louis Marie legyőzésével jutott el az elődöntőig. Ott az észt olimpiai bajnok Katrina Lehisszel találkozott, aki a 16 között Nagy Blankát búcsúztatta. Az asszó során Lehis gyorsan komoly előnyre tett szert és nem engedte közel magához Muharit, aki 15:10-re győzött le.

Muhari Eszter karrierje első felnőtt Európa-bajnoki érmét szerezte meg, egyúttal a magyar küldöttség második dobogós helyét gyűjtötte be. Szerdán a kardozó Szatmári András lett harmadik.

Részletek később.