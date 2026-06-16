Vívó Eb: nincs magyar a négy között az első napon

A női kardozók csoportköréből mind a négy magyar továbblépett, sajnos az ott a három győzelme mellett két vereséget is összeszedő Pusztai Liza utána rögtön kikapott a főtáblán – Szűcs Luca, Spiesz Anna és Battai Sugár a kiváló rajtjuknak köszönhetően csak a 32-es táblán léptek újra pástra, s mindhárom magyar győzelemmel indított. Egy körrel később Spiesztől elbúcsúztunk, úgyhogy Szűcs és Battai számára jöhetett a nyolcaddöntő – mindketten sikerrel jártak.

És a két lány egyformán szerepelt a negyeddöntőben is, csak sajnos mindketten búcsúztak: Battait tulajdonképpen lerohanta az egész nap ihletett formában vívó francia Toscane Tori, míg Szűcs a spanyol Lucia Martin-Portugues ellen az első „félidő” 1:8-as állása után hiába tett meg mindent, három tussal kikapott.

A férfi párbajtőrözőket legutóbbi jelentkezésünk alkalmával a 32 között „hagytuk el”, az a kör Nagy Dávidnak nem sikerült, ám Koch Máté és Andrásfi Tibor továbbjutott, így mindketten vívhattak a nyolc közé jutásért – ezt Andrásfi sikerrel tette, utána azonban a negyeddöntőt már elveszítette a belga Loyola ellen.

„Jól vívtam, lehetett volna ebben több, közben pedig éreztem azt is, hogy nagyon fáradok. Hosszú volt ez a nap, hiszen korán kezdtünk. Ez a hatodik Európa-bajnokságom, négyszer ott voltam a nyolc között, de csak egyszer szereztem érmet. Jó lett volna, ha ezúttal ez újra sikerül, de nem kesergek, jön a csapatverseny pénteken, aztán meg júliusban a világbajnokság” – nyilatkozta Andrásfi Tibor, s megsúgta azt is, hogy előzetes számításaik szerint ez az újabb nyolcas tábla elegendő pontot hoz a konyhára a világranglistán, vagyis a hongkongi vb-nek mind a négy (!) magyar férfi párbajtőrvívó kiemeltként vág neki, így nem kell selejtezőt vívnia. Ilyenre korábban még nem volt példa.

Az Európa-bajnokság Antonyban szerdán a női tőrözők és a férfi kardozók egyéni viadalával folytatódik.

VÍVÁS

EURÓPA-BAJNOKSÁG, ANTONY

Egyéni. Párbajtőr. Férfiak. A csoportmérkőzéseken: Andrásfi 5 győzelem/1 vereség, Koch 5/1, Nagy D. 5/1, Siklósi 4/2. A 32 közé jutásért: Andrásfi–Rekis (orosz) 15:5, Nagy D.–Miguel Frazao (portugál) 10:9, Koch–Urban (lengyel) 12:9, Backstrom (svéd)–Siklósi 15:12. A 16 közé jutásért: Andrásfi–Fortin (francia) 15:8, Koch–Brinkmann (német) 15:8, Fernandez Calleja (spanyol)–Nagy D. 15:7. Nyolcaddöntő: Andrásfi–Buelau (német) 15:10, Kongstad (dán)–Koch 15:6. Negyeddöntő: Loyola (belga)–Andrásfi 15:13

Kard. Nők. A csoportmérkőzéseken: Szűcs 6/0, Battai 5/1, Spiesz 5/1, Pusztai 3/2. A 32 közé jutásért: Vaszileva (bolgár)–Pusztai 15:12. A 16 közé jutásért: Szűcs–Fusea (román) 15:6, Battai–Nyikitina (orosz) 15:13, Lupu (román)–Spiesz 15:4. Nyolcaddöntő: Szűcs–Viale (olasz) 15:11, Battai–Erbil (török) 15:13. Negyeddöntő: Tori (olasz)–Battai 15:7, Martin-Portugues (spanyol)–Szűcs 15:12