Vívás: ezüstérmes a férfi kardcsapat a kairói vk-viadalon

A Szilágyi Áron, Szatmári András, Rabb Krisztián, Dallos Benedek alkotta együttes a nyolcaddöntőben 45:33-ra nyert a törökök ellen, majd a nyolc között 45:40-re győzte le az egyiptomiakat.

A fináléért a dél-koreaiakkal csaptak össze a mieink és sokáig úgy tűnt, sima győzelem születik. A hatodik és a hetedik asszó után is tíz tusnyi volt az előny, de a nyolcadik párban Szatmári nem találta a ritmust Park Szang Von ellen, 13:5-re kikapott, így két találatra apadt a különbség. Végül Szilágyi 5:5-öt vívott Oh Szang Ukkal, ami 45:43-as végeredménnyel döntőt ért.

Az aranyéremért a franciákkal fordulatos mérkőzést vívtak a mieink. Eleinte az ellenfél vezetett, aztán Szatmári 8:2-es asszóval fordított, majd a közepén megint fordult a kocka. Az utolsó párharc 37:40-ről indult, végül Rabb 5:0-ra kikapott Sébastien Patrice-tól, így 45:37-re nyertek a franciák.

Az egyiptomi versenyen 26 csapat indult. Bő egy hónapja bronzérmes volt a magyar válogatott Padovában.