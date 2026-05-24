Nemzeti Sportrádió

Vívás: ezüstérmes a férfi kardcsapat a kairói vk-viadalon

2026.05.24. 16:18
Balról jobbra: Dallos Benedek, Rabb Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron (Fotó: HUNFENCING)
Szilágyi Áron Dallos Benedek Rabb Krisztián ezüstérem Szatmári András kardvívás
Ezüstérmet szerzett a magyar férfi kardcsapat a kairói világkupán vasárnap.

A Szilágyi Áron, Szatmári András, Rabb Krisztián, Dallos Benedek alkotta együttes a nyolcaddöntőben 45:33-ra nyert a törökök ellen, majd a nyolc között 45:40-re győzte le az egyiptomiakat.

A fináléért a dél-koreaiakkal csaptak össze a mieink és sokáig úgy tűnt, sima győzelem születik. A hatodik és a hetedik asszó után is tíz tusnyi volt az előny, de a nyolcadik párban Szatmári nem találta a ritmust Park Szang Von ellen, 13:5-re kikapott, így két találatra apadt a különbség. Végül Szilágyi 5:5-öt vívott Oh Szang Ukkal, ami 45:43-as végeredménnyel döntőt ért.

Az aranyéremért a franciákkal fordulatos mérkőzést vívtak a mieink. Eleinte az ellenfél vezetett, aztán Szatmári 8:2-es asszóval fordított, majd a közepén megint fordult a kocka. Az utolsó párharc 37:40-ről indult, végül Rabb 5:0-ra kikapott Sébastien Patrice-tól, így 45:37-re nyertek a franciák.

Az egyiptomi versenyen 26 csapat indult. Bő egy hónapja bronzérmes volt a magyar válogatott Padovában.

 

