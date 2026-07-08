Úszás: Antal Dávid ismét ifi Európa-bajnok!

Akárcsak tavaly Somorján, az idei korosztályos Európa-bajnokságon sem talált legyőzőre Antal Dávid 200 méteres pillangóúszásban, megerősítve, hogy ebben a számban változatlanul ő a legjobb a kontinens 18 éven aluli kiválóságai között.

A nyírbátoriak augusztusban nagykorúvá váló kitűnősége a szerdai finálénak úgy vághatott neki, hogy a legjobb idővel (1:58.56 perc) biztosította helyét a nyolcfős fináléban, amelyben – a középdöntő hatodikjaként (2:00.23) – helyet szorított magának a BVSC-s Biben Botond is.

A Bátori Sárkány ÚE vezetőedzője, Kaliba Viktor értő irányításával tehetségét folyamatosan bizonyító Antal Dávid

már az első ötvenen elszáguldott a teljes mezőnytől, és vezető pozícióját végig megtartva hatalmas fölénnyel győzött,

1:57.40-es pompás idővel. Biben 2:00.48-cal hetedik lett.

A nap egyéni döntői közül további háromnak volt még magyar érdekeltsége. A győriek talentuma, Pápai Olivér jól indította az esti programot, hiszen középdöntőben elért egyéni csúcsát 25 századdal tovább javítva, 1:47.39-es idővel hatodikként csapott célba a 200 gyors fináléjában.

A női 50 hát már éremért zajló csatájában a Jövő SC-s Kokas Fanni, aki ötödikként jutott be a legjobb nyolc közé, kissé elmaradva előző napi produktumától, 28.53 másodperccel hetedikként végzett. Ugyanebben a számban a fiúknál az UTE-s Papp Sebestyén 25.87-tel a nyolcadik helyen zárt.

A csütörtöki döntős szereplés volt a tétje két ifjú magyar hölgy szerdai fellépésének, s mindkettő remekül teljesített. A jelek szerint korábbi önmagához teljesen visszatalált Jackl Vivien 1500 gyorson – melyen volt már felnőtt Európa-bajnok is – a harmadik idővel (16:34.97) garantálta a müncheni folytatást, és a nyitónapi ezüstérme után, amelyet a 400 vegyes eredményhirdetésekor akasztottak a nyakába, a leghosszabb távon is úgy úszott, hogy esetében

az Eb harmadik versenynapja szintén „medálgyanút” hordoz...

Dobogót nem ígér ugyan, de kijár az elismerés a Jövő SC-s, a jövő hónap elején 16 esztendős Kertész Borókának is, aki egy perc alatti idővel tudta le a 100 pillangó középdöntőjét, és 59.63-as – új egyéni rekordot érő – teljesítményének köszönhetően hetedikként jutott be a szám döntőjébe.

(Kiemelt képünkön: Antal Dávid címét megvédve ismét ifi Európa-bajnok 200 pillangón Fotó: Derencsényi István/MÚSZ)