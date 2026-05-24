Vívás: nem jutott 16 közé a férfi párbajtőrcsapat a berni vk-viadalon

A párizsi aranyérmes válogatott, vagyis az Andrásfi Tibor, Knoch Máté, Nagy Dávid, Siklósi Gergely összetételű négyes állt fel a férfi párbajtőrözők berni világkupa-viadala vasárnapi csapatversenyén – a nagy létszámú mezőny miatt a legjobbaknak már a 16 közé jutásért is vívniuk kellett (a mezőny alsó részének, így az ellenfélnek, az osztrákoknak is, ekkorra már volt egy meccs a lábában-kezében), s voltaképpen már azt nézegettük, a nyolcaddöntőben ki lesz a mieink ellenfele, sajnos azonban jött egy, számunkra nagyon rosszul alakuló mérkőzés, amelyiken szinte alig vezetett az olimpiai bajnok kvartett, az utolsó asszóra Nagy Dávid öttusos hátránnyal (27:32) kötött be, s bár mindent megpróbált az osztrákok befejező embere ellen, Ausztria egy tussal nyert, bejutott a 16 közé, a mieink pedig kiestek…

Nem a mieinké volt az egyetlen meglepő vereség ebben a körben, hiszen a világranglista-első japánok Panamától szenvedtek el szintén egytusos vereséget.

VILÁGKUPAVERSENY, BERN

Párbajtőr. Férfiak. Csapat. A 16 közé jutásért: Ausztria–Magyarország 34:33 (Nagy D. +2, Andrásfi +1, Koch –1, Siklósi –3)