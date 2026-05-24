Nemzeti Sportrádió

Vívás: nem jutott 16 közé a férfi párbajtőrcsapat a berni vk-viadalon

KOVÁCS ERIKAKOVÁCS ERIKA
2026.05.24. 11:12
null
Nagy Dávid már öttusos hátránynál kötött be a végén (Fotó: Kovács Péter, archív)
Címkék
vívás férfi párbajtőr vívó-vk
Sokk a javából: egy tussal kikapott férfi párbajtőrcsapatunk a 32 között a berni világkupaversenyen.

 

A párizsi aranyérmes válogatott, vagyis az Andrásfi Tibor, Knoch Máté, Nagy Dávid, Siklósi Gergely összetételű négyes állt fel a férfi párbajtőrözők berni világkupa-viadala vasárnapi csapatversenyén – a nagy létszámú mezőny miatt a legjobbaknak már a 16 közé jutásért is vívniuk kellett (a mezőny alsó részének, így az ellenfélnek, az osztrákoknak is, ekkorra már volt egy meccs a lábában-kezében), s voltaképpen már azt nézegettük, a nyolcaddöntőben ki lesz a mieink ellenfele, sajnos azonban jött egy, számunkra nagyon rosszul alakuló mérkőzés, amelyiken szinte alig vezetett az olimpiai bajnok kvartett, az utolsó asszóra Nagy Dávid öttusos hátránnyal (27:32) kötött be, s bár mindent megpróbált az osztrákok befejező embere ellen, Ausztria egy tussal nyert, bejutott a 16 közé, a mieink pedig kiestek… 

Nem a mieinké volt az egyetlen meglepő vereség ebben a körben, hiszen a világranglista-első japánok Panamától szenvedtek el szintén egytusos vereséget.

VILÁGKUPAVERSENY, BERN
Párbajtőr. Férfiak. Csapat. A 16 közé jutásért: Ausztria–Magyarország 34:33 (Nagy D. +2, Andrásfi +1, Koch –1, Siklósi –3)

 

vívás férfi párbajtőr vívó-vk
Legfrissebb hírek

Vívás: Battai Sugár bronzérmes a női kardozók limai világkupaversenyén

Egyéb egyéni
14 órája

Vívás: Andrásfi Tibor ezüstérmes a férfi párbajtőrözők berni vk-viadalán

Egyéb egyéni
18 órája

Kovács Attila: Senkitől sem várom el, hogy bajnok legyen

Utánpótlássport
20 órája

Vívás: Rabb és Szilágyi a nyolcaddöntőig jutott a kairói vk-viadalon

Egyéb egyéni
21 órája

Vívás: négy női kardozónk a 64 között a limai világkupaversenyen

Egyéb egyéni
Tegnap, 7:42

Öt magyar a 64 között a férfi párbajtőrözők berni vk-viadalán

Egyéb egyéni
2026.05.22. 19:46

Vívás: a női párbajtőrözők franciaországi vk-viadalán is négy magyar a főtáblán

Egyéb egyéni
2026.05.22. 18:32

Vívás: négy magyar a férfi kardozók kairói világkupaversenyének főtábláján

Egyéb egyéni
2026.05.22. 17:17
Ezek is érdekelhetik