BL: a 92. percben már Petrás sem védhetett, de örülhetnek a győriek, hogy csak egy góllal kaptak ki Izlandon

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

Víkingur Reykjavík (izlandi)–ETO FC 1–0 (0–0)

Reykjavík, Víkingsvöllur, 1108 néző. Vezette: Lissorgue (francia)

Víkingur: Kristinsson – Gunnarsson, Thorkelsson, Ekroth, Gudjonsson – Ingimundarson, Sigurdsson, Hafsteinsson (Ibrahimagic, 69.) – Thrándarson (Á. I. Finnbogasson, 83.), Ómarsson (Hansen, 44.), Borgthórsson

ETO FC: Petrás – Vladoiu, Csinger, Krpics, Stefulj – Vitális, Tóth R. – Bánáti, Gavrics (Schön, 72.), Bumba (Bíró B., 90.) – Njie (Huszár, 85.)

Gólszerző: Hansen (1–0) a 90+2. percben

ÉLŐ KÖZVETÍTÉS – ITT!

AZ IZLANDI IDŐJÁRÁSHOZ ILLŐ felvezetést kapott a Víkingur Reykjavík–ETO FC mérkőzés, a síelő Mézga család kalandjai miatt izgulhattak az otthon maradók a tv előtt, mielőtt a győriek kalandja kezdődött volna Európában. Hetven vendégszurkoló azért megtette a hosszú utat, hogy a helyszínről biztassa a magyar bajnokot, amely természetesen a vb-ről sérülten hazatérő Nadir Benbuali nélkül kezdett.

Eleinte alig találkozott a labdával az ETO, Óskar Borgthórsson kiugratása, és Gylfi Sigurdsson éles szögből leadott lövése után Samuel Petrásnak nagyot kellett védenie a második percben. A Víkingur letámadása az NB I előző idényben az ötödik legintenzívebb lett volna, a vendégek nem tudtak felíveléseken kívül mit kezdeni vele, amikor ellentámadásra nyílt lehetőségük. A labda vagy hamar visszakerült a hazaiakhoz már a félpályánál, vagy eljutott Nfansu Njiéhez, aki támogatók híján nem sokat kezdett vele. Petrás a 26. percben Sigurdsson húsz méterről elvégzett szabadrúgása után védett a levegőben úszva, a szlovák kapuson kívül nehéz lett volna bárkit is kiemelni a győriektől az első félidőben. Az első lehetőségük a 37. percben adódott, Vitális Milán beíveléséből Csinger Márk fejelte mellé a labdát. A 38. percben Stefan Vladoiu visszahúzó mozdulata miatt lehetett izgulni, aztán egy csúnya labdavesztést Emar Ómarsson hatalmas ziccere követett, Petrás megint védett. Szegény Ómarsson aztán súlyosnak tűnő térdsérülést szenvedett, pillanatokkal korábban pedig Claudiu Bumba került nagy helyzetbe, de blokkjával megmentette a góltól az izlandiakat Peter Ekroth. Az első félidő egyetlen pozitívuma magyar szemszögből, hogy nem került hátrányba az ETO.

A második félidő is siralmasan indult magyar szempontból, az 53. percben centiken múlt a Víkingur vezető gólja, Valdimar Ingimundarson nyolc méterről a lécre csúsztatta a labdát, az ismétlésből Nikolaj Hansen fejelt mellé. Az 57. percben Aron Thrándarson bevetődve lőtt, Petrás nagyszerű mozdulattal hárította az addigi legnagyobb lehetőséget a meccsen. Pillanatokra tévedt csak az ellenfél térfelére az ETO, ott pontatlan beadásokkal, gyenge passzokkal, furcsa technikai hibákkal (Bumba rutinlabdaátvétel helyett kezezett) nehezítette saját dolgát. A 64. percben a tizenhatoson belül veszélyeztethetett Daniel Stefulj, de sem beadásnak, sem lövésnek nem volt alkalmas a labdaérintése.

A 77. percben számos reykjavíki akciót követően végre újra a hazai térfélen történt valami, Vitális Milán harcolt ki szabadrúgást a tizenhatos vonalánál, a labda azonban szögletre pattant lövéséből. Az alárendelt szerepet és a rengeteg rizikós pillanatot figyelembe véve rendkívül értékes eredmény lett volna a 0–0, de a hajrában megroppant az ETO. Petrás még védett egy hatalmasat Borgthórsson fejesénél, de a kipattanóból Hansen megszerezte a teljesen megérdemelt győztes gólt. A mérkőzés tapasztalatai, az igazi fű és a nyári meleg teljesen más visszavágót hozhat jövő kedden Győrben, de a halovány támadójátékán mindenképp javítania kell az ETO-nak, ha meg akarja fordítani a párharc állását. 1–0