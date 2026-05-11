Vívás: Muhari Eszter ezüstérmes a kolumbiai Grand Prix-versenyen

2026.05.11. 06:50
Muhari Eszter kolumbiai színekkel a fején (Fotó: HUNFENCING)
Koch Máté Muhari Eszter párbajtőr
A budapesti Grand Prix-verseny ezüstje után egy újabbat gyűjtött be Muhari Eszter, aki ezúttal a párbajtőrözők kolumbiai GP-viadalán lett második – Koch Máté hatodikként zárt.

Muhari Eszter továbbra is nagyszerű formában: a március elejéről április közepére halasztott budapesti Grand Prix-viadalon ezüstérmet szerzett, s ugyanezt megismételte a kolumbiai Medellínben is, ahol a magyar idő szerint jócskán az éjszakába nyúlt a viadal.

Muhari amellett, hogy rendkívül magabiztos győzelmeket aratott, az elődöntőben még vissza is vágott az észt Katrina Lehisnek, aki a Papp László Budapest Sportarénában a döntőben egyetlen tussal verte meg őt. 

Aztán a fináléban Muhari Eszter megint a hosszabbításban szenvedett vereséget, ezúttal az olasz Alberta Santucciótól, de minden tekintetben más volt ez a döntő, mint a budapesti, ráadásul a ráadás egy perc elindítása előtt ápolni is kellett Muharit a páston…

A három hét leforgása alatt szerzett két GP-ezüst kapcsán a nagyszerű jelző nem is írja le teljesen Muhari Eszter teljesítményét, ha ehhez meg hozzátesszük, hogy januárban a dohai Grand Prix-versenyt meg is nyerte, még tovább kereshetjük a szavakat – egy biztos, Muhari Eszter 23 évesen egyértelműen a világ szűk élvonalába tartozik. 

„A döntőben leesett a vércukrom, nem voltam túl jól, de már minden rendben – árulta el a Muhari Eszter a Magyar Vívószövetség honlapjának.Nincs hiányérzetem, ez nagyszerű eredmény. A nap legfontosabb mozzanata nekem az volt, hogy sikerült visszavágnom Lehisnek: amikor feljött az asszóban, beugrott a budapesti döntő, annak tanulságán okulva sikerült nyernem. Még maradok a tengerentúlon, jön a diplomaosztó, de aztán irány haza!”

A férfiaknál a főtábla első körében elveszítettünk két magyar olimpiai bajnokot: Nagy Dávid és Andrásfi Tibor is egyetlen tussal, a hosszabbításban kapott ki. Harmadik társuk, Koch Máté viszont egészen a nyolcas tábláig menetelt, ott kapott ki a francia Paul Fortintól, hatodik lett. A negyedik párizsi aranyérmes, Siklósi Gergely nem indult a medellíni Grand Prix-viadalon.

GRAND PRIX-VERSENY, MEDELLÍN
PÁRBAJTŐR

FÉRFI EGYÉNI
A 32 közé jutásért
Koch–F. Cuomo (olasz) 15:5, Kovács G.–Camargo (brazil) 15:13, Gally (francia)–Andrásfi 11:10, Loyola (belga)–Nagy D. 7:6
A 16 közé jutásért
Koch–Kovács G. 15:8
Nyolcaddöntő
Koch–Brooke (argentin) 15:11
Negyeddöntő
Fortin (francia)–Koch 15:10
Végeredmény
1. Kano Koki (japán)
2. Galassi (olasz)
3. Fortin és Mencarelli (olasz)

6. Koch Máté

20. Kovács Gergely

38. Nagy Dávid

41. Andrásfi Tibor

NŐI EGYÉNI
A 32 közé jutásért
Muhari–Traditi (olasz) 15:10, Santuccio (olasz)–Büki 15:9, Nixon (amerikai)–Nagy B. 15:14
A 16 közé jutásért
Muhari–Burkhard (svájci) 15:11
Nyolcaddöntő
Muhari–Ndolo (kenyai) 15:6
Negyeddöntő
Muhari–Luty (francia) 15:8
Elődöntő
Muhari–Lehis (észt) 15:11
Döntő
Santuccio (olasz)–Muhari 13:12
Végeredmény
1. Alberta Santuccio
2. Muhari Eszter
3. Lehis és Candassamy (francia)

56. Nagy Blanka

61. Büki Lili

 

