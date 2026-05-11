Vívás: Muhari Eszter ezüstérmes a kolumbiai Grand Prix-versenyen

Muhari Eszter továbbra is nagyszerű formában: a március elejéről április közepére halasztott budapesti Grand Prix-viadalon ezüstérmet szerzett, s ugyanezt megismételte a kolumbiai Medellínben is, ahol a magyar idő szerint jócskán az éjszakába nyúlt a viadal.

Muhari amellett, hogy rendkívül magabiztos győzelmeket aratott, az elődöntőben még vissza is vágott az észt Katrina Lehisnek, aki a Papp László Budapest Sportarénában a döntőben egyetlen tussal verte meg őt.

Aztán a fináléban Muhari Eszter megint a hosszabbításban szenvedett vereséget, ezúttal az olasz Alberta Santucciótól, de minden tekintetben más volt ez a döntő, mint a budapesti, ráadásul a ráadás egy perc elindítása előtt ápolni is kellett Muharit a páston…

A három hét leforgása alatt szerzett két GP-ezüst kapcsán a nagyszerű jelző nem is írja le teljesen Muhari Eszter teljesítményét, ha ehhez meg hozzátesszük, hogy januárban a dohai Grand Prix-versenyt meg is nyerte, még tovább kereshetjük a szavakat – egy biztos, Muhari Eszter 23 évesen egyértelműen a világ szűk élvonalába tartozik.

„A döntőben leesett a vércukrom, nem voltam túl jól, de már minden rendben – árulta el a Muhari Eszter a Magyar Vívószövetség honlapjának. – Nincs hiányérzetem, ez nagyszerű eredmény. A nap legfontosabb mozzanata nekem az volt, hogy sikerült visszavágnom Lehisnek: amikor feljött az asszóban, beugrott a budapesti döntő, annak tanulságán okulva sikerült nyernem. Még maradok a tengerentúlon, jön a diplomaosztó, de aztán irány haza!”

A férfiaknál a főtábla első körében elveszítettünk két magyar olimpiai bajnokot: Nagy Dávid és Andrásfi Tibor is egyetlen tussal, a hosszabbításban kapott ki. Harmadik társuk, Koch Máté viszont egészen a nyolcas tábláig menetelt, ott kapott ki a francia Paul Fortintól, hatodik lett. A negyedik párizsi aranyérmes, Siklósi Gergely nem indult a medellíni Grand Prix-viadalon.

GRAND PRIX-VERSENY, MEDELLÍN

PÁRBAJTŐR

FÉRFI EGYÉNI

A 32 közé jutásért

Koch–F. Cuomo (olasz) 15:5, Kovács G.–Camargo (brazil) 15:13, Gally (francia)–Andrásfi 11:10, Loyola (belga)–Nagy D. 7:6

A 16 közé jutásért

Koch–Kovács G. 15:8

Nyolcaddöntő

Koch–Brooke (argentin) 15:11

Negyeddöntő

Fortin (francia)–Koch 15:10

Végeredmény

1. Kano Koki (japán)

2. Galassi (olasz)

3. Fortin és Mencarelli (olasz)

…

6. Koch Máté

…

20. Kovács Gergely

…

38. Nagy Dávid

…

41. Andrásfi Tibor

NŐI EGYÉNI

A 32 közé jutásért

Muhari–Traditi (olasz) 15:10, Santuccio (olasz)–Büki 15:9, Nixon (amerikai)–Nagy B. 15:14

A 16 közé jutásért

Muhari–Burkhard (svájci) 15:11

Nyolcaddöntő

Muhari–Ndolo (kenyai) 15:6

Negyeddöntő

Muhari–Luty (francia) 15:8

Elődöntő

Muhari–Lehis (észt) 15:11

Döntő

Santuccio (olasz)–Muhari 13:12

Végeredmény

1. Alberta Santuccio

2. Muhari Eszter

3. Lehis és Candassamy (francia)

…

56. Nagy Blanka

…

61. Büki Lili