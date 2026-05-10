Vívás: mind a három magyar főtáblás a női párbajtőrözők kolumbiai GP-viadalán

A megszokottnál kisebb indulói létszám duplán kamatozott – két magyar indulónak biztosan.

A párbajtőrözők medellíni Grand Prix-viadalát a mieink közül is kevesebben vállalták, a férfiaknál is „csak” hét magyar indult, pedig a fegyvernem rendre kihasználja a maximális indulói létszámot, a 12-t, a nőknél még ennél is kisebb a kolumbiai különítmény: Muhari Eszter kiemeltként vasárnap kezd a főtáblán, Büki Lili és Nagy Blanka viszont már a szombati (magyar idő szerint a késő estébe nyúló) selejtezőben pástra lépett.

A kamatozás ott jelentkezett, hogy az 50 százalékosan zárt csoportkör után sem kellett órákig a teremben maradniuk a lányoknak: míg máskor ilyenkor két, de sokszor három egyenes kieséses találkozó vár a továbbjutókra, ezúttal a 64 közé kerüléshez elég volt egy is, azt pedig mind a ketten megnyerték, így vasárnap a főtáblán a nők között három magyar köthet be – a férfiaknál a két kiemelt, Koch Máté és Nagy Dávid mellett Andrásfi Tibor és Kovács Gergely léphet pástra.

GRAND PRIX-VERSENY, MEDELLÍN

NŐI PÁRBAJTŐR, EGYÉNI

A csoportmérkőzéseken

Muhari Eszter (kiemelt), Büki Lili 3 győzelem/3 vereség, Nagy Blanka 3/3

A 64 közé jutásért

Büki–Nagai (japán) 15:8

Nagy B.–Martínez (venezuelai) 15:12