Vívás: mind a három magyar főtáblás a női párbajtőrözők kolumbiai GP-viadalán

KOVÁCS ERIKA
2026.05.10. 07:10
Nagy Blanka is ott van a legjobb 64 között (Fotó: Bizzi Team)
Nagy Blanka Büki Lili női párbajtőr
A kiemelt Muhari Eszter mellett Büki Lili és Nagy Blanka is pástra léphet a 64 között a medellíni Grand Prix-viadalon.

A megszokottnál kisebb indulói létszám duplán kamatozott – két magyar indulónak biztosan.

A párbajtőrözők medellíni Grand Prix-viadalát a mieink közül is kevesebben vállalták, a férfiaknál is „csak” hét magyar indult, pedig a fegyvernem rendre kihasználja a maximális indulói létszámot, a 12-t, a nőknél még ennél is kisebb a kolumbiai különítmény: Muhari Eszter kiemeltként vasárnap kezd a főtáblán, Büki Lili és Nagy Blanka viszont már a szombati (magyar idő szerint a késő estébe nyúló) selejtezőben pástra lépett. 

A kamatozás ott jelentkezett, hogy az 50 százalékosan zárt csoportkör után sem kellett órákig a teremben maradniuk a lányoknak: míg máskor ilyenkor két, de sokszor három egyenes kieséses találkozó vár a továbbjutókra, ezúttal a 64 közé kerüléshez elég volt egy is, azt pedig mind a ketten megnyerték, így vasárnap a főtáblán a nők között három magyar köthet be – a férfiaknál a két kiemelt, Koch Máté és Nagy Dávid mellett Andrásfi Tibor és Kovács Gergely léphet pástra. 

GRAND PRIX-VERSENY, MEDELLÍN
NŐI PÁRBAJTŐR, EGYÉNI
A csoportmérkőzéseken
Muhari Eszter (kiemelt), Büki Lili 3 győzelem/3 vereség, Nagy Blanka 3/3
A 64 közé jutásért
Büki–Nagai (japán) 15:8
Nagy B.–Martínez (venezuelai) 15:12

 

