Férfi kosárlabda NB I: Lakits András lett a Honvéd vezetőedzője

A fővárosi klub honlapjának pénteki beszámolója szerint a szakvezető szerződése egy idényre szól.

Zlatko Jovanovics vezetésével a Honvéd az ötödik helyen zárta a bajnokságot és bejutott a Magyar Kupa négyes döntőjébe, de a szerb edző az Alba Fehérvárhoz távozott.

„Amikor biztossá vált, hogy Jovanovics távozni fog, felvetődött annak a lehetősége, hogy házon belül oldjuk meg a pótlását. Azt gondolom, jó döntést hoztunk, hogy az előző szezonban bizonyító szakmai stábból kerül ki az új vezetőedző, hiszen Zlatkóhoz hasonlóan András is elhivatott és ambiciózus. Továbbá nagyon fontos, hogy nemcsak a Honvéd, hanem a magyar kosárlabda érdeke is, hogy fiatal edzőknek lehetőséget adjunk az élvonalban” – mondta Fodor Márton szakmai vezető, aki arra utalt, hogy a 35 éves Lakits eddig a csapat segédedzőjeként tevékenykedett.

A Honvéd ugyancsak pénteken jelentette be, hogy a válogatott Valerio-Bodon Vincent egy évvel meghosszabbította a szerződését.