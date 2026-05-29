Férfi kosárlabda NB I: Lakits András lett a Honvéd vezetőedzője

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.05.29. 15:16
Gergely István (balról), Valerio-Bodon Vincent, Lakits András és Fodor Márton (Fotó: Facebook/honvedkosar)
Valerio Bodon Vincent férfi kosárlabda NB I Lakits András Honvéd kosárlabda
Lakits András lett a férfi kosárlabda NB I-ben szereplő Budapesti Honvéd SE vezetőedzője.

A fővárosi klub honlapjának pénteki beszámolója szerint a szakvezető szerződése egy idényre szól.

Zlatko Jovanovics vezetésével a Honvéd az ötödik helyen zárta a bajnokságot és bejutott a Magyar Kupa négyes döntőjébe, de a szerb edző az Alba Fehérvárhoz távozott.

„Amikor biztossá vált, hogy Jovanovics távozni fog, felvetődött annak a lehetősége, hogy házon belül oldjuk meg a pótlását. Azt gondolom, jó döntést hoztunk, hogy az előző szezonban bizonyító szakmai stábból kerül ki az új vezetőedző, hiszen Zlatkóhoz hasonlóan András is elhivatott és ambiciózus. Továbbá nagyon fontos, hogy nemcsak a Honvéd, hanem a magyar kosárlabda érdeke is, hogy fiatal edzőknek lehetőséget adjunk az élvonalban” – mondta Fodor Márton szakmai vezető, aki arra utalt, hogy a 35 éves Lakits eddig a csapat segédedzőjeként tevékenykedett.

A Honvéd ugyancsak pénteken jelentette be, hogy a válogatott Valerio-Bodon Vincent egy évvel meghosszabbította a szerződését.

 

