Ousmane Dembélé: Nem változott semmi a BL-győzelem óta, ugyanolyan sikeréhesek vagyunk!

A sajtótájékoztatót a PSG csatára, Ousmane Dembélé nyitotta meg, akit az újságírók először az ellenfélről kérdeztek.

„Az Arsenal fantasztikus csapat, amely megnyerte a Premier League-et, de még meggyőzőbb volt az, amit az alapszakaszban nyújtott, veretlenül zárta. Megérdemlik, hogy itt legyenek, ahogy azt is megérdemelték, hogy az angol élvonalat behúzzák. A támadójátékuk is jó, de a pontrúgásaik és a védekezésük elképesztő, hogy a fantasztikus edzőjükről, Mikel Artetáról ne is beszéljek. Méltók arra, hogy itt legyenek, rendkívül nehéz ellenfél” – kezdte a regnáló aranylabdás.

„Nem változott semmi azzal, hogy tavaly megnyertük a Bajnokok Ligáját. Ugyanúgy futballozok, ugyanolyan sikeréhes vagyok, ugyanúgy győzni akarok, ugyanúgy az a célom, hogy mindent megtegyek ezért a mezért, ezért a csapatért. Legfeljebb a felelősség nagyobb rajtam, de ez nem zavar, sőt. Tudom, az emberek szeretnek az egyéni díjakról beszélni, így az Aranylabdámról is, de engem ez nem érdekel, a csapattal szeretnék folyamatosan címeket nyerni.”

„Minden évben az a célunk, hogy BL-döntőt játsszunk. Tavaly összejött, s történelmet is írtunk, de már a nyáron arra összpontosítottunk, hogy ebben az idényben megvédjük a címünket. Fiatal, sikeréhes, jogosan itt lévő csapat vagyunk, ezekért a meccsekért élünk.”

Beszélt arról is, százszázalékos formában van-e: „Kicsit sem féltem a vádlisérülésem miatt, hogy kihagyom a döntőt, volt több mint két hetem pihenni. Bonyolult idény volt ez, hiszen rengeteg meccset játszottunk, és azért a sérülésekkel is meggyűlt időnként a bajunk, de most egészségesek vagyunk, készen állunk, hogy címet védjünk! Összességében elképesztően fárasztó évadot tudhatunk a hátunk mögött, kimerültünk, de pozitívum, hogy ezúttal többet tudtunk pihenni, mint a múlt évi döntő előtt – úgy érzem, feltöltődtünk, ez pedig segíthet. Nem panaszkodom, mindig jó jel, ha sok meccset játszik valaki, hiszen akkor valamit jól csinált…”

„Nagyon erős a keretünk és a stábunk, nyugodtak vagyunk, és ami még fontosabb, mindig, minden egyes alkalommal győzelemre készülünk. Ezek azok a meccsek, amelyeken a legjobban kell teljesítenünk, de ezt pontosan tudja mindannyiunk.”

„Luis Enrique minden idők egyik legjobb edzője, sokat segített abban, hogy ilyen játékossá válljak itt, labdával és labda nélkül is. Amit elértem itt, az neki is köszönhető. Ahogy egyre idősebb, úgy lesz egyre rutinosabb, tapasztaltabb, jobb…” – fejezte be mondandóját Dembélé, kiemelve: büszke a Budapestre látogató francia drukkerekre.

Ezt követően Marquinhos, a PSG brazil klublegendája, csapatkapitánya nyilatkozott

„Nagyon fontos, hogy megmaradjon bennünk az izgalom és a motiváció, de ezzel nincsen gond. Ezért dolgoztunk idáig, s dolgozunk most is. Ha egyszer megérzed a győzelem ízét, akkor annál inkább meg akarod azt ismételni. Emlékszem a tavalyi ünneplésre, a boldog pillanatokra, a megkönnyebbülésre, újra ezt szeretném érezni. Szóval ha így nézzük, talán még éhesebbek is vagyunk a sikerre… Lehet, hogy itt voltam tavaly, lehet, hogy összejött karrierem és a PSG történetének első BL-győzelme, de ez nem változtat semmin, ugyanúgy dolgoztunk ebben az évadban is azért, hogy mindent megnyerjünk” – kezdte, majd beszélt edzőjéről, az ellenfélről és még a világbajnokságról is.

„Ami Luis Enriquét illeti, fantasztikus szakember. Olyan edző, aki a filozófiánkat is átalakította amellett, hogy pazar stratéga, aki taktikailag a szakma csúcsát képviseli. Sokan úgy hiszik, ebben a legjobb, pedig ahogy felkészít minket mentálisan, az a lenyűgöző. Ez az évad is bizonyíték arra, hogy mennyire jó edző. Remélem, sokáig ennél a klubnál marad még.”

„Játszottunk már az Arsenal ellen az utóbbi években, pontosan tudjuk, mik az erősségeik, valamint hogy milyen ellenük játszani. Igen, a rögzített helyzetekben kiemelkedőek, de ezeken a mérkőzéseken sokszor nem az előre beharangozott tényezők döntenek. Egy ilyen meccsen, mint a finálé, bármilyen momentum megváltoztathat mindent, szóval résen kell lennünk.”

„Persze, jön a világbajnokság, de csak emiatt nem lehet visszavenni, a sérülésekre figyelni, ez a Bajnokok Ligája-döntő! A szívünk és a fejünk is azt mondja, hogy száz százalékon kell pörögni. A vébé és a BL is is fontos egy játékos karrierjében, de nem mérlegelhet. Nyerni akarok! Fel akarom emelni azt a trófeát! Szóval maximálisan erre koncentrálok, s mindettől függetlenül készen állok a világbajnokságra is.”

„A csapatunk legnagyobb erénye, hogy mindenki pontosan tudja, mi a dolga. Világklasszis játékosaink vannak a védelemben, a középpályán, a két szélen, Ousmane személyében még az aranylabdás is nálunk van. De nemcsak a tehetség az, amire szükségünk van, vezérek is kellenek, s bizony, ebből is remekül állunk. Olyan labdarúgók alkotják ezt a keretet, akik mindenüket odaadják a sikerért. Sőt, ez alól a szurkolók sem kivételek…”

Szombat, 18.00: Paris Saint-Germain (francia)–Arsenal (angol), Budapest, Puskás Aréna (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!