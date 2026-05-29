Hallássérült gyerekek lesznek a labdaszedők a BL-döntőben

A Széchenyi István Egyetem pénteki közleménye szerint „egy technológiai újdonságra is szükség volt ahhoz, hogy megkapják ezt a lehetőséget” az Ezüstcipő Focisuli Alapítvány növendékei, akiknek a győri intézmény kutatóival közösen továbbfejlesztett jelzőrendszer segíti majd a munkájukat.

Ez a speciális kommunikációs rendszer lehetővé teszi a gyors, pontos és biztonságos feladatellátást a mérkőzés teljes időtartama alatt. A „Look At Me” fantázianevű alkalmazás ötletét ifj. Fekete László, az Ezüstcipő Focisuli Alapítvány alapítója dolgozta ki, majd az OX-IT Kft.-vel közös megoldás továbbfejlesztésében a Széchenyi István Egyetem működött közre.

„A fiatalok által használt jelnyelv a hatvanezres tömeg hangorkánja közepette is kitűnően alkalmazható. Ha az operátornak közlendője van akár egy, akár az összes labdaszedő felé, egy telefonos applikáción keresztül jelzést küld, amire a címzett(ek) figyelmét a rajtuk lévő rezgő karperec hívja fel. A megoldás gyors és hatékony kommunikációt tesz lehetővé, és jelentősen megkönnyíti a hallássérült labdaszedők feladatellátását” – olvasható a beszámolóban.

A hallássérült gyerekekkel foglalkozó focisulit kilenc éve alapító ifj. Fekete László arról számolt be, már az első edzéseken kiderült számára, hogy amikor nincs a sportolók látóterében, akkor nem is tud velük kommunikálni, ezért kezdett azon gondolkodni, miként tud tanítványainak játék közben is tanácsokat, instrukciókat adni. Így született a jelzőrendszer ötlete.

„Ahhoz, hogy az UEFA elfogadja a rádiókommunikációs megoldásunkat, szabványos zavarkibocsátási mérésre és annak részletes angol nyelvű dokumentációjára is szükség volt, amit ugyancsak a győri intézmény készített el” – fogalmazott a focisuli elnöke.

„Különösen örülünk, hogy a fejlesztés segítségével a gyerekek a világ egyik legjelentősebb sporteseményén vállalhatnak szerepet, és az egész világnak megmutathatják, hogy a modern technológia az esélyegyenlőséghez is nagymértékben hozzá tud járulni” – mondta Drotár István, a Széchenyi Egyetem Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központjának vezetője.