Gyász: elhunyt id. Vlaszák Géza, a nagykanizsai labdarúgás emblematikus alakja

VARGA BALÁZS
2026.05.29. 17:03
Id. Vlaszák Géza (1945–2026) (Fotó: Football Club Nagykanizsa/Facebook)
gyászhír id. Vlaszák Géza gyász Nagykanizsa
Pénteken hosszan tartó betegség után, 81 éves korában elhunyt id. Vlaszák Géza, egykori kapus, a nagykanizsai labdarúgás emblematikus alakja – számolt be róla az FC Nagykanizsa.

Id. Vlaszák Géza 1945. április 17-én született, Nován nevelkedett, tízéves korában költözött családjával Nagykanizsára – írja cikkében a kanizsamediahaz.hu.

1959-ben a Nagykanizsai Olajbányász igazolt labdarúgója lett, innen 1963-ban már első számú kapusként és ifiválogatottként szerződött a Pécsi Dózsába. Öt pécsi év után tért vissza Kanizsára, 1968-tól 1972-ig a MÁV NTE-ben, 1972-től 1980-ig pedig az Olajbányászban védett – a csapat 1973-ban feljutott az NB II-be. 1966-ban a Pécsi Dózsa, 1974-ben a kanizsai gárda kapusaként védett a magyar válogatott elleni felkészülési találkozókon – előbbi meccsen 6:3-ra, utóbbi mérkőzésen 3–0-ra nyert a nemzeti együttes. A magyarfutball.hu adatai szerint a kapus az élvonalban kétszer, a másodosztályban 17 alkalommal állt a gólvonal előtt.

Visszavonulását követően utánpótlás- és kapusedzőként több periódusban is dolgozott az Olajbányásznál, 1990. júliusa és októbere között a vezetőedzői posztot is betöltötte. A klub megszűnését követően alapító tagja volt az UFC-nek, amelyből a mai FC Nagykanizsa született. Id. Vlaszák Géza az elmúlt években mint utánpótlás-nagykövet dolgozott a helyi futballért. Fia, ifj. Vlaszák Géza szintén Kanizsán kezdte pályafutását, később ötször védett a magyar válogatottban is, az NB I-ben pedig 396 meccsen állt a kapuban.

Id. Vlaszák Gézát az FC Nagykanizsa saját halottjának tekinti. Temetéséről később intézkednek.

 

