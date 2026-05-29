„Nem tudjuk, mi történik a Mercedesnél” – Briatore szerint Verstappen felforgathatja a pilótapiacot

Bár maga Verstappen kijelentette, hogy marad a királykategóriában, ha 2027-ben bevezetik az ígért változtatásokat, azt nem erősítette meg, hogy a Red Bullnál folytatja-e. „Nem sietek. Ideális esetben szeretnék a Red Bull kötelékében maradni életem végéig. Mindig is ezt mondtam. De ezt a döntést nem ma vagy holnap kell meghoznom” – válaszolta a De Telegraafnak még Montrealban.

Noha Briatore kivár, a Mercedes-pilóták helyzetétől függetlenül úgy érzi, egyre jobban bízhat Colapintóban, és az argentin jó úton jár ahhoz, hogy megtartsa az ülését a tavaly hosszú távú kontraktust kötő Pierre Gasly mellett. „Tavaly mindenki csak kritizálta Colapintót, és azt kérdezgették, miért őt választottam. Azt mondták, hogy nagy hibát követtem el, és ehhez hasonlók.”

„De én hiszek Franco tehetségében. Sok időt töltünk együtt, és amikor beszélek vele, sokkal érettebbnek tűnik. Tavaly még gyerek volt. Óriási nyomás nehezedett rá, mert nem tudhatta egyik versenyhétvégén sem, hogy maradhat-e, vagy mennie kell. Mostanra lenyugodott. Őszintén hiszem, hogy Franco elég tehetséges ahhoz, hogy az egyik legjobb versenyző legyen. Kanadában szuper munkát végzett. Pénteken nem tudott részt venni a szabadedzésen az akkumulátor problémája miatt. Aztán beült az autóba, és az első tízbe kvalifikálta magát. Az ilyesmi nem megszokott.”

„Jelenleg Franco és Pierre versenyez nálunk. Pierre 2027-ben is itt lesz, mivel hosszú távra aláírt. Aztán meglátjuk. Remélem, Franco az idény végéig nagyon jó munkát végez, hogy folytathassuk együtt.”