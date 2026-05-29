„Nem tudjuk, mi történik a Mercedesnél” – Briatore szerint Verstappen felforgathatja a pilótapiacot

2026.05.29. 17:16
Verstappen (jobbra) továbbra is kulcsszereplő a pilótapiacon. Akár Antonelli (balra) csapattársa is lehet jövőre (Fotó: AFP)
F1 Franco Colapinto Max Verstappen Red Bull Formula–1 Alpine Flavio Briatore Mercedes
A Formula–1-es Alpine-t irányító Flavio Briatore elmondta, egyelőre nem hoz döntést a jövő évi pilótafelállásról, előbb ugyanis kivárja, mi történik a Mercedesnél.

A múlt hétvégi Kanadai Nagydíjon pályafutása eddigi legjobb eredményét szerző Franco Colapintónak még biztosan várnia kell a szerződéshosszabbításra. Az Alpine vezető tanácsadója, Flavio Briatore ugyanis egyelőre kivár, mi történik a Mercedesnél: az üzletember szerint van rá esély, hogy Max Verstappen az „ezüstnyilaknál” folytatja pályafutását.

Az egyéni vb-összetettet vezető Andrea Kimi Antonelli, valamint az őt 43 pont hátrányban követő George Russell kontraktusa az idei szezon végéig szól, míg a négyszeres bajnok szerződése papíron 2028 végén jár le, de tartalmaz bizonyos kilépési záradékokat. Egyes sajtóértesülések szerint Verstappen helyzete akár már a nyári szünetben érdekessé válhat, ha nem áll az első két hely valamelyikén, mert akkor lehetősége nyílik aktiválni a kilépési záradékot. A holland versenyző öt nagydíj után hetedik a bajnokságban, lemaradása 45 pont a második helyezett Russell mögött.

„Nem tudjuk, mi fog történni a Mercedesnél. Nem tudjuk, hogy a Mercedes leszerződteti-e Maxot. Szóval nézzük meg, hogyan alakul, mielőtt lépünk” – idézi Briatorét a The Race.

Bár maga Verstappen kijelentette, hogy marad a királykategóriában, ha 2027-ben bevezetik az ígért változtatásokat, azt nem erősítette meg, hogy a Red Bullnál folytatja-e. „Nem sietek. Ideális esetben szeretnék a Red Bull kötelékében maradni életem végéig. Mindig is ezt mondtam. De ezt a döntést nem ma vagy holnap kell meghoznom” – válaszolta a De Telegraafnak még Montrealban.

Noha Briatore kivár, a Mercedes-pilóták helyzetétől függetlenül úgy érzi, egyre jobban bízhat Colapintóban, és az argentin jó úton jár ahhoz, hogy megtartsa az ülését a tavaly hosszú távú kontraktust kötő Pierre Gasly mellett. „Tavaly mindenki csak kritizálta Colapintót, és azt kérdezgették, miért őt választottam. Azt mondták, hogy nagy hibát követtem el, és ehhez hasonlók.”

„De én hiszek Franco tehetségében. Sok időt töltünk együtt, és amikor beszélek vele, sokkal érettebbnek tűnik. Tavaly még gyerek volt. Óriási nyomás nehezedett rá, mert nem tudhatta egyik versenyhétvégén sem, hogy maradhat-e, vagy mennie kell. Mostanra lenyugodott. Őszintén hiszem, hogy Franco elég tehetséges ahhoz, hogy az egyik legjobb versenyző legyen. Kanadában szuper munkát végzett. Pénteken nem tudott részt venni a szabadedzésen az akkumulátor problémája miatt. Aztán beült az autóba, és az első tízbe kvalifikálta magát. Az ilyesmi nem megszokott.”

„Jelenleg Franco és Pierre versenyez nálunk. Pierre 2027-ben is itt lesz, mivel hosszú távra aláírt. Aztán meglátjuk. Remélem, Franco az idény végéig nagyon jó munkát végez, hogy folytathassuk együtt.”

AZ ALPINE ÖSSZEÁLLT A GUCCIVAL

Az enstone-i istálló szerdán hivatalosan is bejelentette, hogy 2027-től a BWT helyett egy luxus divatmárka, a Gucci lesz a névadó szponzora. Az Alpine jövőre a Gucci színeit ölti magára, és Gucci Racing Alpine F1 Team néven áll rajthoz. A hírek szerint három évre szóló, körülbelül 150 millió dolláros megállapodás komoly hatással lehet a francia alakulatra, és megerősítheti az Alpine F1-es szerepvállalását.

 

55. KANADAI NAGYDÍJ
MÁJUS 22., PÉNTEK
Szabadedzés1. Antonelli 1:13.402
Sprintidőmérő1. Russell 1:12.965
MÁJUS 23., SZOMBAT
Sprintverseny1. Russell, 2. Norris, 3. Antonelli
Időmérő1. Russell 1:12.578
MÁJUS 24., VASÁRNAP
A verseny1. Antonelli, 2. Hamilton, 3. Verstappen
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Monacói Nagydíj, Monte-Carlojúnius 7., 15.00
Katalán Nagydíj, Barcelonajúnius 14., 15.00
Osztrák Nagydíj, Spielbergjúnius 28., 15.00

 

