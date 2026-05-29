Iga Swiatek nyerte a lengyelek csatáját a Roland Garroson

A mérkőzés a várakozásoknak megfelelően nagyon sima volt, a 3. helyen kiemelt Swiatek nyolc gémet engedett ellenfelének – a lengyel klasszis nyolcaddöntős ellenfele Marta Kosztyuk lesz, a 15. helyen kiemelt ukrán ugyanis két játszmában búcsúztatta a svájci Viktorija Golubicot.

Bejutott a legjobb 16 közé Mirra Andrejeva is – a 8. helyen kiemelt, 19 éves orosz lány a 27. helyen kiemelt Bouzkovát ejtette ki. Tovább tart a selejtezőkből érkező Hszi-jü Vang menetelése is – a világranglista 148. helyén álló kínai a nála közel 100 hellyel jobban álló Julia Sztarodubcevát ejtette ki.

A férfiaknál a 11. helyen kiemelt Andrej Rubljov három szettben küldte haza Nuno Borgest – igaz, háromból két alkalommal rövidítésben tudott csak felülkerekedni a portugálon.

ROLAND GARROS, PÁRIZS (61 723 000 euró, salak)

FÉRFI EGYES

3. FORDULÓ (A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

Andrej Rubljov (orosz. 11.)–Nuno Borges (portugál) 7:5, 7:6 (7–2), 7:6 (7–2)

Pablo Carreno (spanyol)–Thiago Tirante (argentin) 7:6 (7–0), 7:5, 6:4

NŐI EGYES

3. FORDULÓ (A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

Marta Kosztyuk (ukrán, 15.)–Viktorija Golubic (svájci) 6:4, 6:3

Hszi-jü Vang (kínai)–Julia Sztarodubceva (ukrán) 6:3, 7:5

Iga Swiatek (lengyel, 3.)–Magda Linette (lengyel) 6:4, 6:4

Mirra Andrejeva (orosz, 8.)–Marie Bouzková (cseh, 27.) 6:4, 6:2

Teichmann (svájci)–Muchová (cseh, 10.) 6:1, 7:5

Cirstea (román, 18.)–Sierra (argentin 6:0, 6:0

Szvitolina (ukrán, 7.)–Korpatsch (német) 6:2, 6:3

Később

Stearns (amerikai)–Bencic (svájci, 11.)