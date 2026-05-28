Littler fantasztikus teljesítménnyel legyőzte Humphriest a darts Premier League döntőjében
A londoni O2 Arénában Luke Littler 9:4-re ellépett az első elődöntőben, de Gerwyn Price egyenlített. A döntő leg aztán az angol sikerét hozta, aki így gyengébb átlaggal múlta felül walesi ellenfelét.
Luke Humphries 6:2-re vezetett, és úgy tűnt, magabiztosan behúzza a mérkőzést, ám Jonny Clayton 9:7-re fordított, így egy legre került a győzelemtől. A címvédő angol játékos azonban nagy csatában megfordította az állást, így felülmúlta walesi riválisát.
Zsinórban harmadszor is Littler–Humphries döntőt rendeztek a darts PL-ben – két évvel ezelőtt 11:7-re előbbi, tavaly 11:8-ra utóbbi nyert. Az idei fináléban Humphries kezdett jobban, ám 2:0 után hátrányba került, de 6:3-ra fordított. Littler nem adta fel, 8:8-nál utolérte ellenfelét, majd a döntő leget is megnyerte, így másodszor diadalmaskodott ebben a sorozatban – a PDC hivatalos X-oldala szerint ez volt minden idők legjobb PL-fináléja.
DARTS PREMIER LEAGUE
ELŐDÖNTŐ
Luke Littler (angol, 98.47)–Gerwyn Price (walesi, 100.42) 10:9
Jonny Clayton (walesi, 95.86)–Luke Humphries (angol, 96.16) 9:10
DÖNTŐ
Luke Littler (angol, 111.67)–Luke Humphries (angol, 105.60) 11:10